Итальянский повар Иван Рорато: Иногда мне кажется, что я более русский, чем многие русские
17:55 16.04.2024 (обновлено: 17:56 16.04.2024)
Шеф-повар и ресторатор из Венеции Иван Рорато и его семья живут в Москве уже три года. Иван ожидает получения гражданства, его сын Кристоф – уже гражданин России и никуда не планирует уезжать в будущем
"Я учусь, учусь у всех, на своих и чужих ошибках; я хочу цвета, тепла, но прежде всего я хочу видеть в блюде любовь. Я вырос в Венецианской лагуне, среди охотников и рыбаков, моя мама готовила ньокки, а бабушка – дичь, в которой ей нет равных.
Страсть к добру всегда жила в моей семье, и я работаю с мечтой принести совершенство венецианской кухни, переосмысленное по-своему, в самые красивые места мира. В последние годы я работал в Венеции, на островах Бурано и Торчелло, беседовал с рыбаками и собирал травы в лагуне, был на площади Святого Марка среди туристов, готовил для людей всех национальностей", – поэтично пишет о себе Иван в своем блоге.
Переехав в Москву, в течение года семья занималась собственным рестораном. Потом решили продать его и всерьез заняться другим бизнесом: производством итальянских колбасных нарезок (прошутто, салями, мостраделла), что стало их основным и общим делом. При этом Иван продолжает работать шеф-поваром, и, кроме того, семья занимается кейтерингом.
"У нас семейная компания. Мы всегда, чем бы мы ни занимались, делаем это вместе", – рассказывает Кристоф.
Кристоф учится в школе, в старших классах. Он признается, что каждый раз ему приходится всем доказывать, что в Москве действительно есть школа, в которой обучение проходит полностью на итальянском языке.
Жена Ивана, Юлия – москвичка, уехала к нему в Италию в 2008 году.
В Москву семья переехала во время пандемии коронавируса. До этого они уже покинули Италию и прожили два года в Швейцарии. Там – кризис и слишком много проблем, утверждает Иван Рорато.
"Единственное, что нам понравилось в Швейцарии, это то, что там мы выучили французский язык, на котором теперь говорим почти свободно. Но пожив в Италии и Швейцарии, мы знаем, что в Москве сейчас живется гораздо лучше.
Люди в Швейцарии несчастливы. Там слишком много социальных проблем. Несмотря на то, что, работая шеф-поваром я зарабатывал значительно выше среднего, это все равно было очень мало для Швейцарии", – рассказывает Иван.
На уточняющий вопрос о социальных проблемах, ответил Кристоф:
"Мне, наверное, будет даже легче ответить, чем отцу, потому что дети и подростки себя чувствуют там совершенно небезопасно. Главная проблема – наркотики. Я знал учеников, которые занимались распространением", – уточняет он.
В Италии Иван был довольно известным шеф-поваром, работал в престижных ресторанах. Последнее место его работы – ресторан, отмеченный звездой "Мишлен". Но качество жизни в родной стране, по его словам, становилось все хуже и хуже.
Главная беда Италии – мигранты, с преступлениями которых, особенно в сфере наркоторговли, не справляются местные правоохранители, говорит Иван. Но сразу же уточняет: "Я, моя семья – мы ни в коем случае не расисты и не националисты; везде, конечно же, есть разные люди."
В целом, по их словам, в Италии нет какого-нибудь предвзятого отношения к иностранцам, приезжающим в страну, но в последние два года проявилась серьезная проблема – русофобия.
"Что такое расизм, и кого нужно ненавидеть в Италии, решает телевидение. У нас есть знакомые русские, которые не смогли отдать детей в школу, открыть счет в банке, оформить недвижимость, даже арендовать машину. С начала СВО прошло уже два года, но, к сожалению, ничего не меняется", – объясняют Кристоф и Иван.
Во время пандемии и в особенности после неё туристическая сфера Италии оказалась в глубоком кризисе, рассказывают Иван и Кристоф. Владельцы ресторана ощутили это на себе в полной мере.
"Кроме того, люди в Италии не стремятся к чему-то лучшему, новому. Мне кажется, что они спят. Весь центр Рима завален мусором, и никому нет дела. Я молодой человек, много гуляю вечерами с друзьями, и я нигде не чувствовал себя так безопасно, как в Москве. В Милане, в Венеции тебя запросто могут ограбить посреди улицы в любое время суток", – добавляет Кристоф.
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Семья Ивана Рорато в Москве действительно наслаждается всеми преимуществами жизни в столице: они бывают на многих мероприятиях и спектаклях, чаще всего – мюзиклах. Недавно ходили в драматический театр на комедию с Павлом Прилучным, говорит Кристоф.
Девятого мая посмотрели в кино фильм "Вызов" Клима Шипенко и остались в абсолютном восторге. Даже перевели для бабушки на итальянский.
"Мы всегда бываем на ледовом шоу [Евгения] Плющенко, вот, что нам нравится, пожалуй, больше всего. Мы бываем так часто, что участники шоу уже хорошо знают нас", – добавляет он.
В феврале вся семья была на концерте Димы Билана в Crocus City Hall.
"Когда произошел теракт, мы почувствовали это очень лично", – говорит молодой человек.
В России, в русском менталитете Иван отмечает для себя главное – коллективизм, общность.
"Здесь люди все вместе, как одна большая семья. И семья, сама по себе – огромная ценность. В Европе, в Соединенных Штатах такого больше нет. Люди предпочитают покупать собаку, а не создавать семью и рожать детей", – объясняет мужчина.
Семья Ивана не отказалась от итальянских праздников и традиций после переезда в Россию, но приобрела новые. Новый год и Рождество отмечают четыре раза: по католической традиции, по православной, первого января и Старый Новый год – необычный русский праздник, о котором сыновьям Ивана, Кристофу и Томасу, рассказала тетя.
"Моя тетя – настоящая русская женщина, на каждый праздник она устраивает такое застолье, что столы ломятся от угощений!", – говорит Кристоф.
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Из Италии часто звонят друзья и знакомые, которые тоже хотели бы перебраться в Россию, признается Иван. Еще два года назад он старался рассказать соотечественникам, что в Москве все совершенно не так, как рассказывают итальянские СМИ: давал интервью крупным изданиям и телеканалам. Верили далеко не все, отмечает он.
"Мы живем тут, мы всегда за Россию, всегда стараемся ее защитить. Мне кажется, что я больше русский, чем многие русские", – говорит Иван в завершение нашего разговора.