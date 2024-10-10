Рада разрешила иностранцам становиться офицерами ВСУ – Железняк - 10.10.2024 Украина.ру
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Рада разрешила иностранцам становиться офицерами ВСУ – Железняк
Рада разрешила иностранцам становиться офицерами ВСУ – Железняк - 10.10.2024 Украина.ру
Рада разрешила иностранцам становиться офицерами ВСУ – Железняк
Парламент Украины принял законопроект, позволяющий иностранцам получать офицерские должности в Вооруженных силах (ВСУ). Об этом 10 октября сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
2024-10-10T12:34
2024-10-10T12:34
новости
украина
запад
ярослав железняк
россия
вооруженные силы украины
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"Рада приняла в целом внесение изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства. За – 276", - написал Железняк.В начале сентября Кабинет министров Украины предложил разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ и служить в военной разведке.Уже в середине месяца украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект, позволяющий иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ, Нацгвардии, госспецслужбе транспорта.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.Подробнее о наемничестве - в материале Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу на сайте Украина.ру.
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новости, украина, запад, ярослав железняк, россия, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Запад, Ярослав Железняк, Россия, Вооруженные силы Украины

Рада разрешила иностранцам становиться офицерами ВСУ – Железняк

12:34 10.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
Читать в
Парламент Украины принял законопроект, позволяющий иностранцам получать офицерские должности в Вооруженных силах (ВСУ). Об этом 10 октября сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
"Рада приняла в целом внесение изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства. За – 276", - написал Железняк.
В начале сентября Кабинет министров Украины предложил разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ и служить в военной разведке.
Уже в середине месяца украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект, позволяющий иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ, Нацгвардии, госспецслужбе транспорта.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Подробнее о наемничестве - в материале Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаЗападЯрослав ЖелезнякРоссияВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
12:42Песков: Москва не получала сигналов Киева о готовности прекратить огонь
12:34Рада разрешила иностранцам становиться офицерами ВСУ – Железняк
12:32Киселёв: Переселение иностранцев из недружественных стран в РФ – наша моральная победа
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