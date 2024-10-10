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Рада разрешила иностранцам становиться офицерами ВСУ – Железняк

Рада разрешила иностранцам становиться офицерами ВСУ – Железняк - 10.10.2024 Украина.ру

Рада разрешила иностранцам становиться офицерами ВСУ – Железняк

Парламент Украины принял законопроект, позволяющий иностранцам получать офицерские должности в Вооруженных силах (ВСУ). Об этом 10 октября сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк

2024-10-10T12:34

2024-10-10T12:34

2024-10-10T12:34

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"Рада приняла в целом внесение изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства. За – 276", - написал Железняк.В начале сентября Кабинет министров Украины предложил разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ и служить в военной разведке.Уже в середине месяца украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект, позволяющий иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ, Нацгвардии, госспецслужбе транспорта.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.Подробнее о наемничестве - в материале Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу на сайте Украина.ру.

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