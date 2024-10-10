Рада разрешила иностранцам становиться офицерами ВСУ – Железняк
Парламент Украины принял законопроект, позволяющий иностранцам получать офицерские должности в Вооруженных силах (ВСУ). Об этом 10 октября сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
"Рада приняла в целом внесение изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства. За – 276", - написал Железняк.
В начале сентября Кабинет министров Украины предложил разрешить иностранцам становиться офицерами ВСУ и служить в военной разведке.
Уже в середине месяца украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект, позволяющий иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ, Нацгвардии, госспецслужбе транспорта.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Подробнее о наемничестве - в материале Иностранные наемники на Украине: насильников - к ответу на сайте Украина.ру.