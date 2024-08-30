"Постоянные ссоры, скандалы": бывший шеф Алиева назвал причину его поведения - 30.08.2024 Украина.ру
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"Постоянные ссоры, скандалы": бывший шеф Алиева назвал причину его поведения
"Постоянные ссоры, скандалы": бывший шеф Алиева назвал причину его поведения - 30.08.2024 Украина.ру
"Постоянные ссоры, скандалы": бывший шеф Алиева назвал причину его поведения
Экс-футболист московского "Локомотива" Александр Алиев - "безбашенный и непредсказуемый" в результате злоупотребления алкоголем. Такое мнение в комментарии "Газете.Ru" высказал экс-президент клуба Николай Наумов
2024-08-30T17:01
2024-08-30T17:01
новости
курск
украина
александр бастрыкин
"ветераны россии"
футболист
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Бывший футболист московского "Локомотива" Александр Алиев, ныне проживающий на Украине, выложил в сеть видео, на котором призывает ВСУ убивать мирное население Курской области."Пацаны, самое главное, берегите себя, продвигайтесь дальше, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население", — сказал Алиев, обращаясь к военнослужащим ВСУ.Мать Алиева, проживающая в Курске, отреагировала на этот пост сына. Она заявила журналистам, что подобные антироссийские заявления его могут заставлять делать "под дулом автомата". Также женщина отметила, что давно не общается с сыном "в целях безопасности".СМИ известно, что у Алиева есть как украинский, так и российский паспорта. Родом он из Хабаровска, однако с 12 лет жил в Курске, откуда родом его бабушка по отцовской линии. Семья переехала в Курск, чтобы Алиев смог развиваться как спортсмен.За свою спортивную карьеру Алиев играл за запорожский "Металлург", днепропетровский "Днепр", киевское "Динамо". Из последнего он перешел в московский "Локомотив" в феврале 2010 года за восемь миллионов долларов. Последним клубом Алиева был "Анжи", который он покинул в январе 2015 года.Интересно, что спортивный журналист Василий Уткин как-то высказался про Алиева, отметив, что у этого футболиста одна беда: он очень глупый человек."Ветераны России" уже обратились к председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать Алиева террористом и экстремистом
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новости, курск, украина, александр бастрыкин, "ветераны россии", футболист
Новости, Курск, Украина, Александр Бастрыкин, "Ветераны России", футболист

"Постоянные ссоры, скандалы": бывший шеф Алиева назвал причину его поведения

17:01 30.08.2024
 
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Экс-футболист московского "Локомотива" Александр Алиев - "безбашенный и непредсказуемый" в результате злоупотребления алкоголем. Такое мнение в комментарии "Газете.Ru" высказал экс-президент клуба Николай Наумов

"Футболист, конечно, он был классный. Он обладал самым сильным ударом в Европе, это точно. И это не мое мнение, а мнение тренеров. Я видел его на сборах, он мог спокойно забить с центра поля. Что касается характера, он - абсолютно безбашенный человек, он абсолютно непредсказуем. У него и дома не ладилось с женой, насколько я помню: постоянные ссоры, скандалы. Все из-за злоупотребления алкоголем", - сказал Наумов.

Бывший футболист московского "Локомотива" Александр Алиев, ныне проживающий на Украине, выложил в сеть видео, на котором призывает ВСУ убивать мирное население Курской области.
"Пацаны, самое главное, берегите себя, продвигайтесь дальше, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население", — сказал Алиев, обращаясь к военнослужащим ВСУ.
Мать Алиева, проживающая в Курске, отреагировала на этот пост сына. Она заявила журналистам, что подобные антироссийские заявления его могут заставлять делать "под дулом автомата". Также женщина отметила, что давно не общается с сыном "в целях безопасности".
СМИ известно, что у Алиева есть как украинский, так и российский паспорта. Родом он из Хабаровска, однако с 12 лет жил в Курске, откуда родом его бабушка по отцовской линии. Семья переехала в Курск, чтобы Алиев смог развиваться как спортсмен.
За свою спортивную карьеру Алиев играл за запорожский "Металлург", днепропетровский "Днепр", киевское "Динамо". Из последнего он перешел в московский "Локомотив" в феврале 2010 года за восемь миллионов долларов. Последним клубом Алиева был "Анжи", который он покинул в январе 2015 года.
Интересно, что спортивный журналист Василий Уткин как-то высказался про Алиева, отметив, что у этого футболиста одна беда: он очень глупый человек.
"Ветераны России" уже обратились к председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать Алиева террористом и экстремистом
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НовостиКурскУкраинаАлександр Бастрыкин"Ветераны России"футболист
 
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Заголовок открываемого материала
18:00"Пацаны, убивайте мирное население", массированный удар Storm Shadow. Итоги 30 августа на Украине
17:01"Постоянные ссоры, скандалы": бывший шеф Алиева назвал причину его поведения
17:00"Повесить всех собак": командующий ВВС Украины проговорился о роли США в истории с F-16
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