"Постоянные ссоры, скандалы": бывший шеф Алиева назвал причину его поведения
Экс-футболист московского "Локомотива" Александр Алиев - "безбашенный и непредсказуемый" в результате злоупотребления алкоголем. Такое мнение в комментарии "Газете.Ru" высказал экс-президент клуба Николай Наумов
"Футболист, конечно, он был классный. Он обладал самым сильным ударом в Европе, это точно. И это не мое мнение, а мнение тренеров. Я видел его на сборах, он мог спокойно забить с центра поля. Что касается характера, он - абсолютно безбашенный человек, он абсолютно непредсказуем. У него и дома не ладилось с женой, насколько я помню: постоянные ссоры, скандалы. Все из-за злоупотребления алкоголем", - сказал Наумов.
Бывший футболист московского "Локомотива" Александр Алиев, ныне проживающий на Украине, выложил в сеть видео, на котором призывает ВСУ убивать мирное население Курской области.
"Пацаны, самое главное, берегите себя, продвигайтесь дальше, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население", — сказал Алиев, обращаясь к военнослужащим ВСУ.
Мать Алиева, проживающая в Курске, отреагировала на этот пост сына. Она заявила журналистам, что подобные антироссийские заявления его могут заставлять делать "под дулом автомата". Также женщина отметила, что давно не общается с сыном "в целях безопасности".
СМИ известно, что у Алиева есть как украинский, так и российский паспорта. Родом он из Хабаровска, однако с 12 лет жил в Курске, откуда родом его бабушка по отцовской линии. Семья переехала в Курск, чтобы Алиев смог развиваться как спортсмен.
За свою спортивную карьеру Алиев играл за запорожский "Металлург", днепропетровский "Днепр", киевское "Динамо". Из последнего он перешел в московский "Локомотив" в феврале 2010 года за восемь миллионов долларов. Последним клубом Алиева был "Анжи", который он покинул в январе 2015 года.
Интересно, что спортивный журналист Василий Уткин как-то высказался про Алиева, отметив, что у этого футболиста одна беда: он очень глупый человек.
"Ветераны России" уже обратились к председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать Алиева террористом и экстремистом
14:02"Зачем ему паспорт РФ?": "Ветераны России" требуют суровое наказание для Алиева "Ветераны России" обратились к председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать экс-футболиста московского "Локомотива" Александра Алиева террористом и экстремистом. Об этом 30 августа сообщил председатель движения Ильдар Резяпов