https://ukraina.ru/20240830/1057152148.html

"Постоянные ссоры, скандалы": бывший шеф Алиева назвал причину его поведения

"Постоянные ссоры, скандалы": бывший шеф Алиева назвал причину его поведения - 30.08.2024 Украина.ру

"Постоянные ссоры, скандалы": бывший шеф Алиева назвал причину его поведения

Экс-футболист московского "Локомотива" Александр Алиев - "безбашенный и непредсказуемый" в результате злоупотребления алкоголем. Такое мнение в комментарии "Газете.Ru" высказал экс-президент клуба Николай Наумов

2024-08-30T17:01

2024-08-30T17:01

2024-08-30T17:01

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Бывший футболист московского "Локомотива" Александр Алиев, ныне проживающий на Украине, выложил в сеть видео, на котором призывает ВСУ убивать мирное население Курской области."Пацаны, самое главное, берегите себя, продвигайтесь дальше, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население", — сказал Алиев, обращаясь к военнослужащим ВСУ.Мать Алиева, проживающая в Курске, отреагировала на этот пост сына. Она заявила журналистам, что подобные антироссийские заявления его могут заставлять делать "под дулом автомата". Также женщина отметила, что давно не общается с сыном "в целях безопасности".СМИ известно, что у Алиева есть как украинский, так и российский паспорта. Родом он из Хабаровска, однако с 12 лет жил в Курске, откуда родом его бабушка по отцовской линии. Семья переехала в Курск, чтобы Алиев смог развиваться как спортсмен.За свою спортивную карьеру Алиев играл за запорожский "Металлург", днепропетровский "Днепр", киевское "Динамо". Из последнего он перешел в московский "Локомотив" в феврале 2010 года за восемь миллионов долларов. Последним клубом Алиева был "Анжи", который он покинул в январе 2015 года.Интересно, что спортивный журналист Василий Уткин как-то высказался про Алиева, отметив, что у этого футболиста одна беда: он очень глупый человек."Ветераны России" уже обратились к председателю Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать Алиева террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20240830/1057147133.html

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новости, курск, украина, александр бастрыкин, "ветераны россии", футболист