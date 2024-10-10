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СК РФ зафиксировал показания о массовых обстрелах ВСУ мирного населения в Курской области

СК РФ зафиксировал показания о массовых обстрелах ВСУ мирного населения в Курской области - 10.10.2024 Украина.ру

СК РФ зафиксировал показания о массовых обстрелах ВСУ мирного населения в Курской области

Суджанец рассказал следователям Следственного комитета массовых обстрелах украинскими военными мирного населения в Курской области. Об этом 10 октября сообщило российское следственное ведомство

2024-10-10T10:51

2024-10-10T10:51

2024-10-10T10:51

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Согласно показаниям мужчины, атаки украинских дронов участились с мая. ВСУ часто сбрасывали взрывчатые заряды по сёлам вокруг города. Удары подверглось село Гончаровка в пригороде Суджи. Военных частей там нет и ВСУ атаковали мирное население.Видеозапись показаний Моисеева опубликована следственным ведомством России. В показаниях изложены подробности одного из артиллерийских обстрелов, в результате которого пострадали мирные жители, перемещавшиеся на автомобиле."Володя Скрипник на первом сидении сидел – он был ранен. Рядом с ним Юрий Неткач – он погиб, - рассказал Моисеев. - Юрий Неткач встречал свою дочку из санатория – попросил своего друга подвезти до дома. И вот они втроём ехали".Согласно показаниям Моисеева, снаряд разорвался сзади гражданского автомобиля. Погибшему оторвало конечность и он погиб на месте. Второй мужчина также лишился части конечности, но выжил. 11-летняя Полина получила множественные осколочные ранения. Раненых доставили в больницу благодаря помощи односельчан и удалось спасти.Моисеев также рассказал об обстреле 25 июня: со стороны ВСУ вёлся огонь по пристанционной части города Суджи. В результате начался пожар, один из домов был полностью разрушен, оттуда извлекли женщину с ожогами. У супруга пострадавшей от пережитого случился инфаркт."По данным фактам военными следственными органами возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого полученным сведениям будет дана правовая оценка", - сказано в официальном комментарии СК РФ к опубликованной видеозаписи свидетельских показаний.Ранее на эту тему: "Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области

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новости, россия, курская область, суджа, ск рф, всу, военные преступления, криминал, обстрелы, мирные жители, кто