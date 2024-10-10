СК РФ зафиксировал показания о массовых обстрелах ВСУ мирного населения в Курской области - 10.10.2024 Украина.ру
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СК РФ зафиксировал показания о массовых обстрелах ВСУ мирного населения в Курской области
СК РФ зафиксировал показания о массовых обстрелах ВСУ мирного населения в Курской области - 10.10.2024 Украина.ру
СК РФ зафиксировал показания о массовых обстрелах ВСУ мирного населения в Курской области
Суджанец рассказал следователям Следственного комитета массовых обстрелах украинскими военными мирного населения в Курской области. Об этом 10 октября сообщило российское следственное ведомство
2024-10-10T10:51
2024-10-10T10:51
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курская область
суджа
ск рф
всу
военные преступления
криминал
обстрелы
мирные жители
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Согласно показаниям мужчины, атаки украинских дронов участились с мая. ВСУ часто сбрасывали взрывчатые заряды по сёлам вокруг города. Удары подверглось село Гончаровка в пригороде Суджи. Военных частей там нет и ВСУ атаковали мирное население.Видеозапись показаний Моисеева опубликована следственным ведомством России. В показаниях изложены подробности одного из артиллерийских обстрелов, в результате которого пострадали мирные жители, перемещавшиеся на автомобиле."Володя Скрипник на первом сидении сидел – он был ранен. Рядом с ним Юрий Неткач – он погиб, - рассказал Моисеев. - Юрий Неткач встречал свою дочку из санатория – попросил своего друга подвезти до дома. И вот они втроём ехали".Согласно показаниям Моисеева, снаряд разорвался сзади гражданского автомобиля. Погибшему оторвало конечность и он погиб на месте. Второй мужчина также лишился части конечности, но выжил. 11-летняя Полина получила множественные осколочные ранения. Раненых доставили в больницу благодаря помощи односельчан и удалось спасти.Моисеев также рассказал об обстреле 25 июня: со стороны ВСУ вёлся огонь по пристанционной части города Суджи. В результате начался пожар, один из домов был полностью разрушен, оттуда извлекли женщину с ожогами. У супруга пострадавшей от пережитого случился инфаркт."По данным фактам военными следственными органами возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого полученным сведениям будет дана правовая оценка", - сказано в официальном комментарии СК РФ к опубликованной видеозаписи свидетельских показаний.Ранее на эту тему: "Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области
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Новости, Россия, Курская область, Суджа, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, криминал, обстрелы, мирные жители, КТО

СК РФ зафиксировал показания о массовых обстрелах ВСУ мирного населения в Курской области

10:51 10.10.2024
 
© Пресс-служба врио губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
© Пресс-служба врио губернатора Курской области
Перейти в фотобанк
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Суджанец рассказал следователям Следственного комитета массовых обстрелах украинскими военными мирного населения в Курской области. Об этом 10 октября сообщило российское следственное ведомство
Согласно показаниям мужчины, атаки украинских дронов участились с мая. ВСУ часто сбрасывали взрывчатые заряды по сёлам вокруг города. Удары подверглось село Гончаровка в пригороде Суджи. Военных частей там нет и ВСУ атаковали мирное население.
"14 июня был сильнейший обстрел", - рассказал Валерий Моисеев. - Очень много построек было сметено. Были ранены люди, были убитые".
Видеозапись показаний Моисеева опубликована следственным ведомством России. В показаниях изложены подробности одного из артиллерийских обстрелов, в результате которого пострадали мирные жители, перемещавшиеся на автомобиле.
"Володя Скрипник на первом сидении сидел – он был ранен. Рядом с ним Юрий Неткач – он погиб, - рассказал Моисеев. - Юрий Неткач встречал свою дочку из санатория – попросил своего друга подвезти до дома. И вот они втроём ехали".
Согласно показаниям Моисеева, снаряд разорвался сзади гражданского автомобиля. Погибшему оторвало конечность и он погиб на месте. Второй мужчина также лишился части конечности, но выжил. 11-летняя Полина получила множественные осколочные ранения. Раненых доставили в больницу благодаря помощи односельчан и удалось спасти.
Моисеев также рассказал об обстреле 25 июня: со стороны ВСУ вёлся огонь по пристанционной части города Суджи. В результате начался пожар, один из домов был полностью разрушен, оттуда извлекли женщину с ожогами. У супруга пострадавшей от пережитого случился инфаркт.
"По данным фактам военными следственными органами возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого полученным сведениям будет дана правовая оценка", - сказано в официальном комментарии СК РФ к опубликованной видеозаписи свидетельских показаний.
Ранее на эту тему: "Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области
 
НовостиРоссияКурская областьСуджаСК РФВСУВоенные преступлениякриминалобстрелымирные жителиКТО
 
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