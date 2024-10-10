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СК РФ зафиксировал показания о массовых обстрелах ВСУ мирного населения в Курской области
СК РФ зафиксировал показания о массовых обстрелах ВСУ мирного населения в Курской области - 10.10.2024 Украина.ру
СК РФ зафиксировал показания о массовых обстрелах ВСУ мирного населения в Курской области
Суджанец рассказал следователям Следственного комитета массовых обстрелах украинскими военными мирного населения в Курской области. Об этом 10 октября сообщило российское следственное ведомство
2024-10-10T10:51
2024-10-10T10:51
2024-10-10T10:51
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Согласно показаниям мужчины, атаки украинских дронов участились с мая. ВСУ часто сбрасывали взрывчатые заряды по сёлам вокруг города. Удары подверглось село Гончаровка в пригороде Суджи. Военных частей там нет и ВСУ атаковали мирное население.Видеозапись показаний Моисеева опубликована следственным ведомством России. В показаниях изложены подробности одного из артиллерийских обстрелов, в результате которого пострадали мирные жители, перемещавшиеся на автомобиле."Володя Скрипник на первом сидении сидел – он был ранен. Рядом с ним Юрий Неткач – он погиб, - рассказал Моисеев. - Юрий Неткач встречал свою дочку из санатория – попросил своего друга подвезти до дома. И вот они втроём ехали".Согласно показаниям Моисеева, снаряд разорвался сзади гражданского автомобиля. Погибшему оторвало конечность и он погиб на месте. Второй мужчина также лишился части конечности, но выжил. 11-летняя Полина получила множественные осколочные ранения. Раненых доставили в больницу благодаря помощи односельчан и удалось спасти.Моисеев также рассказал об обстреле 25 июня: со стороны ВСУ вёлся огонь по пристанционной части города Суджи. В результате начался пожар, один из домов был полностью разрушен, оттуда извлекли женщину с ожогами. У супруга пострадавшей от пережитого случился инфаркт."По данным фактам военными следственными органами возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого полученным сведениям будет дана правовая оценка", - сказано в официальном комментарии СК РФ к опубликованной видеозаписи свидетельских показаний.Ранее на эту тему: "Совершили убийство с особой жестокостью": СК РФ возбудил дело по факту деяний ВСУ в Курской области
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новости, россия, курская область, суджа, ск рф, всу, военные преступления, криминал, обстрелы, мирные жители, кто
Новости, Россия, Курская область, Суджа, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, криминал, обстрелы, мирные жители, КТО
СК РФ зафиксировал показания о массовых обстрелах ВСУ мирного населения в Курской области
Суджанец рассказал следователям Следственного комитета массовых обстрелах украинскими военными мирного населения в Курской области. Об этом 10 октября сообщило российское следственное ведомство
Согласно показаниям мужчины, атаки украинских дронов участились с мая. ВСУ часто сбрасывали взрывчатые заряды по сёлам вокруг города. Удары подверглось село Гончаровка в пригороде Суджи. Военных частей там нет и ВСУ атаковали мирное население.
"14 июня был сильнейший обстрел", - рассказал Валерий Моисеев
. - Очень много построек было сметено. Были ранены люди, были убитые".
Видеозапись показаний Моисеева опубликована следственным ведомством России. В показаниях изложены подробности одного из артиллерийских обстрелов, в результате которого пострадали мирные жители, перемещавшиеся на автомобиле.
"Володя Скрипник на первом сидении сидел – он был ранен. Рядом с ним Юрий Неткач – он погиб, - рассказал Моисеев. - Юрий Неткач встречал свою дочку из санатория – попросил своего друга подвезти до дома. И вот они втроём ехали".
Согласно показаниям Моисеева, снаряд разорвался сзади гражданского автомобиля. Погибшему оторвало конечность и он погиб на месте. Второй мужчина также лишился части конечности, но выжил. 11-летняя Полина получила множественные осколочные ранения. Раненых доставили в больницу благодаря помощи односельчан и удалось спасти.
Моисеев также рассказал об обстреле 25 июня: со стороны ВСУ вёлся огонь по пристанционной части города Суджи. В результате начался пожар, один из домов был полностью разрушен, оттуда извлекли женщину с ожогами. У супруга пострадавшей от пережитого случился инфаркт.
"По данным фактам военными следственными органами возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого полученным сведениям будет дана правовая оценка", - сказано в официальном комментарии СК РФ к опубликованной видеозаписи свидетельских показаний.