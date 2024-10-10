Судится с киевскими властями и защищает православие. Чем занимается олигарх Вадим Новинский - 10.10.2024 Украина.ру
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Судится с киевскими властями и защищает православие. Чем занимается олигарх Вадим Новинский
Судится с киевскими властями и защищает православие. Чем занимается олигарх Вадим Новинский - 10.10.2024 Украина.ру
Судится с киевскими властями и защищает православие. Чем занимается олигарх Вадим Новинский
Среди украинских олигархов есть один, которого все СМИ и Telegram-каналы Офиса президента не любят особо, впадая в приступы ярости. Многих блогеров, которые критикуют украинскую власть, считаются, связанными именно с ним, Вадимом Новинским, который еще недавно занимал третью позицию в списке самых богатых украинцев.
2024-10-10T07:06
2024-10-10T07:06
украина
россия
киев
вадим новинский
владимир зеленский
виктор янукович
упц
верховная рада
офис президента
эксклюзив
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СМИ Офиса президента полагают, что экс-нардеп и радикальный националист Игорь Мосийчук, беглый депутат Артем Дмитрук, депутат-"трампист" Евгений Шевченко и политолог Кость Бондаренко якобы работают на Новинского. Доказательств тому каналы Офиса президента не приводят, но упоминают, что общее у всех – критика гонений на каноническую православную церковь (УПЦ).Вадима Новинского называют "православным олигархом" за длительную и упорную защиту УПЦ. Его Telegram-канал и вебсайт посвящены преимущественно религиозной тематике и церковным праздникам. При Зеленском против него были введены санкции именно, чтобы помешать ему финансировать православную церковь.Свой бизнес он начинал в РФ, уже в 90х перебравшись на Украину, где вложил средства в покупку горно-обогатительных комбинатов. В 2007 году он обменял свои металлургические активы, включая ГОКи, на долю в компании Рината Ахметова "Метинвест" и стал тем самым партнером самого богатого человека страны.Скупал Новинский и судостроительные заводы, но в 2012 объявил их банкротами, за что партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" обвинила его в уничтожении украинской судостроительной отрасли.Украинское гражданство он получил в 2012 году, чтобы получить возможность пройти в Верховную Раду, где он состоял во фракции "Партии регионов". Гражданство ему выдавали по личной просьбе одного из основателей партии Виктора Януковича - Петра Порошенко. В 2013 году, когда он шел в Верховную Раду по округу в Севастополе, он заявлял о том, что русский язык должен стать государственным, а Украина войти в Таможенный Союз.Новинский тогда пытался дружить с президентами Украины. При Ющенко он оплачивал реконструкцию дворца гетмана в Батурине. Когда же на президентский Олимп взошел Янукович, Новинский оплачивал ему поездки в Афон.Главред "Левого берега" Соня Кошкина утверждала, что именно Вадим Новинский был последним, с кем Янукович ужинал в Межигорье перед своим бегством в феврале 2014. Порошенко же во время Майдана назвал Новинского "сука православная".В 2014 году Новинский снова прошел в Раду, но на этот раз в рядах "Оппозиционного блока".При Петре Порошенко Новинский в Верховной раде резко выступал против томоса и раскола в украинском православии. В июле 2019 года Новинский посетил Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, где провел встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом. В 2020 году митрополит Онуфрий рукоположил Новинского в сан диакона.Вскоре после начала СВО в 2022 году Новинского лишили в Раде депутатских полномочий, а киевские власти ввели против него санкции. Тем не менее, Фонд Вадима Новинского в 2023 году передавал помощь, как УПЦ, так и ВСУ (в виде аптечек).Сейчас он проживает в Германии, откуда пытается судиться с киевскими властями по поводу санкций и религиозных репрессий. Он также публично обвинял лично Зеленского в гонениях на православие. Заграницей интересы Новинского представляет американский адвокат Роберт Амстердам, который также критикует репрессии против православной церкви.Весной он опубликовал колонку в британском издании Spear’s, рассказав о терроре, который развернул киевский режим. "Вы не узнаете этого, читая утренние новости в Лондоне, но украинская тайная полиция, СБУ, действует с таким масштабом и интенсивностью, что это превратило Киев в имитацию Восточного Берлина 1985 года. Люди, с которыми я встречался во время своей поездки, были впоследствии допрошены и избиты. Я слышал много рассказов о прослушиваемых телефонах, вторжениях среди ночи, нескончаемых допросах", - писал адвокат Новинского.Когда в августе нынешнего года Верховная Рада приняла законопроект о запрете УПЦ, Новинский называл это позором украинского народа. "20 августа войдет в историю Украины как день позора и предательства. Это событие — прямое следствие той политики украинского руководства, которая целенаправленно проводилась на протяжении последних десяти лет. УПЦ пытались оклеветать, обвинить в несуществующих грехах, ограничить в действиях и возможностях, а с началом войны объявить вне закона", - заявил экс-депутат.Вадим Новинский утверждал, что запрет является результатом совместных действий Зеленского и Вселенского патриарха Варфоломея. Он также прогнозировал, что церковный вопрос власти будут пытаться использовать как карту в переговорах с Россией, а священников и мирян будут использовать для пополнения обменного фонда, фабрикуя против них фальшивые уголовные дела."Нам доподлинно известно, что оказывается давление и на других владык, которых откровенно шантажируют. Сотрудники СБУ требуют от них "добровольного" согласия на обмен", - писал Новинский.Украинские проправительственные СМИ слишком уж эмоционально реагируют на любое заявление Новинского, называя его российским агентом и угрожая расправой. Некоторые украинские авторы даже называют американских политиков-республиканцев членами некой пророссийской секты Вадима Новинского. К ним относят Вивека Рамасвами, Мэрджори Тэйлор Грин и Джея Вэнса, кандидата в вице-президенты США. Дело тут не только и не столько в личности самого бизнесмена, сколько в религиозной войне, которую Киев затеял, в гонениях на УПЦ, что идет вразрез с международными или европейскими законами и дискредитирует Зеленского.Что же касается Новинского, то при всей его любви и приверженности православию, стоит отметить, что Россию, как Родину он давно потерял, поддерживая националистические украинские режимы, а Украину, как Родину не обрел, поскольку для всех властей этой страны был всегда чужой, но при этом "дойной коровой".О другом известном украинском олигархе - в статье Дмитрия Ковалевича "Отдыхает на яхте и распродает активы. Чем занимается харьковский олигарх Александр Ярославский"
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Дмитрий Ковалевич
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украина, россия, киев, вадим новинский, владимир зеленский, виктор янукович, упц, верховная рада, офис президента, эксклюзив
Украина, Россия, Киев, Вадим Новинский, Владимир Зеленский, Виктор Янукович, УПЦ, Верховная Рада, Офис президента, Эксклюзив

Судится с киевскими властями и защищает православие. Чем занимается олигарх Вадим Новинский

07:06 10.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вадим НовинскийВадим Новинский
Вадим Новинский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вадим Новинский
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Среди украинских олигархов есть один, которого все СМИ и Telegram-каналы Офиса президента не любят особо, впадая в приступы ярости. Многих блогеров, которые критикуют украинскую власть, считаются, связанными именно с ним, Вадимом Новинским, который еще недавно занимал третью позицию в списке самых богатых украинцев.
СМИ Офиса президента полагают, что экс-нардеп и радикальный националист Игорь Мосийчук, беглый депутат Артем Дмитрук, депутат-"трампист" Евгений Шевченко и политолог Кость Бондаренко якобы работают на Новинского. Доказательств тому каналы Офиса президента не приводят, но упоминают, что общее у всех – критика гонений на каноническую православную церковь (УПЦ).
Вадима Новинского называют "православным олигархом" за длительную и упорную защиту УПЦ. Его Telegram-канал и вебсайт посвящены преимущественно религиозной тематике и церковным праздникам. При Зеленском против него были введены санкции именно, чтобы помешать ему финансировать православную церковь.
Свой бизнес он начинал в РФ, уже в 90х перебравшись на Украину, где вложил средства в покупку горно-обогатительных комбинатов. В 2007 году он обменял свои металлургические активы, включая ГОКи, на долю в компании Рината Ахметова "Метинвест" и стал тем самым партнером самого богатого человека страны.
Скупал Новинский и судостроительные заводы, но в 2012 объявил их банкротами, за что партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" обвинила его в уничтожении украинской судостроительной отрасли.
Украинское гражданство он получил в 2012 году, чтобы получить возможность пройти в Верховную Раду, где он состоял во фракции "Партии регионов". Гражданство ему выдавали по личной просьбе одного из основателей партии Виктора Януковича - Петра Порошенко. В 2013 году, когда он шел в Верховную Раду по округу в Севастополе, он заявлял о том, что русский язык должен стать государственным, а Украина войти в Таможенный Союз.
Новинский тогда пытался дружить с президентами Украины. При Ющенко он оплачивал реконструкцию дворца гетмана в Батурине. Когда же на президентский Олимп взошел Янукович, Новинский оплачивал ему поездки в Афон.
Главред "Левого берега" Соня Кошкина утверждала, что именно Вадим Новинский был последним, с кем Янукович ужинал в Межигорье перед своим бегством в феврале 2014. Порошенко же во время Майдана назвал Новинского "сука православная".
В 2014 году Новинский снова прошел в Раду, но на этот раз в рядах "Оппозиционного блока".
При Петре Порошенко Новинский в Верховной раде резко выступал против томоса и раскола в украинском православии. В июле 2019 года Новинский посетил Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, где провел встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом. В 2020 году митрополит Онуфрий рукоположил Новинского в сан диакона.
Вскоре после начала СВО в 2022 году Новинского лишили в Раде депутатских полномочий, а киевские власти ввели против него санкции. Тем не менее, Фонд Вадима Новинского в 2023 году передавал помощь, как УПЦ, так и ВСУ (в виде аптечек).
Сейчас он проживает в Германии, откуда пытается судиться с киевскими властями по поводу санкций и религиозных репрессий. Он также публично обвинял лично Зеленского в гонениях на православие. Заграницей интересы Новинского представляет американский адвокат Роберт Амстердам, который также критикует репрессии против православной церкви.
Весной он опубликовал колонку в британском издании Spear’s, рассказав о терроре, который развернул киевский режим. "Вы не узнаете этого, читая утренние новости в Лондоне, но украинская тайная полиция, СБУ, действует с таким масштабом и интенсивностью, что это превратило Киев в имитацию Восточного Берлина 1985 года. Люди, с которыми я встречался во время своей поездки, были впоследствии допрошены и избиты. Я слышал много рассказов о прослушиваемых телефонах, вторжениях среди ночи, нескончаемых допросах", - писал адвокат Новинского.
Когда в августе нынешнего года Верховная Рада приняла законопроект о запрете УПЦ, Новинский называл это позором украинского народа. "20 августа войдет в историю Украины как день позора и предательства. Это событие — прямое следствие той политики украинского руководства, которая целенаправленно проводилась на протяжении последних десяти лет. УПЦ пытались оклеветать, обвинить в несуществующих грехах, ограничить в действиях и возможностях, а с началом войны объявить вне закона", - заявил экс-депутат.
Вадим Новинский утверждал, что запрет является результатом совместных действий Зеленского и Вселенского патриарха Варфоломея. Он также прогнозировал, что церковный вопрос власти будут пытаться использовать как карту в переговорах с Россией, а священников и мирян будут использовать для пополнения обменного фонда, фабрикуя против них фальшивые уголовные дела.
"Нам доподлинно известно, что оказывается давление и на других владык, которых откровенно шантажируют. Сотрудники СБУ требуют от них "добровольного" согласия на обмен", - писал Новинский.
Украинские проправительственные СМИ слишком уж эмоционально реагируют на любое заявление Новинского, называя его российским агентом и угрожая расправой. Некоторые украинские авторы даже называют американских политиков-республиканцев членами некой пророссийской секты Вадима Новинского. К ним относят Вивека Рамасвами, Мэрджори Тэйлор Грин и Джея Вэнса, кандидата в вице-президенты США. Дело тут не только и не столько в личности самого бизнесмена, сколько в религиозной войне, которую Киев затеял, в гонениях на УПЦ, что идет вразрез с международными или европейскими законами и дискредитирует Зеленского.
Что же касается Новинского, то при всей его любви и приверженности православию, стоит отметить, что Россию, как Родину он давно потерял, поддерживая националистические украинские режимы, а Украину, как Родину не обрел, поскольку для всех властей этой страны был всегда чужой, но при этом "дойной коровой".
О другом известном украинском олигархе - в статье Дмитрия Ковалевича "Отдыхает на яхте и распродает активы. Чем занимается харьковский олигарх Александр Ярославский"
 
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