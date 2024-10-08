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Отдыхает на яхте и распродает активы. Чем занимается харьковский олигарх Александр Ярославский

Отдыхает на яхте и распродает активы. Чем занимается харьковский олигарх Александр Ярославский - 08.10.2024 Украина.ру

Отдыхает на яхте и распродает активы. Чем занимается харьковский олигарх Александр Ярославский

При Зеленском на Украине заметно усилилось перераспределение собственности. У ряда старых олигархов имущество конфискуют или заставляют их перепродавать по низким ценам. Часто эта собственность перетекает западным компаниям.

2024-10-08T10:52

2024-10-08T10:52

2024-10-08T10:52

харьков

александр ярославский

виктор пинчук

игорь коломойский

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олигарх

владимир зеленский

авария

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Не трогают на Украине пока только Петра Порошенко, Виктора Пинчука и Рината Ахметова, которые предпочитают делиться с западными структурами своей прибылью. Куда меньше повезло Дмитрию Фирташу, Игорю Коломойскому и Александру Ярославскому.Последний еще в 2019 году входил в десятку самых богатых людей Украины по версии "Форбс". Сейчас же он скрывается в Лондоне. С 2022 года он потерял почти две трети своего состояния. Значительная часть его активов потеряла в цене, так как находится в прифронтовых регионах.Буквально накануне начала СВО, в феврале 2022 года, Ярославский насмерть сбил человека в Харьковской области, после чего спешно сбежал из страны. Миллионер попытался было "порешать" вопрос, послав своего служащего взять на себя вину, но расследование показало, что этого служащего вообще в тот день не было в этом районе.Летом его объявило в розыск и российское МВД вместе с партнером Игоря Коломойского Геннадием Боголюбовым. Ранее Ярославского заочно арестовывал суд в Казани, поскольку он является фигурантом дела о крупном хищении нефти.В британских реестрах Ярославский также числится, как гражданин Соединенного королевства. В центре Лондона на Wilton Crescent находится дом, принадлежащий компании Ярославского. Пятиэтажные апартаменты были приобретены им почти за 55 миллионов фунтов в 2013 году.Основные активы Ярославского сосредоточены в сфере недвижимости и металлургии в Днепропетровской и Харьковской области. Он — президент группы DCH (Development Construction Holding), в состав которой входит Харьковский тракторный завод (ХТЗ). Завод занимался также ремонтом военной техники для ВСУ. В июле 2022 у Ярославского заявили о разрушении ХТЗ в результате ракетных ударов. Часть оборудования Ярославский вывез в Румынию, где попытался наладить производство сельхозтехники, но безуспешно.Часть активов Ярославский переоформил на бывшего гендиректора компании DCH Артема Александрова. Своим другом Ярославский также называл российского бизнесмена Олега Дерипаску и долгое время с ним сотрудничал.В сентябре стало известно, что Ярославский прекратил финансирование футбольного клуба "Металлист", который считался одним из его ценных активов.Фанаты этого клуба стали основой для радикальных националистических группировок Харькова, но сейчас они уже полностью находятся под управлением украинских спецслужб.Националисты Харькова также жаловались, что не смогли развести его на помощь для ВСУ. По словам одного из них, Романа Доника, Ярославский просто послал их, когда им удалось на него выйти с таким предложением.Пока Ярославский скрывается в Лондоне, его собственность активно скупает чешский миллионер Томаш Фиала, которого считают представителем так называемых "соросят".Фиала недавно купил у него столичный ТРЦ "Караван Outlet. Фиала сейчас занимает первое место в списке владельцев офисной недвижимости на Украине. У него 145 960 кв. метров арендных площадей.Недвижимость, которая перетекает к Фиале, досталась Ярославскому после 2014 года, когда он активно скупал ее у российских бизнесменов, попавших под санкции Киева.Ярославский – бывший харьковский милиционер, в 90х ушедший в криминальный бизнес, занимавшийся скупкой ваучеров и приватизировавший предприятия за бесценок. Прикрывать его аферы помогала удачная женитьба на Ирине Масельской, дочери председателя Харьковского областного совета в 1983-1996 годах.В середине 90х Ярославский организовал финансовую структуру, которая впоследствии стала называться "Укрсиббанком". В 2020 году он выкупил проблемный банк "Кредит Днепр" у другого олигарха, Виктора Пинчука. Пытался он создавать и свой политический проект – "Партию зелёных", но тот не взлетел. Его брат Алексей также был депутатом в партии Виктора Ющенко "Наша Украина" и активным участником оранжевой революции.С приходом к власти Зеленского Ярославский активно участвует в его программе "Большое строительство", которое оказалось масштабной схемой по распилу бюджета. В период 2019-2022 он резко богатеет и входит в число миллиардеров. Но инцидент со сбитым пешеходом, а затем начало СВО сразу же обвалили стоимость его активов.Сбежав в Лондон, олигарх не единожды обещал восстановить разрушенный харьковские здания. Обещал он ради этого даже продать свою 60-метровую яхту Kaiser стоимостью $50 млн. Тем не менее, эта яхта до сих пор курсирует по Средиземному морю и катает друзей и родственников олигарха. Сам он тоже предпочитает лето проводить на этой яхте. Его видели то на Лазурном берегу, то на островах Греции. Оттуда олигарх периодически шлет обещания не жалеть денег на восстановление Харькова, но дальше обещаний дело не идет.О том, чем занимается и как живет украинский олигарх Виктор Пинчук - в статье Дмитрия Ковалевича "Возглавляет теневой МИД Украины и подкупает западных политиков. Чем занимается олигарх Виктор Пинчук"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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харьков, александр ярославский, виктор пинчук, игорь коломойский, мвд, олигарх, владимир зеленский, авария