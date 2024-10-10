https://ukraina.ru/20241010/1057991974.html

Бардин: Зачем ВСУ нужна Молдавия, если рядом есть Румыния

Бардин: Зачем ВСУ нужна Молдавия, если рядом есть Румыния - 10.10.2024 Украина.ру

Бардин: Зачем ВСУ нужна Молдавия, если рядом есть Румыния

Кишинев, несмотря на порой жесткие заявления, в "горячей точке" на своей территории не заинтересован. Одно дело наблюдать за конфликтом со стороны, через монитор, другое дело — непосредственно в небе

2024-10-10T06:50

2024-10-10T06:50

2024-10-10T06:50

молдавия

румыния

кишинёв

вооруженные силы украины

f-16

новости

гарри бардин

мид

украина.ру

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим БардинОн начал с того, что разговоры о возможном силовом захвате Приднестровья идут в течение 2 лет. Кроме того, по словам эксперта, ВСУ сейчас получают много западного вооружения, поэтому военный склад в Колбасно для Киева не так актуален.Далее эксперт затронул историю вокруг взлета F-16 с территории Молдавии. Речь об этом шла в августе этого года, но потом оказалось, что в Молдавии нет хороших аэродромов."Для эксплуатации таких технических машин как F-16 нужна серьезная техническая инфраструктура, которая создается годами. И такой инфраструктуры в современной Молдове нет. Она не создавалась. Молдова к этому годами не готовилась. Да и Румыния рядом. Нет большого смысла использовать для таких целей территорию Молдовы", — рассказал Бардин.Подробнее об истории, в которой подозревали Молдавию — Амерберг рассказал, в чём смысл запуска украинских F-16 из МолдавииПозже министерство иностранных дел Молдавии сообщило в Telegram-канале, что временный поверенный в делах посольства республики в Москве был вызван в МИД РФ из-за новости о размещении истребителей F-16 для Украины на молдавской территории, молдавский МИД добавил, что информация о размещении самолетов, предназначенных для ВСУ, не соответствует действительности.Полный текст интервью — Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними

https://ukraina.ru/20241009/1057959640.html

молдавия

румыния

кишинёв

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молдавия, румыния, кишинёв, вооруженные силы украины, f-16, новости, гарри бардин, мид, украина.ру