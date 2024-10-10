Бардин: Зачем ВСУ нужна Молдавия, если рядом есть Румыния - 10.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241010/1057991974.html
Бардин: Зачем ВСУ нужна Молдавия, если рядом есть Румыния
Бардин: Зачем ВСУ нужна Молдавия, если рядом есть Румыния - 10.10.2024 Украина.ру
Бардин: Зачем ВСУ нужна Молдавия, если рядом есть Румыния
Кишинев, несмотря на порой жесткие заявления, в "горячей точке" на своей территории не заинтересован. Одно дело наблюдать за конфликтом со стороны, через монитор, другое дело — непосредственно в небе
2024-10-10T06:50
2024-10-10T06:50
молдавия
румыния
кишинёв
вооруженные силы украины
f-16
новости
гарри бардин
мид
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057955253_2:0:690:387_1920x0_80_0_0_584694e2f6966c58f8f67f65322ca5a4.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим БардинОн начал с того, что разговоры о возможном силовом захвате Приднестровья идут в течение 2 лет. Кроме того, по словам эксперта, ВСУ сейчас получают много западного вооружения, поэтому военный склад в Колбасно для Киева не так актуален.Далее эксперт затронул историю вокруг взлета F-16 с территории Молдавии. Речь об этом шла в августе этого года, но потом оказалось, что в Молдавии нет хороших аэродромов."Для эксплуатации таких технических машин как F-16 нужна серьезная техническая инфраструктура, которая создается годами. И такой инфраструктуры в современной Молдове нет. Она не создавалась. Молдова к этому годами не готовилась. Да и Румыния рядом. Нет большого смысла использовать для таких целей территорию Молдовы", — рассказал Бардин.Подробнее об истории, в которой подозревали Молдавию — Амерберг рассказал, в чём смысл запуска украинских F-16 из МолдавииПозже министерство иностранных дел Молдавии сообщило в Telegram-канале, что временный поверенный в делах посольства республики в Москве был вызван в МИД РФ из-за новости о размещении истребителей F-16 для Украины на молдавской территории, молдавский МИД добавил, что информация о размещении самолетов, предназначенных для ВСУ, не соответствует действительности.Полный текст интервью — Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними
https://ukraina.ru/20241009/1057959640.html
молдавия
румыния
кишинёв
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057955253_166:0:682:387_1920x0_80_0_0_ee01719f78dc995da64b93650d16b220.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
молдавия, румыния, кишинёв, вооруженные силы украины, f-16, новости, гарри бардин, мид, украина.ру
Молдавия, Румыния, Кишинёв, Вооруженные силы Украины, F-16, Новости, Гарри Бардин, МИД, Украина.ру

Бардин: Зачем ВСУ нужна Молдавия, если рядом есть Румыния

06:50 10.10.2024
 
Фото: "Украинская правда", украинский военнослужащий
Фото: Украинская правда, украинский военнослужащий
Читать в
Кишинев, несмотря на порой жесткие заявления, в "горячей точке" на своей территории не заинтересован. Одно дело наблюдать за конфликтом со стороны, через монитор, другое дело — непосредственно в небе
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
Он начал с того, что разговоры о возможном силовом захвате Приднестровья идут в течение 2 лет. Кроме того, по словам эксперта, ВСУ сейчас получают много западного вооружения, поэтому военный склад в Колбасно для Киева не так актуален.
"Складывается ощущение, что Вашингтон все-таки принял стратегическое решение не вовлекать на данном этапе Молдову в вооруженное противостояние", — предположил Бардин.
Далее эксперт затронул историю вокруг взлета F-16 с территории Молдавии. Речь об этом шла в августе этого года, но потом оказалось, что в Молдавии нет хороших аэродромов.
"Для эксплуатации таких технических машин как F-16 нужна серьезная техническая инфраструктура, которая создается годами. И такой инфраструктуры в современной Молдове нет. Она не создавалась. Молдова к этому годами не готовилась. Да и Румыния рядом. Нет большого смысла использовать для таких целей территорию Молдовы", — рассказал Бардин.
Подробнее об истории, в которой подозревали Молдавию — Амерберг рассказал, в чём смысл запуска украинских F-16 из Молдавии
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Вчера, 05:20
Сергей Полетаев: России может понадобиться новая мобилизация уже в следующем году Победа в войне всегда складывается из нескольких составляющих. Люди — первый пункт в этом списке. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Позже министерство иностранных дел Молдавии сообщило в Telegram-канале, что временный поверенный в делах посольства республики в Москве был вызван в МИД РФ из-за новости о размещении истребителей F-16 для Украины на молдавской территории, молдавский МИД добавил, что информация о размещении самолетов, предназначенных для ВСУ, не соответствует действительности.
Полный текст интервью — Максим Бардин: Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними
 
МолдавияРумынияКишинёвВооруженные силы УкраиныF-16НовостиГарри БардинМИДУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:21ПВО за ночь сбила почти сотню украинских дронов — Минобороны России
08:06Главное за ночь 10 октября
08:00Паспорта и хлеб. Что связывает Фритьофа Нансена с Украиной
07:55Зеленскому нужна власть для отмывания денег, в этом суть его "планов победы" – Ющук
07:53Борис Джонсон поверил Трампу насчет предотвращения украинского конфликта
07:40Полетаев рассказал, из чего состоит военная победа
07:33Зеленский после отказа Байдена от встречи решил пообщаться с премьером Британии и новым генсеком НАТО
07:20Пианист Лосев: "Стараюсь никогда не делить людей по флагам, границе, государству"
07:15Киев при содействии Запада планирует химатаки — посольство РФ в США
07:06Судится с киевскими властями и защищает православие. Чем занимается олигарх Вадим Новинский
07:00Ющук рассказал, почему Польша как империя прекратила свое существование
06:50Бардин: Зачем ВСУ нужна Молдавия, если рядом есть Румыния
06:40"Если стараться обходить острые углы, всегда можно нормально пообщаться" - пианист Лосев
06:35Хочу жить в России. Украина.Ру о тех, кто решил переехать жить в РФ
06:20Ющук: "На Украине мы не можем одержать такую же победу, как в Великой Отечественной войне"
06:12"Никаких переговоров, воевать!" Мнения украинских экспертов-националистов, сторонников войны "до конца"
06:00Эксперт рассказал, что надо для полного разгрома ВСУ
05:50Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в Богоявленку
05:40Эксперт: "Когда эта ситуация рано или поздно закончится, о своей победе объявят все стороны"
05:31"Это катастрофа". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу
Лента новостейМолния