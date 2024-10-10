Бардин: Зачем ВСУ нужна Молдавия, если рядом есть Румыния
Фото: "Украинская правда", украинский военнослужащий
Кишинев, несмотря на порой жесткие заявления, в "горячей точке" на своей территории не заинтересован. Одно дело наблюдать за конфликтом со стороны, через монитор, другое дело — непосредственно в небе
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин
Он начал с того, что разговоры о возможном силовом захвате Приднестровья идут в течение 2 лет. Кроме того, по словам эксперта, ВСУ сейчас получают много западного вооружения, поэтому военный склад в Колбасно для Киева не так актуален.
"Складывается ощущение, что Вашингтон все-таки принял стратегическое решение не вовлекать на данном этапе Молдову в вооруженное противостояние", — предположил Бардин.
Далее эксперт затронул историю вокруг взлета F-16 с территории Молдавии. Речь об этом шла в августе этого года, но потом оказалось, что в Молдавии нет хороших аэродромов.
"Для эксплуатации таких технических машин как F-16 нужна серьезная техническая инфраструктура, которая создается годами. И такой инфраструктуры в современной Молдове нет. Она не создавалась. Молдова к этому годами не готовилась. Да и Румыния рядом. Нет большого смысла использовать для таких целей территорию Молдовы", — рассказал Бардин.
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Позже министерство иностранных дел Молдавии сообщило в Telegram-канале, что временный поверенный в делах посольства республики в Москве был вызван в МИД РФ из-за новости о размещении истребителей F-16 для Украины на молдавской территории, молдавский МИД добавил, что информация о размещении самолетов, предназначенных для ВСУ, не соответствует действительности.
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