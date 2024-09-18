Амерберг рассказал, в чём смысл запуска украинских F-16 из Молдавии - 18.09.2024 Украина.ру
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Амерберг рассказал, в чём смысл запуска украинских F-16 из Молдавии
Амерберг рассказал, в чём смысл запуска украинских F-16 из Молдавии - 18.09.2024 Украина.ру
Амерберг рассказал, в чём смысл запуска украинских F-16 из Молдавии
ВСУ смогут запускать переданные Евросоюзом военные самолёты F-16 с территории Молдавии, чтобы формально не подставлять под ответный российский удар территорию Румынии – государства-члена НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
2024-09-18T06:40
2024-09-18T06:40
новости
молдавия
румыния
приднестровье
вооруженные силы украины
нато
f-16
крымский мост
постсоветское пространство
инфраструктура
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"Идея о запуске F-16 с территории формально нейтральной Молдавии возникла только по одной причине – чтобы не подставлять Румынию как страну НАТО", - сказал эксперт.Скептически оценивая такую схему, Амерберг заметил, что сейчас в Молдавии есть только один военный аэродром – Маркулешты. Готов ли этот объект военной инфраструктуры принять весьма требовательные истребители американского производства – вопрос открытый."Но в любом случае, чтобы разместить там боевые самолеты, нужны серьезные вложения и много времени. Не говоря уже о том, чтобы настроить всю эту инфраструктуру под F-16. Конкретной информации о таких приготовлениях за последнее время не поступало", - сказал Амерберг.По его мнению, применение F-16 состоится. Однако когда именно это произойдёт, сейчас сказать трудно."Украина держит их как козырь, чтобы нанести массированный ракетный удар по тому же Крымскому мосту. Но это будет иметь политическое, а не военное значение. Вряд ли киевский режим сейчас вообще будет решать серьезные военные задачи. Ему нужен только пиар", - констатировал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов.Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович ранее рассмотрела проблему в публикации Своими руками нельзя, украинскими — можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье?
https://ukraina.ru/20240903/1057185085.html
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новости, молдавия, румыния, приднестровье, вооруженные силы украины, нато, f-16, крымский мост, постсоветское пространство, инфраструктура, ввс украины, ввс, всу, аэродромы, украина-нато, восточное партнерство, восточная европа, украина.ру
Новости, Молдавия, Румыния, Приднестровье, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16, Крымский мост, постсоветское пространство, инфраструктура, ВВС Украины, ВВС, ВСУ, аэродромы, Украина-НАТО, Восточное партнерство, Восточная Европа, Украина.ру

Амерберг рассказал, в чём смысл запуска украинских F-16 из Молдавии

06:40 18.09.2024
 
Зеленский в самолете F16
Зеленский в самолете F16
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ВСУ смогут запускать переданные Евросоюзом военные самолёты F-16 с территории Молдавии, чтобы формально не подставлять под ответный российский удар территорию Румынии – государства-члена НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
"Идея о запуске F-16 с территории формально нейтральной Молдавии возникла только по одной причине – чтобы не подставлять Румынию как страну НАТО", - сказал эксперт.
Скептически оценивая такую схему, Амерберг заметил, что сейчас в Молдавии есть только один военный аэродром – Маркулешты. Готов ли этот объект военной инфраструктуры принять весьма требовательные истребители американского производства – вопрос открытый.
"Но в любом случае, чтобы разместить там боевые самолеты, нужны серьезные вложения и много времени. Не говоря уже о том, чтобы настроить всю эту инфраструктуру под F-16. Конкретной информации о таких приготовлениях за последнее время не поступало", - сказал Амерберг.
По его мнению, применение F-16 состоится. Однако когда именно это произойдёт, сейчас сказать трудно.
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"Украина держит их как козырь, чтобы нанести массированный ракетный удар по тому же Крымскому мосту. Но это будет иметь политическое, а не военное значение. Вряд ли киевский режим сейчас вообще будет решать серьезные военные задачи. Ему нужен только пиар", - констатировал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович ранее рассмотрела проблему в публикации Своими руками нельзя, украинскими — можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье?
 
НовостиМолдавияРумынияПриднестровьеВооруженные силы УкраиныНАТОF-16Крымский мостпостсоветское пространствоинфраструктураВВС УкраиныВВСВСУаэродромыУкраина-НАТОВосточное партнерствоВосточная ЕвропаУкраина.ру
 
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