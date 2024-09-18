Амерберг рассказал, в чём смысл запуска украинских F-16 из Молдавии
Зеленский в самолете F16
ВСУ смогут запускать переданные Евросоюзом военные самолёты F-16 с территории Молдавии, чтобы формально не подставлять под ответный российский удар территорию Румынии – государства-члена НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
"Идея о запуске F-16 с территории формально нейтральной Молдавии возникла только по одной причине – чтобы не подставлять Румынию как страну НАТО", - сказал эксперт.
Скептически оценивая такую схему, Амерберг заметил, что сейчас в Молдавии есть только один военный аэродром – Маркулешты. Готов ли этот объект военной инфраструктуры принять весьма требовательные истребители американского производства – вопрос открытый.
"Но в любом случае, чтобы разместить там боевые самолеты, нужны серьезные вложения и много времени. Не говоря уже о том, чтобы настроить всю эту инфраструктуру под F-16. Конкретной информации о таких приготовлениях за последнее время не поступало", - сказал Амерберг.
По его мнению, применение F-16 состоится. Однако когда именно это произойдёт, сейчас сказать трудно.
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"Украина держит их как козырь, чтобы нанести массированный ракетный удар по тому же Крымскому мосту. Но это будет иметь политическое, а не военное значение. Вряд ли киевский режим сейчас вообще будет решать серьезные военные задачи. Ему нужен только пиар", - констатировал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: После курской авантюры ВСУ и Молдавия устроят в Приднестровье бои вокруг мирных граждан читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович ранее рассмотрела проблему в публикации Своими руками нельзя, украинскими — можно. Кишинев договорится с Киевом о нападении на Приднестровье?