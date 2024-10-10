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Зеленскому нужна власть для отмывания денег, в этом суть его "планов победы" – Ющук

Зеленскому нужна власть для отмывания денег, в этом суть его "планов победы" – Ющук - 10.10.2024 Украина.ру

Зеленскому нужна власть для отмывания денег, в этом суть его "планов победы" – Ющук

Владимир Зеленский ежедневно отмывает деньги и утратит эту возможность, потеряв политическую власть на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук

2024-10-10T07:55

2024-10-10T07:55

2024-10-10T07:55

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Политика — это борьба за власть, за сохранение власти, уверен политтехнолог. Исходя из этого он констатировал, что у Зеленского нет других "планов победы", кроме как нацеленных на использование политической власти в корыстных интересах.Поэтому и на встрече контактной группы по оказанию военной поддержки режиму Зеленского на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в ФРГ состоится презентация очередного "плана победы", в котором будет прослеживаться тот же мотив, уверен политтехнолог."Зеленский сделал ставку на то, что он президент воюющей страны. За каждый день пребывания у власти он отмывает миллионы. Если он перестанет быть президентом воюющей страны, ему припомнят все то зло, что он причинил Украине, а денежный поток закончится, - пояснил эксперт. - Поэтому он хочет продлить свое пребывание у власти. Вот и все. Никаких других мотивов у этих "планов победы" нет".Ющук полагает, что Зеленскому всё равно, что в России думают о его легитимности, пока его в других местах понимают и дают денег. Ведь финансирование он получает не от России, заметил политтехнолог."А ракету мы ему присылаем одинаково: что легитимному, что нелегитимному", - добавил Ющук.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел перспективы в публикации Что будет в финале? Три варианта развития специальной военной операции

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