Зеленскому нужна власть для отмывания денег, в этом суть его "планов победы" – Ющук - 10.10.2024 Украина.ру
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Зеленскому нужна власть для отмывания денег, в этом суть его "планов победы" – Ющук
Зеленскому нужна власть для отмывания денег, в этом суть его "планов победы" – Ющук - 10.10.2024 Украина.ру
Зеленскому нужна власть для отмывания денег, в этом суть его "планов победы" – Ющук
Владимир Зеленский ежедневно отмывает деньги и утратит эту возможность, потеряв политическую власть на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
2024-10-10T07:55
2024-10-10T07:55
новости
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сша
владимир зеленский
евгений ющук
рамштайн
военная помощь
план
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Политика — это борьба за власть, за сохранение власти, уверен политтехнолог. Исходя из этого он констатировал, что у Зеленского нет других "планов победы", кроме как нацеленных на использование политической власти в корыстных интересах.Поэтому и на встрече контактной группы по оказанию военной поддержки режиму Зеленского на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в ФРГ состоится презентация очередного "плана победы", в котором будет прослеживаться тот же мотив, уверен политтехнолог."Зеленский сделал ставку на то, что он президент воюющей страны. За каждый день пребывания у власти он отмывает миллионы. Если он перестанет быть президентом воюющей страны, ему припомнят все то зло, что он причинил Украине, а денежный поток закончится, - пояснил эксперт. - Поэтому он хочет продлить свое пребывание у власти. Вот и все. Никаких других мотивов у этих "планов победы" нет".Ющук полагает, что Зеленскому всё равно, что в России думают о его легитимности, пока его в других местах понимают и дают денег. Ведь финансирование он получает не от России, заметил политтехнолог."А ракету мы ему присылаем одинаково: что легитимному, что нелегитимному", - добавил Ющук.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел перспективы в публикации Что будет в финале? Три варианта развития специальной военной операции
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, евгений ющук, рамштайн, военная помощь, план, сво, международная политика, детали
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Евгений Ющук, Рамштайн, военная помощь, план, СВО, Международная политика, детали

Зеленскому нужна власть для отмывания денег, в этом суть его "планов победы" – Ющук

07:55 10.10.2024
 
Зеленский радостный
Зеленский радостный
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Владимир Зеленский ежедневно отмывает деньги и утратит эту возможность, потеряв политическую власть на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
Политика — это борьба за власть, за сохранение власти, уверен политтехнолог. Исходя из этого он констатировал, что у Зеленского нет других "планов победы", кроме как нацеленных на использование политической власти в корыстных интересах.
Поэтому и на встрече контактной группы по оказанию военной поддержки режиму Зеленского на авиабазе ВВС США "Рамштайн" в ФРГ состоится презентация очередного "плана победы", в котором будет прослеживаться тот же мотив, уверен политтехнолог.
"Зеленский сделал ставку на то, что он президент воюющей страны. За каждый день пребывания у власти он отмывает миллионы. Если он перестанет быть президентом воюющей страны, ему припомнят все то зло, что он причинил Украине, а денежный поток закончится, - пояснил эксперт. - Поэтому он хочет продлить свое пребывание у власти. Вот и все. Никаких других мотивов у этих "планов победы" нет".
Ющук полагает, что Зеленскому всё равно, что в России думают о его легитимности, пока его в других местах понимают и дают денег. Ведь финансирование он получает не от России, заметил политтехнолог.
"А ракету мы ему присылаем одинаково: что легитимному, что нелегитимному", - добавил Ющук.
Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел перспективы в публикации Что будет в финале? Три варианта развития специальной военной операции
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийЕвгений ЮщукРамштайнвоенная помощьпланСВОМеждународная политикадетали
 
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