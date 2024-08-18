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Венгрия отвергла обвинения членов ЕС в "угрозе" из-за упрощения визового режима с Россией и Белоруссией

Венгрия отвергла обвинения членов ЕС в "угрозе" из-за упрощения визового режима с Россией и Белоруссией - 18.08.2024 Украина.ру

Венгрия отвергла обвинения членов ЕС в "угрозе" из-за упрощения визового режима с Россией и Белоруссией

Упрощение процедуры выдачи рабочих виз гражданам России и Белоруссии не несёт угрозы безопасности Шенгенской зоне, а жалующиеся на такое решение официального Будапешта являются лжецами. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

2024-08-18T12:27

2024-08-18T12:27

2024-08-18T12:27

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Принятое накануне решение Венгрии упростить визовый режим с Россией и Белоруссией вызвало негодование восьми членов Евросоюза. Под жалобой в Еврокомиссию подписались три постсоветские прибалтийские республики, а также Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия и Исландия.Официальный Будапешт отверг их утверждения в письме еврокомиссару по вопросам внутренних дел Ильве Йоганссону о том, что упрощение визового режима с Россией и Белоруссией (вслед за Сербией и Украиной) "может представлять собой серьезную угрозу безопасности для всех государств-членов"."Включение граждан России и Белоруссии в программу "Национальная карта" не представляет никакой угрозы безопасности с точки зрения Шенгенской зоны, поскольку для въезда в Венгрию и пребывания здесь эти лица по-прежнему должны пройти комплексную проверку. Все заявления об обратном, сделанные коллегами из Северной Европы и Балтии, ослепленными провоенностью, являются чистой ложью", - заявил Сийярто.О также отметил, что "кампания лжи против Венгрии" не удивляет. При этом, отметил министр, "такое игнорирование фактов всё же тревожит".Правительство Венгрии в июле приняло решение упростить выдачу "национальных карт" гражданам Украины, Сербии, Молдавии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии, России и Белоруссии. Процедура упрощает выдачу виз и оформление ВНЖ.В то же время Финляндия и прибалтийские члены ЕС ужесточают режим пересечения границ с Союзным государством России и Белоруссии. Например, Финляндия полностью закрыла границу, а Литва максимально ужесточила процедуры въезда и выезда. Подробности в публикации Украина.ру Литва запретила въезд всех легковых автомобилей на белорусских номерах – ГПК Белоруссии

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новости, белоруссия, россия, венгрия, петер сийярто, ес, еврокомиссия, визы, шенген, государственная граница, трудовые мигранты