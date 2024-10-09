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Депутат Госдумы РФ рассказала про "переселенцев — иностранных иностранцев"

Депутат Госдумы РФ рассказала про "переселенцев — иностранных иностранцев" - 09.10.2024 Украина.ру

Депутат Госдумы РФ рассказала про "переселенцев — иностранных иностранцев"

Переселенцы полезны России, чего нельзя сказать о релокантах и некоторых других категориях желающих приехать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина

2024-10-09T07:00

2024-10-09T07:00

2024-10-09T07:00

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По мнению Бутиной, переселенцы – это те люди, которые проживали постоянно за рубежом до начала специальной военной операции (СВО), которые исторически не совершали предательства Родины, не бежали от мобилизации. Релоканты и экспаты – это другая история."Что касается переселенцев — иностранных иностранцев, как мы их называем, —либо наших сограждан, которые не обладают российским гражданством и никогда им не обладали, а жили вдалеке от России, они привозят с собой и финансовые средства, и технологии, и свои семьи, что, безусловно, способствует улучшению демографической и экономической ситуации России", - сказала парламентарий.Она отметила, что по данным МВД РФ за последние два года из дальнего зарубежья по разным программам в Россию переехали 2,9 тысячи человек. Прибывают в том числе и с семьями, с капиталом для покупки жилья, образованные и желающие зарабатывать люди.Полный текст интервью Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: "Если бы это случилось в Канаде, нас бы не было в живых": герой России Липовой о европейцах в РФ

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новости, россия, мария бутина, госдума, мвд, соотечественники, мигранты, эмигранты, релоканты, сво, демография, трудовые мигранты, детали