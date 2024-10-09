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Депутат Госдумы РФ рассказала про "переселенцев — иностранных иностранцев"
Депутат Госдумы РФ рассказала про "переселенцев — иностранных иностранцев" - 09.10.2024 Украина.ру
Депутат Госдумы РФ рассказала про "переселенцев — иностранных иностранцев"
Переселенцы полезны России, чего нельзя сказать о релокантах и некоторых других категориях желающих приехать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина
2024-10-09T07:00
2024-10-09T07:00
2024-10-09T07:00
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По мнению Бутиной, переселенцы – это те люди, которые проживали постоянно за рубежом до начала специальной военной операции (СВО), которые исторически не совершали предательства Родины, не бежали от мобилизации. Релоканты и экспаты – это другая история."Что касается переселенцев — иностранных иностранцев, как мы их называем, —либо наших сограждан, которые не обладают российским гражданством и никогда им не обладали, а жили вдалеке от России, они привозят с собой и финансовые средства, и технологии, и свои семьи, что, безусловно, способствует улучшению демографической и экономической ситуации России", - сказала парламентарий.Она отметила, что по данным МВД РФ за последние два года из дальнего зарубежья по разным программам в Россию переехали 2,9 тысячи человек. Прибывают в том числе и с семьями, с капиталом для покупки жилья, образованные и желающие зарабатывать люди.Полный текст интервью Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: "Если бы это случилось в Канаде, нас бы не было в живых": герой России Липовой о европейцах в РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мария бутина, госдума, мвд, соотечественники, мигранты, эмигранты, релоканты, сво, демография, трудовые мигранты, детали
Новости, Россия, Мария Бутина, Госдума, МВД, соотечественники, мигранты, эмигранты, релоканты, СВО, демография, трудовые мигранты, детали
Депутат Госдумы РФ рассказала про "переселенцев — иностранных иностранцев"
Переселенцы полезны России, чего нельзя сказать о релокантах и некоторых других категориях желающих приехать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина
По мнению Бутиной, переселенцы – это те люди, которые проживали постоянно за рубежом до начала специальной военной операции (СВО), которые исторически не совершали предательства Родины, не бежали от мобилизации. Релоканты и экспаты – это другая история.
"Что касается переселенцев — иностранных иностранцев, как мы их называем, —либо наших сограждан, которые не обладают российским гражданством и никогда им не обладали, а жили вдалеке от России, они привозят с собой и финансовые средства, и технологии, и свои семьи, что, безусловно, способствует улучшению демографической и экономической ситуации России", - сказала парламентарий.
Она отметила, что по данным МВД
РФ за последние два года из дальнего зарубежья по разным программам в Россию переехали 2,9 тысячи человек. Прибывают в том числе и с семьями, с капиталом для покупки жилья, образованные и желающие зарабатывать люди.