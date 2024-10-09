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Депутат Госдумы РФ рассказала о трудностях переселенцев в Россию

Депутат Госдумы РФ рассказала о трудностях переселенцев в Россию - 09.10.2024 Украина.ру

Депутат Госдумы РФ рассказала о трудностях переселенцев в Россию

Формализм досаждает не только гражданам России, но и переселенцам в Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина

2024-10-09T05:40

2024-10-09T05:40

2024-10-09T05:40

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"Все трудности связаны прежде всего с различными документами. И дело зачастую вовсе не в бюрократических проволочках", - сказала депутат российского парламента, рассказывая о жалобах желающих переехать в Россию.Например, отметила Бутина, в документах у переселенцев может отсутствовать отчество, потому что его в принципе нет. Когда доходит дело до оформления разрешения на временное проживание в России, в дальнейшем с видом на жительство, то возникает проблема: человеку приходится придумывать отчество.По словам парламентария, возникают затруднения с оформлением российских документов на основе иностранных."Но сейчас этот вопрос решается. Министерство внутренних дел плотно взаимодействует с миграционной службой, за что им спасибо. В частном порядке находим решения, это идет уже на системной основе", - заверила депутат российского парламента.Полный текст интервью Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго

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новости, россия, европа, мария бутина, госдума, мигранты, миграционная служба, эмиграция, документы, мвд