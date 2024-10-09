https://ukraina.ru/20241009/1057944412.html
Депутат Госдумы РФ рассказала о трудностях переселенцев в Россию
Депутат Госдумы РФ рассказала о трудностях переселенцев в Россию - 09.10.2024 Украина.ру
Депутат Госдумы РФ рассказала о трудностях переселенцев в Россию
Формализм досаждает не только гражданам России, но и переселенцам в Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина
2024-10-09T05:40
2024-10-09T05:40
2024-10-09T05:40
новости
россия
европа
мария бутина
госдума
мигранты
миграционная служба
эмиграция
документы
мвд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057936293_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc26896f784fe7941a133712a712045e.jpg
"Все трудности связаны прежде всего с различными документами. И дело зачастую вовсе не в бюрократических проволочках", - сказала депутат российского парламента, рассказывая о жалобах желающих переехать в Россию.Например, отметила Бутина, в документах у переселенцев может отсутствовать отчество, потому что его в принципе нет. Когда доходит дело до оформления разрешения на временное проживание в России, в дальнейшем с видом на жительство, то возникает проблема: человеку приходится придумывать отчество.По словам парламентария, возникают затруднения с оформлением российских документов на основе иностранных."Но сейчас этот вопрос решается. Министерство внутренних дел плотно взаимодействует с миграционной службой, за что им спасибо. В частном порядке находим решения, это идет уже на системной основе", - заверила депутат российского парламента.Полный текст интервью Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго
россия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057936293_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_5c0a943ffc9e2eb2117497bc3156cc8f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, европа, мария бутина, госдума, мигранты, миграционная служба, эмиграция, документы, мвд
Новости, Россия, Европа, Мария Бутина, Госдума, мигранты, миграционная служба, эмиграция, документы, МВД
Депутат Госдумы РФ рассказала о трудностях переселенцев в Россию
Формализм досаждает не только гражданам России, но и переселенцам в Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина
"Все трудности связаны прежде всего с различными документами. И дело зачастую вовсе не в бюрократических проволочках", - сказала депутат российского парламента, рассказывая о жалобах желающих переехать в Россию.
Например, отметила Бутина, в документах у переселенцев может отсутствовать отчество, потому что его в принципе нет. Когда доходит дело до оформления разрешения на временное проживание в России, в дальнейшем с видом на жительство, то возникает проблема: человеку приходится придумывать отчество.
По словам парламентария, возникают затруднения с оформлением российских документов на основе иностранных.
"Но сейчас этот вопрос решается. Министерство внутренних дел плотно взаимодействует с миграционной службой, за что им спасибо. В частном порядке находим решения, это идет уже на системной основе", - заверила депутат российского парламента.