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Депутат Госдумы РФ рассказала про "существенный поток переселенцев" из Австралии
Депутат Госдумы РФ рассказала про "существенный поток переселенцев" из Австралии - 09.10.2024 Украина.ру
Депутат Госдумы РФ рассказала про "существенный поток переселенцев" из Австралии
Австралия входит в пул стран-лидеров по переселению в Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина
2024-10-09T05:00
2024-10-09T05:00
2024-10-09T05:00
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"Согласно статистическим данным, среди переехавших в Россию на первом месте Германия (31%); далее — страны Прибалтики; за ними — Италия, Канада, США и Австралия, - рассказала Бутина. - Австралия, очевидно, предлагала в 90-е годы удобные программы по иммиграции. Сегодня оттуда идет существенный поток переселенцев".В целом, отметила она, в Россию стремятся разные люди. В основном все они обеспечены, с образованием, это полные православные семьи."Они приезжают в Россию, покупают здесь недвижимость, работают на предприятиях либо ведут частное домашнее хозяйство, становятся фермерами. Последнее более характерно для переселенцев из Канады и США", - сказала парламентарий.По словам Бутиной, многие из переехавших в Россию интегрируются в наше общество, прежде всего в сферу IT, так как она не требует обязательного знания русского языка. В итоге Россия может получить необходимых ей специалистов.Полный текст интервью Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: "Если бы это случилось в Канаде, нас бы не было в живых": герой России Липовой о европейцах в РФ
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Депутат Госдумы РФ рассказала про "существенный поток переселенцев" из Австралии
Австралия входит в пул стран-лидеров по переселению в Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина