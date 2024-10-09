Депутат Госдумы РФ рассказала про "существенный поток переселенцев" из Австралии - 09.10.2024 Украина.ру
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Депутат Госдумы РФ рассказала про "существенный поток переселенцев" из Австралии
Депутат Госдумы РФ рассказала про "существенный поток переселенцев" из Австралии - 09.10.2024 Украина.ру
Депутат Госдумы РФ рассказала про "существенный поток переселенцев" из Австралии
Австралия входит в пул стран-лидеров по переселению в Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина
2024-10-09T05:00
2024-10-09T05:00
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"Согласно статистическим данным, среди переехавших в Россию на первом месте Германия (31%); далее — страны Прибалтики; за ними — Италия, Канада, США и Австралия, - рассказала Бутина. - Австралия, очевидно, предлагала в 90-е годы удобные программы по иммиграции. Сегодня оттуда идет существенный поток переселенцев".В целом, отметила она, в Россию стремятся разные люди. В основном все они обеспечены, с образованием, это полные православные семьи."Они приезжают в Россию, покупают здесь недвижимость, работают на предприятиях либо ведут частное домашнее хозяйство, становятся фермерами. Последнее более характерно для переселенцев из Канады и США", - сказала парламентарий.По словам Бутиной, многие из переехавших в Россию интегрируются в наше общество, прежде всего в сферу IT, так как она не требует обязательного знания русского языка. В итоге Россия может получить необходимых ей специалистов.Полный текст интервью Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: "Если бы это случилось в Канаде, нас бы не было в живых": герой России Липовой о европейцах в РФ
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новости, россия, австралия, канада, мария бутина, госдума, бывший ссср, мигранты, трудовые мигранты, миграция, эмигранты, прибалтика, италия, ес, детали
Новости, Россия, Австралия, Канада, Мария Бутина, Госдума, бывший СССР, мигранты, трудовые мигранты, миграция, эмигранты, Прибалтика, Италия, ЕС, детали

Депутат Госдумы РФ рассказала про "существенный поток переселенцев" из Австралии

05:00 09.10.2024
 
© Фото : CC0, PixabayАвстралия
Австралия - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : CC0, Pixabay
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Австралия входит в пул стран-лидеров по переселению в Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина
"Согласно статистическим данным, среди переехавших в Россию на первом месте Германия (31%); далее — страны Прибалтики; за ними — Италия, Канада, США и Австралия, - рассказала Бутина. - Австралия, очевидно, предлагала в 90-е годы удобные программы по иммиграции. Сегодня оттуда идет существенный поток переселенцев".
В целом, отметила она, в Россию стремятся разные люди. В основном все они обеспечены, с образованием, это полные православные семьи.
"Они приезжают в Россию, покупают здесь недвижимость, работают на предприятиях либо ведут частное домашнее хозяйство, становятся фермерами. Последнее более характерно для переселенцев из Канады и США", - сказала парламентарий.
По словам Бутиной, многие из переехавших в Россию интегрируются в наше общество, прежде всего в сферу IT, так как она не требует обязательного знания русского языка. В итоге Россия может получить необходимых ей специалистов.
Полный текст интервью Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему: "Если бы это случилось в Канаде, нас бы не было в живых": герой России Липовой о европейцах в РФ
 
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