https://ukraina.ru/20241008/1057947793.html

"Наконечник в гибридной войне": в МИД РФ объяснили новый виток разговоров о членстве Украины в НАТО

"Наконечник в гибридной войне": в МИД РФ объяснили новый виток разговоров о членстве Украины в НАТО - 08.10.2024 Украина.ру

"Наконечник в гибридной войне": в МИД РФ объяснили новый виток разговоров о членстве Украины в НАТО

Очередной виток разговоров о членстве Украины НАТО нужен Западу для сохранения Киева как "наконечника в гибридной войне против России". Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает агентство РИА Новости

2024-10-08T09:37

2024-10-08T09:37

2024-10-08T09:37

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Таким образом Грушко отреагировал на слова уже бывшего генсека НАТО Иейнса Столтенберга, заявившего, что мира на Украине не будет до тех пор, пока Киев не станет членом Североатлантического альянса.В начале октября Столтенберг, занимавший пост генсека НАТО передал полномочия Марку Рютте. В первом же выступлении в новой должности он заявил, что приоритетом в его работе будет поддержка Киева и вступление Украины в Североатлантический альянс.Также в первый же день Рютте объявил, что Украине нужно дать разрешение бить дальнобойным оружием Запада вглубь России. Однако уже через два дня в Киеве "передумал", объявив, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Киева вглубь России. Это прерогатива отдельных союзников.Подробнее в материалах Взял пример с Зеленского? Рютте за два дня "забыл", что поддержал удары вглубь России и Израилю ПВО, а Киеву − нет? Зеленский обиделся на визитера из НАТО.

https://ukraina.ru/20241005/1057906726.html

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новости, украина, россия, киев, рютте, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато