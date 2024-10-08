"Наконечник в гибридной войне": в МИД РФ объяснили новый виток разговоров о членстве Украины в НАТО - 08.10.2024 Украина.ру
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"Наконечник в гибридной войне": в МИД РФ объяснили новый виток разговоров о членстве Украины в НАТО
"Наконечник в гибридной войне": в МИД РФ объяснили новый виток разговоров о членстве Украины в НАТО - 08.10.2024 Украина.ру
"Наконечник в гибридной войне": в МИД РФ объяснили новый виток разговоров о членстве Украины в НАТО
Очередной виток разговоров о членстве Украины НАТО нужен Западу для сохранения Киева как "наконечника в гибридной войне против России". Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает агентство РИА Новости
2024-10-08T09:37
2024-10-08T09:37
новости
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рютте
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Таким образом Грушко отреагировал на слова уже бывшего генсека НАТО Иейнса Столтенберга, заявившего, что мира на Украине не будет до тех пор, пока Киев не станет членом Североатлантического альянса.В начале октября Столтенберг, занимавший пост генсека НАТО передал полномочия Марку Рютте. В первом же выступлении в новой должности он заявил, что приоритетом в его работе будет поддержка Киева и вступление Украины в Североатлантический альянс.Также в первый же день Рютте объявил, что Украине нужно дать разрешение бить дальнобойным оружием Запада вглубь России. Однако уже через два дня в Киеве "передумал", объявив, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Киева вглубь России. Это прерогатива отдельных союзников.Подробнее в материалах Взял пример с Зеленского? Рютте за два дня "забыл", что поддержал удары вглубь России и Израилю ПВО, а Киеву − нет? Зеленский обиделся на визитера из НАТО.
https://ukraina.ru/20241005/1057906726.html
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новости, украина, россия, киев, рютте, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато
Новости, Украина, Россия, Киев, Рютте, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, НАТО

"Наконечник в гибридной войне": в МИД РФ объяснили новый виток разговоров о членстве Украины в НАТО

09:37 08.10.2024
 
Фото: Euronews. Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP
Фото: Euronews. Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP
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Очередной виток разговоров о членстве Украины НАТО нужен Западу для сохранения Киева как "наконечника в гибридной войне против России". Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает агентство РИА Новости
Таким образом Грушко отреагировал на слова уже бывшего генсека НАТО Иейнса Столтенберга, заявившего, что мира на Украине не будет до тех пор, пока Киев не станет членом Североатлантического альянса.
"Заклинания о необратимом движении к членству в НАТО служат цели сохранения Украины в качестве наконечника в гибридной войне против России. Принять же ее (Украину. - Ред.) могут, если страна одержит победу над Россией", - сказал Грушко.
Столтенберг
5 октября, 11:57
Столтенберг допустил, что Украину примут в НАТО в новых границахУкраину примут в НАТО без утраченных территорий. Об этом в интервью Financial Times 5 октября заявил ушедший в отставку генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг
В начале октября Столтенберг, занимавший пост генсека НАТО передал полномочия Марку Рютте. В первом же выступлении в новой должности он заявил, что приоритетом в его работе будет поддержка Киева и вступление Украины в Североатлантический альянс.
Премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте
1 октября, 12:34
Новый генсек НАТО "пригласил" Украину в альянсНовый генсек НАТО Марк Рютте в своей первой речи на этом посту заявил, что Украина в будущем должна вступить в НАТО
Также в первый же день Рютте объявил, что Украине нужно дать разрешение бить дальнобойным оружием Запада вглубь России. Однако уже через два дня в Киеве "передумал", объявив, что альянс не принимает коллективного решения о снятии ограничений на удары Киева вглубь России. Это прерогатива отдельных союзников.
Подробнее в материалах Взял пример с Зеленского? Рютте за два дня "забыл", что поддержал удары вглубь России и Израилю ПВО, а Киеву − нет? Зеленский обиделся на визитера из НАТО.
 
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