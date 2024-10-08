"Украинский фронт фактически обрушился": Ищенко рассказал, почему - 08.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241008/1057941279.html
"Украинский фронт фактически обрушился": Ищенко рассказал, почему
"Украинский фронт фактически обрушился": Ищенко рассказал, почему - 08.10.2024 Украина.ру
"Украинский фронт фактически обрушился": Ищенко рассказал, почему
ВСУ к обрушению фронта приблизили авдеевский прорыв российской армии и курская авантюра Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-10-08T05:40
2024-10-08T05:40
новости
украина
угледар
купянск
ростислав ищенко
владимир зеленский
сво
всу
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102910/66/1029106691_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_558b5d933180e82132f49d8fe02082b2.jpg.webp
По его оценке, освобождение Угледара приблизило ВСУ к обрушению фронта лишь на полтора километра. В перспективе у российской армии есть возможность продвижения с меньшими усилиями на 25–30 километров."На самом деле Украину к обрушению фронта приблизил авдеевский прорыв, который она не смогла закрыть. Потом ее к обрушению фронта приблизила курская авантюра, в которую она втянула резервы в том числе из-под Угледара. Угледар — это уже последствия обрушения фронта. И таких последствий очень много", - констатировал обозреватель МИА "Россия сегодня".Он заметил, что российская армия ежедневно освобождает какой-то населённый пункт. Раньше один населенный пункт освобождался за пару месяцев и это считалось большим успехом. Сейчас же такие новости не считаются достижением."Потому что украинский фронт фактически обрушился, - сказал Ищенко. - Противник постоянно отступает и остановиться не может. Он еще не бежит, но он отступает под Купянском, под Покровском и под Угледаром. Медленно, но отступает. И чем южнее, тем быстрее".По его мнению, на юге ВСУ будут отступать еще быстрее. У российской армии есть шанс закончить боевые действия в районе Селидово и Курахово. затем для полного обрушения украинского фронта останется взять Покровск.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: "Нужно заканчивать войну, а не раскочегаривать ее еще жарче". Киселев о призывах принять Украину в НАТО
украина
угледар
купянск
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102910/66/1029106691_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_8a5523d2e7b122c5f20bf53ceb9f5db4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, угледар, купянск, ростислав ищенко, владимир зеленский, сво, всу, днр
Новости, Украина, Угледар, Купянск, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, СВО, ВСУ, ДНР

"Украинский фронт фактически обрушился": Ищенко рассказал, почему

05:40 08.10.2024
 
Читать в
ВСУ к обрушению фронта приблизили авдеевский прорыв российской армии и курская авантюра Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По его оценке, освобождение Угледара приблизило ВСУ к обрушению фронта лишь на полтора километра. В перспективе у российской армии есть возможность продвижения с меньшими усилиями на 25–30 километров.
"На самом деле Украину к обрушению фронта приблизил авдеевский прорыв, который она не смогла закрыть. Потом ее к обрушению фронта приблизила курская авантюра, в которую она втянула резервы в том числе из-под Угледара. Угледар — это уже последствия обрушения фронта. И таких последствий очень много", - констатировал обозреватель МИА "Россия сегодня".
Он заметил, что российская армия ежедневно освобождает какой-то населённый пункт. Раньше один населенный пункт освобождался за пару месяцев и это считалось большим успехом. Сейчас же такие новости не считаются достижением.
"Потому что украинский фронт фактически обрушился, - сказал Ищенко. - Противник постоянно отступает и остановиться не может. Он еще не бежит, но он отступает под Купянском, под Покровском и под Угледаром. Медленно, но отступает. И чем южнее, тем быстрее".
По его мнению, на юге ВСУ будут отступать еще быстрее. У российской армии есть шанс закончить боевые действия в районе Селидово и Курахово. затем для полного обрушения украинского фронта останется взять Покровск.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему: "Нужно заканчивать войну, а не раскочегаривать ее еще жарче". Киселев о призывах принять Украину в НАТО
 
НовостиУкраинаУгледарКупянскРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийСВОВСУДНР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:06Главное за ночь 8 октября
08:00Ищенко рассказал, что было бы, если Украина не была врагом
07:40Депутат Госдумы: "Наше общество - единственное в мире по праву мультикультурное"
07:20Ищенко объяснил, почему "Украина ведет себя очень глупо, но Варшава будет ее поддерживать"
07:00Герой России Липовой: Им в голову вбили мысль, что Россия нападет на них после обеда
06:40"Если мы берем Покровск": эксперт рассказал о последствиях одного наступления ВС РФ
06:30Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации
06:20Бутина о трудностях иммигрантов из стран Запада, желающих обрести в России новый дом
06:00Наступления ВСУ на три области России никаких военных задач не решают, заявил Самойлов
05:50Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшу
05:40"Украинский фронт фактически обрушился": Ищенко рассказал, почему
05:30Кто следующий после Угледара? В январе ДНР будет полностью освобождена
05:20"Нацизм должен быть уничтожен в его же логове". Самойлов назвал три важных пункта в стратегии по Украине
05:00"Это была очень удачная операция, которая связала противника": эксперт рассказал об успехе в зоне СВО
04:40Эксперт: "На уровне различных бандустанов у США союзников вроде Украины вагон и маленькая тележка"
04:20Самойлов о боях в Курской области: "ВСУ сами лезут к нам, а мы их уничтожаем"
04:10Самойлов рассказал про тактику, которую Россия использует, чтобы выкачать кровь у ВСУ
04:00Герой России рассказал, как отфильтровать "засланных казачков"
03:20Самойлов: Рютте — личный психотерапевт Зеленского из НАТО
03:00"Вот каким должен быть рай": Липовой сравнил жизнь пенсионеров на Западе и в России
Лента новостейМолния