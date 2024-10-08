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"Украинский фронт фактически обрушился": Ищенко рассказал, почему

"Украинский фронт фактически обрушился": Ищенко рассказал, почему - 08.10.2024 Украина.ру

"Украинский фронт фактически обрушился": Ищенко рассказал, почему

ВСУ к обрушению фронта приблизили авдеевский прорыв российской армии и курская авантюра Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-10-08T05:40

2024-10-08T05:40

2024-10-08T05:40

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По его оценке, освобождение Угледара приблизило ВСУ к обрушению фронта лишь на полтора километра. В перспективе у российской армии есть возможность продвижения с меньшими усилиями на 25–30 километров."На самом деле Украину к обрушению фронта приблизил авдеевский прорыв, который она не смогла закрыть. Потом ее к обрушению фронта приблизила курская авантюра, в которую она втянула резервы в том числе из-под Угледара. Угледар — это уже последствия обрушения фронта. И таких последствий очень много", - констатировал обозреватель МИА "Россия сегодня".Он заметил, что российская армия ежедневно освобождает какой-то населённый пункт. Раньше один населенный пункт освобождался за пару месяцев и это считалось большим успехом. Сейчас же такие новости не считаются достижением."Потому что украинский фронт фактически обрушился, - сказал Ищенко. - Противник постоянно отступает и остановиться не может. Он еще не бежит, но он отступает под Купянском, под Покровском и под Угледаром. Медленно, но отступает. И чем южнее, тем быстрее".По его мнению, на юге ВСУ будут отступать еще быстрее. У российской армии есть шанс закончить боевые действия в районе Селидово и Курахово. затем для полного обрушения украинского фронта останется взять Покровск.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: "Нужно заканчивать войну, а не раскочегаривать ее еще жарче". Киселев о призывах принять Украину в НАТО

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новости, украина, угледар, купянск, ростислав ищенко, владимир зеленский, сво, всу, днр