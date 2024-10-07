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Липовой рассказал, как в России относятся к политэмигрантам

Липовой рассказал, как в России относятся к политэмигрантам - 07.10.2024 Украина.ру

Липовой рассказал, как в России относятся к политэмигрантам

Российское общество спокойно воспринимает возвращение соотечественников из-за рубежа, а чиновники не всегда их слышат. Об этом в интервью изданию Украина.ру. рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой

2024-10-07T03:40

2024-10-07T03:40

2024-10-07T03:40

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"У нас много примеров политэмигрантов, которые хотят ассимилироваться на территории России или рассчитывают вернуться на родину через какое-то время. Наше общество относиться к ним спокойно. Никаких претензий в духе "А чего это ты сюда приехал?" к ним не предъявляют",- констатировал Липовой.Он также заметил, что российское миграционное законодательство слишком сложное. Люди годами пытаются получить вид на жительство или гражданство."Они поддерживают позицию России на международной арене, но наши чиновники не всегда их слышат", - сказал Липовой.Он сообщил, что постепенно эта проблема решается с участием организации "Офицеры России".Полный текст интервью Герой России Сергей Липовой об иммиграции из Европы: Счастье в западном "раю" длилось недолго читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Кого пускать, а кого не пускать в Россию: Пантелеев о мигрантах и не только

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новости, россия, офицеры россии, мигранты, эмигранты, социальная политика, политика, социальное государство, миграционная служба, общество