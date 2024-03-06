https://ukraina.ru/20240306/1053718680.html

Кто оплатит репарации и контрибуции. Как Киев пытается выжать все соки из населения на продолжение войны

Кто оплатит репарации и контрибуции. Как Киев пытается выжать все соки из населения на продолжение войны - 06.03.2024 Украина.ру

Кто оплатит репарации и контрибуции. Как Киев пытается выжать все соки из населения на продолжение войны

В понедельник 5 марта глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о планах по введению на Украине дополнительного налога на предпринимателей – военного сбора.

2024-03-06T06:15

2024-03-06T06:15

2024-03-06T06:15

эксклюзив

украина

репарации

налоги

законопроект

бюджет

экономика

кабмин

кабинет министров

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103002/71/1030027163_0:54:1140:695_1920x0_80_0_0_bb9958f5f4ab37b0937111726bd5f3fe.jpg

По его словам, Кабинет министров Украины готовит такой законопроект для дополнительных поступлений в бюджет. Внести законопроект на рассмотрение должны в марте.Всего же Кабмину необходимо где-то достать 44 миллиарда гривен дополнительных поступлений, чтобы залатать дыру в бюджете. Найти их хотят путем увеличения военного сбора, введения военного сбора для ФЛП, для юридических плательщиков единого налога, для определенных видов операций с недвижимым имуществом.Увеличение любого налога и военного сбора неминуемо отразится на цене товаров и услуг. Таким образом, те репарации и контрибуции, которыми бредят украинские политические деятели, по факту оплатят простые украинцы.Украинский экономист Алексей Кущ пишет, что дополнительные средства можно было бы найти с помощью введения налога на пользование большими массивами земли для лендлордов, специальным налогом на роскошь и большие активы, на яхты и дворцы под Киевом. По его словам, можно было ввести дополнительную ренту на добычу полезных ископаемых, прежде всего – на железную руду. По его мнению, так можно было бы собрать не требуемые 44 миллиарда гривен, а все сто миллиардов, но украинская элита никогда на это пойдет."Но вот только чувство художника подсказывает мне, что введут один дополнительный налог на всех - например спецсбор с зарплат в размере 5%.Так уже делали в 2015-м, когда вводили военный сбор в 1,5% вместо того, чтобы на волне Майдана обложить налогами политическую ренту, полученную элитами", - резюмирует экономист.Значительная часть собранных с простых украинцев "репараций и контрибуций" должна будет поступить западным кредиторам, так как большая часть западной помощи поступает в виде кредитов. В конце прошлого года украинский Кабмин отправил МВФ обновленный меморандум экономической и финансовой политики. В нем речь идет об обязательствах, которые Киев должен исполнять в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility). Это четырехлетняя программа общим объемом $15.6 млрд. Один из структурных маяков меморандума – поиск дополнительных бюджетных поступлений. И в декабре 2023 года рабочая группа Кабмина начала работать над "мерами по мобилизации поступлений в бюджет".Три месяца рабочая группа думала, где еще найти средства, но не придумала ничего лучше, чем обложить украинцев дополнительными налогами и военным сбором. Экономист Алексей Кущ утверждает, что вытянуть из экономики еще больше средств вряд ли получится."Западные партнеры хотят, чтобы мы перешли на своеобразную программу самообеспечения, чтобы меньше брали у них помощи, а больше – из собственной экономики. Но мы и так из внутренней экономики берем очень много, где-то 1,5 триллиона гривен на сектор обороны извлекаем. А учитывая, что у нас минус 6 миллионов потребителей, которые выехали, разрушенные экономические активы на юге и востоке, проблема с портовой логистикой в Одессе и на Дунае, еще и заблокированная граница с Польшей. Не представляю, как можно забирать из экономики еще больше", - утверждает Кущ.По его убеждению дополнительные сборы и налоги лишь усилят уход в теневую экономику. Реальные же поступления в бюджет вряд ли существенно возрастут. "Это похоже на попытки стричь свинью: визгу много, а шерсти мало", - шутит экономист.Тот же Гетманцев в феврале говорил, что в тени находится более половины украинской экономики. Для вывода из тени обычно используют противоположные механизмы – снижение налогов и отмену сборов.Кроме того, в комитетах Рады сейчас обсуждают меры по возвращению акцизов на горючее, введению акцизов на сладкую воду.Деньги срочно пытаются изыскать еще и на усиление мобилизации. Экономист Олег Пендзин утверждает, что для мобилизации необходимо найти 0,5 триллиона гривен. "Вопрос в том, что у нас нет денег на дополнительную мобилизацию. Денег нужно намного больше – до 0,5 триллиона гривен, чтобы мобилизовать 450 тысяч человек. Премьер-министр говорит, что готовят законопроект о платном бронировании работников, который будет касаться всех предприятий-плательщиков налогов. Так что платное бронирование введут, тем более что президент его подержал. Это не вопрос. Вопрос в суммах и условиях", - говорит Пендзин.Таким образом, предприниматель должен будет заплатить дополнительный военный сбор, а за каждого работника платить государству сумму, превышающую зарплату работника. На таких условиях работать согласятся немногие, предприятия будут массово закрываться. В итоге вместо увеличения поступлений в бюджет произойдет их резкое сокращение. Для продолжения боевых действий и закупок оружия украинскому государству придется выскребать у населения остатки денег. По сути, украинская продавщица, фермер и таксист должны будут из своего кармана оплатить те репарации, которые Киев хотел получить с РФ.

https://ukraina.ru/20240213/1053246765.html

https://ukraina.ru/20240205/1053097061.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, репарации, налоги, законопроект, бюджет, экономика, кабмин, кабинет министров, рада, алексей кущ