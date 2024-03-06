Кто оплатит репарации и контрибуции. Как Киев пытается выжать все соки из населения на продолжение войны - 06.03.2024 Украина.ру
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Кто оплатит репарации и контрибуции. Как Киев пытается выжать все соки из населения на продолжение войны
Кто оплатит репарации и контрибуции. Как Киев пытается выжать все соки из населения на продолжение войны - 06.03.2024 Украина.ру
Кто оплатит репарации и контрибуции. Как Киев пытается выжать все соки из населения на продолжение войны
В понедельник 5 марта глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о планах по введению на Украине дополнительного налога на предпринимателей – военного сбора.
2024-03-06T06:15
2024-03-06T06:15
эксклюзив
украина
репарации
налоги
законопроект
бюджет
экономика
кабмин
кабинет министров
рада
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По его словам, Кабинет министров Украины готовит такой законопроект для дополнительных поступлений в бюджет. Внести законопроект на рассмотрение должны в марте.Всего же Кабмину необходимо где-то достать 44 миллиарда гривен дополнительных поступлений, чтобы залатать дыру в бюджете. Найти их хотят путем увеличения военного сбора, введения военного сбора для ФЛП, для юридических плательщиков единого налога, для определенных видов операций с недвижимым имуществом.Увеличение любого налога и военного сбора неминуемо отразится на цене товаров и услуг. Таким образом, те репарации и контрибуции, которыми бредят украинские политические деятели, по факту оплатят простые украинцы.Украинский экономист Алексей Кущ пишет, что дополнительные средства можно было бы найти с помощью введения налога на пользование большими массивами земли для лендлордов, специальным налогом на роскошь и большие активы, на яхты и дворцы под Киевом. По его словам, можно было ввести дополнительную ренту на добычу полезных ископаемых, прежде всего – на железную руду. По его мнению, так можно было бы собрать не требуемые 44 миллиарда гривен, а все сто миллиардов, но украинская элита никогда на это пойдет."Но вот только чувство художника подсказывает мне, что введут один дополнительный налог на всех - например спецсбор с зарплат в размере 5%.Так уже делали в 2015-м, когда вводили военный сбор в 1,5% вместо того, чтобы на волне Майдана обложить налогами политическую ренту, полученную элитами", - резюмирует экономист.Значительная часть собранных с простых украинцев "репараций и контрибуций" должна будет поступить западным кредиторам, так как большая часть западной помощи поступает в виде кредитов. В конце прошлого года украинский Кабмин отправил МВФ обновленный меморандум экономической и финансовой политики. В нем речь идет об обязательствах, которые Киев должен исполнять в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility). Это четырехлетняя программа общим объемом $15.6 млрд. Один из структурных маяков меморандума – поиск дополнительных бюджетных поступлений. И в декабре 2023 года рабочая группа Кабмина начала работать над "мерами по мобилизации поступлений в бюджет".Три месяца рабочая группа думала, где еще найти средства, но не придумала ничего лучше, чем обложить украинцев дополнительными налогами и военным сбором. Экономист Алексей Кущ утверждает, что вытянуть из экономики еще больше средств вряд ли получится."Западные партнеры хотят, чтобы мы перешли на своеобразную программу самообеспечения, чтобы меньше брали у них помощи, а больше – из собственной экономики. Но мы и так из внутренней экономики берем очень много, где-то 1,5 триллиона гривен на сектор обороны извлекаем. А учитывая, что у нас минус 6 миллионов потребителей, которые выехали, разрушенные экономические активы на юге и востоке, проблема с портовой логистикой в Одессе и на Дунае, еще и заблокированная граница с Польшей. Не представляю, как можно забирать из экономики еще больше", - утверждает Кущ.По его убеждению дополнительные сборы и налоги лишь усилят уход в теневую экономику. Реальные же поступления в бюджет вряд ли существенно возрастут. "Это похоже на попытки стричь свинью: визгу много, а шерсти мало", - шутит экономист.Тот же Гетманцев в феврале говорил, что в тени находится более половины украинской экономики. Для вывода из тени обычно используют противоположные механизмы – снижение налогов и отмену сборов.Кроме того, в комитетах Рады сейчас обсуждают меры по возвращению акцизов на горючее, введению акцизов на сладкую воду.Деньги срочно пытаются изыскать еще и на усиление мобилизации. Экономист Олег Пендзин утверждает, что для мобилизации необходимо найти 0,5 триллиона гривен. "Вопрос в том, что у нас нет денег на дополнительную мобилизацию. Денег нужно намного больше – до 0,5 триллиона гривен, чтобы мобилизовать 450 тысяч человек. Премьер-министр говорит, что готовят законопроект о платном бронировании работников, который будет касаться всех предприятий-плательщиков налогов. Так что платное бронирование введут, тем более что президент его подержал. Это не вопрос. Вопрос в суммах и условиях", - говорит Пендзин.Таким образом, предприниматель должен будет заплатить дополнительный военный сбор, а за каждого работника платить государству сумму, превышающую зарплату работника. На таких условиях работать согласятся немногие, предприятия будут массово закрываться. В итоге вместо увеличения поступлений в бюджет произойдет их резкое сокращение. Для продолжения боевых действий и закупок оружия украинскому государству придется выскребать у населения остатки денег. По сути, украинская продавщица, фермер и таксист должны будут из своего кармана оплатить те репарации, которые Киев хотел получить с РФ.
https://ukraina.ru/20240213/1053246765.html
https://ukraina.ru/20240205/1053097061.html
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эксклюзив, украина, репарации, налоги, законопроект, бюджет, экономика, кабмин, кабинет министров, рада, алексей кущ
Эксклюзив, Украина, репарации, налоги, законопроект, бюджет, экономика, Кабмин, Кабинет министров, Рада, Алексей Кущ

Кто оплатит репарации и контрибуции. Как Киев пытается выжать все соки из населения на продолжение войны

06:15 06.03.2024
 
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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В понедельник 5 марта глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о планах по введению на Украине дополнительного налога на предпринимателей – военного сбора.
По его словам, Кабинет министров Украины готовит такой законопроект для дополнительных поступлений в бюджет. Внести законопроект на рассмотрение должны в марте.
Всего же Кабмину необходимо где-то достать 44 миллиарда гривен дополнительных поступлений, чтобы залатать дыру в бюджете. Найти их хотят путем увеличения военного сбора, введения военного сбора для ФЛП, для юридических плательщиков единого налога, для определенных видов операций с недвижимым имуществом.
Увеличение любого налога и военного сбора неминуемо отразится на цене товаров и услуг. Таким образом, те репарации и контрибуции, которыми бредят украинские политические деятели, по факту оплатят простые украинцы.
Украинский экономист Алексей Кущ пишет, что дополнительные средства можно было бы найти с помощью введения налога на пользование большими массивами земли для лендлордов, специальным налогом на роскошь и большие активы, на яхты и дворцы под Киевом. По его словам, можно было ввести дополнительную ренту на добычу полезных ископаемых, прежде всего – на железную руду. По его мнению, так можно было бы собрать не требуемые 44 миллиарда гривен, а все сто миллиардов, но украинская элита никогда на это пойдет.
- РИА Новости, 1920, 13.02.2024
13 февраля, 04:56
Разорительная мобилизация и отсутствие целей войны. Украинские эксперты с удивлением о ситуации в странеУсиление мобилизации приведет не только к расширению практики неконституционного ограничения прав и свобод граждан, но может крайне негативно сказаться на экономике страны, считают украинские эксперты.
"Но вот только чувство художника подсказывает мне, что введут один дополнительный налог на всех - например спецсбор с зарплат в размере 5%.Так уже делали в 2015-м, когда вводили военный сбор в 1,5% вместо того, чтобы на волне Майдана обложить налогами политическую ренту, полученную элитами", - резюмирует экономист.
Значительная часть собранных с простых украинцев "репараций и контрибуций" должна будет поступить западным кредиторам, так как большая часть западной помощи поступает в виде кредитов. В конце прошлого года украинский Кабмин отправил МВФ обновленный меморандум экономической и финансовой политики. В нем речь идет об обязательствах, которые Киев должен исполнять в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility). Это четырехлетняя программа общим объемом $15.6 млрд. Один из структурных маяков меморандума – поиск дополнительных бюджетных поступлений. И в декабре 2023 года рабочая группа Кабмина начала работать над "мерами по мобилизации поступлений в бюджет".
Три месяца рабочая группа думала, где еще найти средства, но не придумала ничего лучше, чем обложить украинцев дополнительными налогами и военным сбором. Экономист Алексей Кущ утверждает, что вытянуть из экономики еще больше средств вряд ли получится.
"Западные партнеры хотят, чтобы мы перешли на своеобразную программу самообеспечения, чтобы меньше брали у них помощи, а больше – из собственной экономики. Но мы и так из внутренней экономики берем очень много, где-то 1,5 триллиона гривен на сектор обороны извлекаем. А учитывая, что у нас минус 6 миллионов потребителей, которые выехали, разрушенные экономические активы на юге и востоке, проблема с портовой логистикой в Одессе и на Дунае, еще и заблокированная граница с Польшей. Не представляю, как можно забирать из экономики еще больше", - утверждает Кущ.
По его убеждению дополнительные сборы и налоги лишь усилят уход в теневую экономику. Реальные же поступления в бюджет вряд ли существенно возрастут. "Это похоже на попытки стричь свинью: визгу много, а шерсти мало", - шутит экономист.
Тот же Гетманцев в феврале говорил, что в тени находится более половины украинской экономики. Для вывода из тени обычно используют противоположные механизмы – снижение налогов и отмену сборов.
- РИА Новости, 1920, 05.02.2024
5 февраля, 16:46
Где деньги, Зин? Спасёт ли кто-нибудь дырявый украинский бюджет Власти США пытаются изыскать средства в бюджете для финансирования Украины. Новый законопроект представил Сенат. Речь идет о чуть более 118 млрд долларов, из которых 60 млрд – Украине, хотя на самом деле – гораздо меньше
Кроме того, в комитетах Рады сейчас обсуждают меры по возвращению акцизов на горючее, введению акцизов на сладкую воду.
Деньги срочно пытаются изыскать еще и на усиление мобилизации. Экономист Олег Пендзин утверждает, что для мобилизации необходимо найти 0,5 триллиона гривен. "Вопрос в том, что у нас нет денег на дополнительную мобилизацию. Денег нужно намного больше – до 0,5 триллиона гривен, чтобы мобилизовать 450 тысяч человек. Премьер-министр говорит, что готовят законопроект о платном бронировании работников, который будет касаться всех предприятий-плательщиков налогов. Так что платное бронирование введут, тем более что президент его подержал. Это не вопрос. Вопрос в суммах и условиях", - говорит Пендзин.
Таким образом, предприниматель должен будет заплатить дополнительный военный сбор, а за каждого работника платить государству сумму, превышающую зарплату работника. На таких условиях работать согласятся немногие, предприятия будут массово закрываться. В итоге вместо увеличения поступлений в бюджет произойдет их резкое сокращение.
Для продолжения боевых действий и закупок оружия украинскому государству придется выскребать у населения остатки денег. По сути, украинская продавщица, фермер и таксист должны будут из своего кармана оплатить те репарации, которые Киев хотел получить с РФ.
 
ЭксклюзивУкраинарепарацииналогизаконопроектбюджетэкономикаКабминКабинет министровРадаАлексей Кущ
 
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