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Харлан точно хотела скандала. Эксперты о спорте и политике

Харлан точно хотела скандала. Эксперты о спорте и политике - 28.07.2023 Украина.ру

Харлан точно хотела скандала. Эксперты о спорте и политике

В мире спорта новый скандал. Саблистка от Украины Ольга Харлан на чемпионате мира в Милане отказалась не только пожать руку после победного поединка россиянке Анне Смирновой, но и направила на нее орудие. За это была дисквалифицирована и получила черную карточку – отстранение от соревнований на два месяца.

2023-07-28T15:59

2023-07-28T15:59

2023-07-28T15:59

эксклюзив

владимир корнилов

ирина верещук

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россия

фехтование

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Ожидаемо, что украинская спортсменка тут же стала героем на Родине, политики наперебой предлагают представить ее к высшей государственной награде – Святой Ольги. Информационная лавина, которая прокатилась по мировым СМИ намекает на то, что эта акция была спланирована и направлена на поднятие темы Украины в новостных сводках. Собственно, сама Харлан в видеообращении призналась, что приехала на чемпионат менять плавила в спорте, потому что мир изменился. А УкрПочта уже оперативно заявила, что подготовила к выпуску марку с изображение Ольги Харлан, которая прокалывает саблей двуглавый герб России. Что значит в мире спорта это событие и при чем здесь политика – комментировали эксперты в своих соцсетях.Журналист Кирилл ШуликаОльга Харлан, как оказалось, после поединка с нашей Анной Смирновой в фехтовании, все-таки была дисквалифицирована за отказ пожать руку. Правда, Алексей Андронов утверждает, что за выставленную саблю. Но сути это не меняет. Украинцы не заявляли о дисквалификации и выходило так, что Харлан просто засчитали поражение в следующем раунде за неявку на поединок с болгаркой. Поэтому я думал, что она осознала, но нет, это решение организаторов.Коллега и товарищ Андронов пишет, что надо отменять обязательные рукопожатия. Я с этим согласен частично. Обязательные да. Если мы видим поединок представителя Армении и Азербайджана, например, и оба спортсмена руки пожимать не хотят, в это лучше не влезать. Когда спортсмены из России и Украины тоже. Но если один спортсмен хочет, а второй нет, это ненормально. Спорт это про символы в том числе. И рукопожатие - символ честной борьбы и уважения, вражда закончилась по окончании поединка. И вот у Смирновой действительно так и оно дорогого стоит, а вот у Харлан нет, вражда осталась и после того, как она по праву выиграла. Я правда не знаю, дисквалифицировать ли за это спортсменку? Тут вопрос глубже... И к спортивным чиновникам, и к политикам, и к обществу. Это вопрос о коллективной ответственности. Его надо решить. Смирнова это не Путин и не Шойгу в конце концов. И это просто спорт... Пожать руку после поединка, вовсе не значит, что надо лобызаться в кулуарах. Я, например, Дзюбе руки не подам, да и еще есть такие персонажи в нашем футболе. Однако если после матча он бы мне ее протянул, то пожал бы. После матча. И более никогда. Потому что матч именно так и должен заканчиваться, несмотря на все эмоции. Это и есть философия спорта и заветы барона де Кубертена.Спортивный комментатор Алексей Андронов​Харлан. Не хотел ничего писать, но поднявшийся дым заставляет…1. Ольга Харлан - одна из моих любимых спортсменок в жизни. Её место в истории сомнению не подвергается.2. Сейчас врут и спекулируют все - обе стороны конфликта. Собственно за этим я это всё и пишу. Я поговорил с сыном, три года занимающимся именно на саблях. Поговорил с подругой, которая 15 лет фехтовала, а потом 25 - комментирует. Я попробую лаконично объяснить, в чём дело.3. Самое идиотское правило - обязательное рукопожатие. Причин отказа может быть 100 тысяч. Терри и Бридж, Тайсон и Холифилд, Армения и Азербайджан. Жуниор Мораэс и Динамо Киев, Израиль и Палестина. Это анахронизм. Это не нужно. Это - мешает жить…4. Харлан НЕ дисквалифицирована за отказ от рукопожатия - хотя по правилам (которые она ТОЧНО знает) этого достаточно. Она направила на соперницу саблю. Что говорила - не имеет значения. Дисквал. Сразу. Безусловный. Фехтование - это оружие! Оружие можно использовать только во время поединка. Нельзя направлять его на соперника - в паузах, когда он поднял или снял маску. НЕЛЬЗЯ! Это аксиома. Этому учат с детства (и моего сына тоже).5. Харлан точно знала, что делает и чего хочет. Скандала. Он есть.6. Смирнова исходя из возраста - скорее всего фанат Оли. Не верю что она пошла провоцировать. Она по правилам пошла (как учили с детства). И на стуле сидела тоже. 7:15 - это "домой". И она это знала.7. Весь этот политес в виде рукопожатий должен быть отменен. Везде. Напрочь. К чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов (с). Хотя вот дождались.И еще. Я помню Ольгу Харлан, пришедшую в наш (НТВ-плюс) офис в 2008-м в Пекине. Обнималась, шутила, угощалась ягодами… Этого больше нет. И не будет никогда. АндроновУкраинский бизнесмен Гарик КорогодскийБезусловно, Ольга герой, она чемпион, она образец поведения. Есть единицы, которые спрашивают – а в чем смысл нерукопожатия? Отвечу. Не ищите смыслов в войне. Их нет. Война – время, когда решения принимаются не головой, сердцем. Еще говорят, таких мало, но есть, зачем поехала Харлан, ведь есть же правила, и она их знает. И тут отвечу.Поехала нарушить эти правила. И чтоб весь мир еще один день прожил новостью, что в Украине война. Что гибнут люди. Спросите себя, дорогие "спорт вне политики", в чем смысл гибнуть людям, которые не хотят войны? И последнее, и так длинно вышло.Украинские теннисистки всю войну выходят против русских и белорусских, выходят с особой решимостью, на самые большие арены мира. После бессонных ночей, созвонов с родными в Украине, после обстрелов их городов. Несмотря на бессмысленный запрет Министра спорта, который вчера он же и отменил. Чаще побеждают. Бывает, и проигрывают. Но руки для пожатия не подают. Трибуны им за это свистят, а они все равно не подают. Зачем все это? Каждый раз, когда нарушаются правила мирной жизни, люди вспоминают о войне.Украинский политик Николай КняжицкийСтранность ситуации с Ольгой Харлан состоит в том, что министр спорта Украины Вадим Гутцайт сам фехтовальщик. И он входит в руководство Международной Федерации Фехтования, которая Харлан дисквалифицировала ( вернее, дисквалифицировали организаторы соревнований, но по правилам федерации). Это вызов для министра, делом чести которого должна стать отмена дисквалификации и прощения перед Ольгой Харлан.Вице-премьер Украины Ирина ВерещукМожно только посочувствовать той россиянке, которая сегодня проиграла нашей Ольге Харлан. Потому что россиянка не просто проиграла, а украинка не просто победила. Россиянку унизили дважды: когда она проиграла и когда дисквалифицировали украинку за недостаточную вежливость побежденной. Трудный день для российской спортсменкиУкраинский журналист Денис ГороховскийЯ написал пост о том, как наше Минспорта выстрелило в ногу всему украинскому спорту, запретив украинским спортсменам участвовать в турнирах, где представлены российские и белорусские спортсмены (в том числе, под нейтральным флагом). А это практически любые соревнования. Я тогда писал, что это решение направлено исключительно против наших спортсменов и выглядит как попытка чиновников оправдать проваленную международную работу.Теперь же министерство дало заднюю и уже заявляет, что не все так однозначно и участвовать все-таки нужно.Но просто за эти 4 месяца прошел ряд международных турниров, в том числе тех, через которые можно было попасть на Олимпиаду. И они были пропущены Украиной. И наши спортсмены, в том числе Олимпийцы, пролетели на ближайшие 4 года. Будет ли за это кто-то отвечать? Думаю, что нет.Эта ситуация еще раз доказывать, что прикрывать собственную глупость и некомпетентность патриотическими лозунгами - очень плохая практика.Блогер Мирослава БердникОльга Харлан всего лишь повела себя неспортивно, опозорив страну, которую она представляет - Украину. А из нее теперь делают героиню, по крайней мере, освободившую населенный пункт, и издеваясь над ее соперницей, которой та целилась в грудь. Если это враг, то почему она вышла с врагом состязаться?Украинский журналист Севгиль МусаееваОльга Харлан – героиня и образец. Образец поведения украинского спортсмена на международной арене. Но что лично меня поразило, так это поведение россиянки. Она не только подала протест против Харлан, она 50 минут ждала на дорожке после завершения матча. Пока не добилась решения о дисквалификации. Могла ли Смирнова в такой ситуации самостоятельно принимать такие решения? Нет, очевидно, что у нее был подробный инструктаж. Как поступать, как действовать. Инструктаж, прописанный ей в федерации или в другом учреждении… Потому что Россия использует своих спортсменов как пропагандистов, как инструмент давления, рассказывая таким образом о притеснениях "бедных олимпийцев", о "спорте вне политики". В то время единственное, на что удостоился министр спорта Гутцайт, также фехтовальщик, со знакомствами, влиянием и возможностями – это пост поддержки нашей спортсменке. За полтора года войны у нас так и не выработана системная политика защиты наших спортсменов, их поддержки и продвижения на международной арене. В сверхсложных условиях. Ситуация с Харлан ярко это продемонстрировала. Хочу верить, что выводы будут сделаны.Политический эксперт Владимир КорниловПо поводу шума вокруг демарша украинской саблистки Харлан с отказом пожать руку нашей девушке. Хочу напомнить, что украинские спортсменки такое вытворяют регулярно на разных соревнованиях и в разных видах спорта. Теннисистка Свитолина, к примеру, в этом году уже не раз скандалила таким образом после матчей с белорусками. И ничего, ей все сходило с рук!Но в том-то и дело, что в правилах Международной федерации фехтования, в отличие от правил тенниса, пункт об обязательном рукопожатии прописан довольно четко, как и наказание за отказ сделать это! Вот специально полез в эти правила - пункт 122 не имеет иных трактовок. Поэтому забавно слышать причитания западных СМИ, плюющих на официальные правила. Таков он - "мир, основанный на правилах", которые можно игнорировать и переписывать задним числом!

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