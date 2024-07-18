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В Италии признали, что Мариуполь – Россия и намекнули мигрирующему украинцу
В Италии признали, что Мариуполь – Россия и намекнули мигрирующему украинцу - 18.07.2024 Украина.ру
В Италии признали, что Мариуполь – Россия и намекнули мигрирующему украинцу
Скандал, связанный с получением документов в Италии, стал достоянием общественности после того, как уроженец Мариуполя Антон Гросс опубликовал в сети фото своего обновленного водительского удостоверения, которое выдали в Италии. На нем его родной город обозначен как российский
2024-07-18T11:41
2024-07-18T11:41
2024-07-18T11:43
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Гражданин Италии и уроженец Мариуполя не был на Родине уже более 20 лет. За это время он успел уже дважды поменять водительское удостоверение, но, вероятно, не уследил за информационной повесткой и возмутился тому, что Украина осталась только в истории города Мариуполь. Судя по опубликованной фотографии, в графе "Место рождения" возле надписи MARIUPOL стоит пометка RUS, то есть Russia. Гросс также добавил фотографию своего итальянского паспорта, в котором наоборот указывается, что Мариуполь - это Украина. Ранее в Германии украинцам запретили говорить на их родном языке.Подробнее о том, как в Европе меняется отношение к беженцам из Украины читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова.
https://ukraina.ru/20240610/1055578337.html
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новости, мариуполь, италия, украина, сво, новые регионы
Новости, Мариуполь, Италия, Украина, СВО, Новые регионы
В Италии признали, что Мариуполь – Россия и намекнули мигрирующему украинцу
11:41 18.07.2024 (обновлено: 11:43 18.07.2024)
Скандал, связанный с получением документов в Италии, стал достоянием общественности после того, как уроженец Мариуполя Антон Гросс опубликовал в сети фото своего обновленного водительского удостоверения, которое выдали в Италии. На нем его родной город обозначен как российский