Предупреждение для Польши и Прибалтики: эксперт раскрыл, что означает изменение ядерной доктрины РФ - 01.10.2024 Украина.ру
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Предупреждение для Польши и Прибалтики: эксперт раскрыл, что означает изменение ядерной доктрины РФ
Предупреждение для Польши и Прибалтики: эксперт раскрыл, что означает изменение ядерной доктрины РФ - 01.10.2024 Украина.ру
Предупреждение для Польши и Прибалтики: эксперт раскрыл, что означает изменение ядерной доктрины РФ
Россия уже два с половиной года ведет войну с неядерным государством и изменение доктрины никак не повлияет на ход борьбы с киевским режимом. Никто не будет применять ядерное вне зависимости от того, что происходит на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-10-01T03:00
2024-10-01T03:00
новости
россия
польша
прибалтика
приднестровье
белоруссия
доктрина
ядерная безопасность
киевский режим
украина
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По мнению эксперта, единственное существенное изменение в этой ядерной доктрине РФ — это ядерный зонтик, который раскрылся и над Белоруссией. Все остальные заявления в ней носят декларативный характер в публичной части, добавил он.Например, речь идет о массированном налете ракет или беспилотников как о поводе для применения ядерного оружия. Но непонятно, что нужно считать массированным налетом, отмечает Онуфриенко. По его словам, Россия уже два с половиной года ведет войну с неядерным государством и изменение доктрины никак не повлияет на ход борьбы с киевским режимом. Никто ядерное оружие применять не будет вне зависимости от того, что происходит на фронте, сказал эксперт."Изменения в доктрине — это предупреждение относительно того, что будет, когда киевский режим будет уничтожен. Это имеет отношение к Прибалтике, Польше, Молдавии. Приднестровье не выживет без нашей прямой помощи", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, каким способом Варшава хочет забрать Западную Украину — в интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру
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россия
польша
прибалтика
приднестровье
белоруссия
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новости, россия, польша, прибалтика, приднестровье, белоруссия, доктрина, ядерная безопасность, киевский режим, украина, молдавия, война, сво, спецоперация
Новости, Россия, Польша, Прибалтика, Приднестровье, Белоруссия, доктрина, ядерная безопасность, киевский режим, Украина, Молдавия, война, СВО, Спецоперация

Предупреждение для Польши и Прибалтики: эксперт раскрыл, что означает изменение ядерной доктрины РФ

03:00 01.10.2024
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкС. Шойгу проинспектировал Тейковский дивизион с ракетным комплексом (ПГРК) "Ярс"
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© РИА Новости . Вадим Савицкий
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Россия уже два с половиной года ведет войну с неядерным государством и изменение доктрины никак не повлияет на ход борьбы с киевским режимом. Никто не будет применять ядерное вне зависимости от того, что происходит на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
По мнению эксперта, единственное существенное изменение в этой ядерной доктрине РФ — это ядерный зонтик, который раскрылся и над Белоруссией. Все остальные заявления в ней носят декларативный характер в публичной части, добавил он.
Например, речь идет о массированном налете ракет или беспилотников как о поводе для применения ядерного оружия. Но непонятно, что нужно считать массированным налетом, отмечает Онуфриенко.
"Мы неоднократно отражали налет 150 БПЛА ночью на территории Московской, Воронежской, Брянской, Курской областей. Это массированный налет? Понятно, что здесь возможна самая широкая трактовка", — указал обозреватель.
По его словам, Россия уже два с половиной года ведет войну с неядерным государством и изменение доктрины никак не повлияет на ход борьбы с киевским режимом. Никто ядерное оружие применять не будет вне зависимости от того, что происходит на фронте, сказал эксперт.
"Изменения в доктрине — это предупреждение относительно того, что будет, когда киевский режим будет уничтожен. Это имеет отношение к Прибалтике, Польше, Молдавии. Приднестровье не выживет без нашей прямой помощи", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, каким способом Варшава хочет забрать Западную Украину — в интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру
Дмитрий Бавырин интервью
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Дмитрий Бавырин: Россия угомонила американский "цирк", но "клоуны" из Украины еще могут сделать ей больноУкраина еще принесет очень много боли и России, и Америке. Это будет боль разного плана. Вопрос в том, хватит ли у ядерных держав сил и ума не начинать мировую бойню из-за инструмента
 
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03:00Предупреждение для Польши и Прибалтики: эксперт раскрыл, что означает изменение ядерной доктрины РФ
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