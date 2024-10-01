https://ukraina.ru/20241001/1057791445.html

Предупреждение для Польши и Прибалтики: эксперт раскрыл, что означает изменение ядерной доктрины РФ

Предупреждение для Польши и Прибалтики: эксперт раскрыл, что означает изменение ядерной доктрины РФ - 01.10.2024 Украина.ру

Предупреждение для Польши и Прибалтики: эксперт раскрыл, что означает изменение ядерной доктрины РФ

Россия уже два с половиной года ведет войну с неядерным государством и изменение доктрины никак не повлияет на ход борьбы с киевским режимом. Никто не будет применять ядерное вне зависимости от того, что происходит на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-10-01T03:00

2024-10-01T03:00

2024-10-01T03:00

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белоруссия

доктрина

ядерная безопасность

киевский режим

украина

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По мнению эксперта, единственное существенное изменение в этой ядерной доктрине РФ — это ядерный зонтик, который раскрылся и над Белоруссией. Все остальные заявления в ней носят декларативный характер в публичной части, добавил он.Например, речь идет о массированном налете ракет или беспилотников как о поводе для применения ядерного оружия. Но непонятно, что нужно считать массированным налетом, отмечает Онуфриенко. По его словам, Россия уже два с половиной года ведет войну с неядерным государством и изменение доктрины никак не повлияет на ход борьбы с киевским режимом. Никто ядерное оружие применять не будет вне зависимости от того, что происходит на фронте, сказал эксперт."Изменения в доктрине — это предупреждение относительно того, что будет, когда киевский режим будет уничтожен. Это имеет отношение к Прибалтике, Польше, Молдавии. Приднестровье не выживет без нашей прямой помощи", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежно читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, каким способом Варшава хочет забрать Западную Украину — в интервью Геннадия Подлесного: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу на сайте Украина.ру

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новости, россия, польша, прибалтика, приднестровье, белоруссия, доктрина, ядерная безопасность, киевский режим, украина, молдавия, война, сво, спецоперация