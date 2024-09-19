В Киеве сгорело несколько машин военнослужащих ВСУ — СМИ - 19.09.2024 Украина.ру
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В Киеве сгорело несколько машин военнослужащих ВСУ — СМИ
В Киеве сгорело несколько машин военнослужащих ВСУ — СМИ - 19.09.2024 Украина.ру
В Киеве сгорело несколько машин военнослужащих ВСУ — СМИ
Неизвестные в Киеве подожгли несколько автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом 19 сентября сообщает "Страна.ua"
2024-09-19T10:37
2024-09-19T10:37
новости
киев
украина
вооруженные силы украины
автомобиль
поджог
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"Ночью в Киеве сожгли очередные машины, принадлежащие военным. Это произошло в районе Минского массива", - говорится в материале.Очевидцы опубликовали фотографии сгоревших автомобилей с опознавательными знаками украинских войск.В Интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.В качестве протеста в стране периодически поджигают автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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452
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452
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новости, киев, украина, вооруженные силы украины, автомобиль, поджог
Новости, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, автомобиль, поджог

В Киеве сгорело несколько машин военнослужащих ВСУ — СМИ

10:37 19.09.2024
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
Читать в
Неизвестные в Киеве подожгли несколько автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом 19 сентября сообщает "Страна.ua"
"Ночью в Киеве сожгли очередные машины, принадлежащие военным. Это произошло в районе Минского массива", - говорится в материале.
Очевидцы опубликовали фотографии сгоревших автомобилей с опознавательными знаками украинских войск.
В Интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
В качестве протеста в стране периодически поджигают автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевУкраинаВооруженные силы Украиныавтомобильподжог
 
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