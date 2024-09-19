В Киеве сгорело несколько машин военнослужащих ВСУ — СМИ
Неизвестные в Киеве подожгли несколько автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом 19 сентября сообщает "Страна.ua"
"Ночью в Киеве сожгли очередные машины, принадлежащие военным. Это произошло в районе Минского массива", - говорится в материале.
Очевидцы опубликовали фотографии сгоревших автомобилей с опознавательными знаками украинских войск.
В Интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
В качестве протеста в стране периодически поджигают автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.