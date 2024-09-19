https://ukraina.ru/20240919/1057544102.html

В Киеве сгорело несколько машин военнослужащих ВСУ — СМИ

В Киеве сгорело несколько машин военнослужащих ВСУ — СМИ - 19.09.2024 Украина.ру

В Киеве сгорело несколько машин военнослужащих ВСУ — СМИ

Неизвестные в Киеве подожгли несколько автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом 19 сентября сообщает "Страна.ua"

2024-09-19T10:37

2024-09-19T10:37

2024-09-19T10:37

новости

киев

украина

вооруженные силы украины

автомобиль

поджог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102400/07/1024000748_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_8a649a33457816d1c08744b985f55947.jpg

"Ночью в Киеве сожгли очередные машины, принадлежащие военным. Это произошло в районе Минского массива", - говорится в материале.Очевидцы опубликовали фотографии сгоревших автомобилей с опознавательными знаками украинских войск.В Интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.В качестве протеста в стране периодически поджигают автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, вооруженные силы украины, автомобиль, поджог