Будапешт потребовал от Киева гарантии для венгероязычных жителей Украины - 26.09.2023 Украина.ру
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Будапешт потребовал от Киева гарантии для венгероязычных жителей Украины
Будапешт потребовал от Киева гарантии для венгероязычных жителей Украины - 26.09.2023 Украина.ру
Будапешт потребовал от Киева гарантии для венгероязычных жителей Украины
Венгрия надеется, что Украина вернется на прежний путь и восстановит права венгерской общины на использование родного языка в образовании и общественной жизни
2023-09-26T15:26
2023-09-26T15:26
новости
венгрия
украина
язык
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Венгрия просит Украину восстановить правовую базу, защищающую венгерский язык и венгерскую национальную общину. Об этом 26 сентября заявил статс-секретарь Министерства по делам Европейского союза Барна Пал Жигмонд в Будапеште в ходе пресс-конференции по случаю Дня европейских языков.Он подчеркнул, что правительство Венгрии уделяет особое внимание защите родного языка. При этом Венгрия обеспечивает национальным меньшинствам, проживающим в стране, возможность пользоваться родными языками, добавил Пал Жигмонд."Однако наша радость не может быть безоблачной, поскольку венгры, проживающие в Карпатском бассейне за границей, должны каждый день бороться за право использовать свой родной язык", - отметил статс-секретарь.Барна Пал Жигмонд высказал надежду, что рано или поздно Украина вернется на прежний путь, восстановит права венгерской общины использовать венгерский язык в образовании, культуре и общественной жизни.Он также призвал Киев соблюдать в данной области европейские нормы, рекомендации Совета Европы и Венецианской комиссии.Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит вступление Украины в ЕС, если Киев будет игнорировать права венгерского меньшинства на Украине. Позже вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов внести "дополнительные поправки" в закон о среднем образовании на языках меньшинств, включая венгерский и румынский.Парламент Украины 21 сентября принял проект изменений к закону о национальных меньшинствах, который должен был привести закон о нацменьшинствах в соответствие с Европейской конвенцией по правам человека и хартией региональных языков. В проекте оговаривается, что права нацменьшинств могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, защиты прав и свобод других лиц" и т.д. Также кабинет министров оставляет за собой право определять порядок признания населенного пункта таким, где традиционно проживают нацменьшинства и где возможны языковые послабления. На русский язык и "русское нацменьшинство" нормы распространяться не будут, отмечается в документе.
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новости, венгрия, украина, язык
Новости, Венгрия, Украина, язык

Будапешт потребовал от Киева гарантии для венгероязычных жителей Украины

15:26 26.09.2023
 
© РИА Новости . Юрий Кавер / Перейти в фотобанкВид на город Будапешт
Вид на город Будапешт - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Юрий Кавер
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Венгрия надеется, что Украина вернется на прежний путь и восстановит права венгерской общины на использование родного языка в образовании и общественной жизни
Венгрия просит Украину восстановить правовую базу, защищающую венгерский язык и венгерскую национальную общину. Об этом 26 сентября заявил статс-секретарь Министерства по делам Европейского союза Барна Пал Жигмонд в Будапеште в ходе пресс-конференции по случаю Дня европейских языков.
Он подчеркнул, что правительство Венгрии уделяет особое внимание защите родного языка. При этом Венгрия обеспечивает национальным меньшинствам, проживающим в стране, возможность пользоваться родными языками, добавил Пал Жигмонд.
"Однако наша радость не может быть безоблачной, поскольку венгры, проживающие в Карпатском бассейне за границей, должны каждый день бороться за право использовать свой родной язык", - отметил статс-секретарь.
Барна Пал Жигмонд высказал надежду, что рано или поздно Украина вернется на прежний путь, восстановит права венгерской общины использовать венгерский язык в образовании, культуре и общественной жизни.
Он также призвал Киев соблюдать в данной области европейские нормы, рекомендации Совета Европы и Венецианской комиссии.
Как сообщало издание Украина.ру, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит вступление Украины в ЕС, если Киев будет игнорировать права венгерского меньшинства на Украине. Позже вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов внести "дополнительные поправки" в закон о среднем образовании на языках меньшинств, включая венгерский и румынский.
Парламент Украины 21 сентября принял проект изменений к закону о национальных меньшинствах, который должен был привести закон о нацменьшинствах в соответствие с Европейской конвенцией по правам человека и хартией региональных языков. В проекте оговаривается, что права нацменьшинств могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, защиты прав и свобод других лиц" и т.д. Также кабинет министров оставляет за собой право определять порядок признания населенного пункта таким, где традиционно проживают нацменьшинства и где возможны языковые послабления. На русский язык и "русское нацменьшинство" нормы распространяться не будут, отмечается в документе.
украина карпаты русины - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
22 сентября, 12:12
Имитация для Евросоюза. Верховная Рада придумала, как по-новому дискриминировать русскоязычныхВ четверг, 21 сентября, Верховная Рада Украина приняла в целом изменения в закон о нацменьшинствах
 
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