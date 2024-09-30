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Депутат бундестага призвал ФРГ указать на роль США в подрыве "Северных потоков"
Депутат бундестага призвал ФРГ указать на роль США в подрыве "Северных потоков" - 30.09.2024 Украина.ру
Депутат бундестага призвал ФРГ указать на роль США в подрыве "Северных потоков"
Правительство Германии должно немедленно предъявить обвинение по подрыву "Северных потоков". Об этом заявил депутат бундестага Штеффен Котре, передает РИА Новости
2024-09-30T07:30
2024-09-30T07:30
2024-09-30T07:36
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северный поток
терроризм
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На полях Российской энергетической недели он предположил, что с подрывом газопроводов, вероятно, связаны США. С его точки зрения, сложно поверить, что Украина смогла бы провести такую акцию без посторонней помощи.Котре также полагает, что власти Германии знают, кто виновен в случившемся, а если нет, то информация наверняка найдется у шведских, норвежских или американских спецслужб.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли осенью 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Подробнее о расследовании и реакции Запада на диверсию - в материале Французского политика шокировала реакция НАТО на подрыв "Северных потоков" на сайте Украина.ру.
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новости, германия, сша, украина, северный поток, терроризм, подрыв
Новости, Германия, США, Украина, Северный поток, терроризм, подрыв
Депутат бундестага призвал ФРГ указать на роль США в подрыве "Северных потоков"
07:30 30.09.2024 (обновлено: 07:36 30.09.2024)
Правительство Германии должно немедленно предъявить обвинение по подрыву "Северных потоков". Об этом заявил депутат бундестага Штеффен Котре, передает РИА Новости
На полях Российской энергетической недели он предположил, что с подрывом газопроводов, вероятно, связаны США. С его точки зрения, сложно поверить, что Украина смогла бы провести такую акцию без посторонней помощи.
Котре также полагает, что власти Германии знают, кто виновен в случившемся, а если нет, то информация наверняка найдется у шведских, норвежских или американских спецслужб.
"Вот почему федеральное правительство должно немедленно предъявить обвинения и, конечно же, указать на то, что Соединенные Штаты или другие страны нарушили международные договоры, а именно соглашения, направленные на предотвращение терроризма. И любой, кто помогает и поощряет это, нарушает эти международные соглашения, направленные против распространения терроризма. И обо всем этом нужно сказать", - подчеркнул депутат.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке
" и "Северном потоке 2
" - произошли осенью 2022 года.
Германия, Дания
и Швеция
не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России
инициировала дело об акте международного терроризма.
Подробнее о расследовании и реакции Запада на диверсию - в материале Французского политика шокировала реакция НАТО на подрыв "Северных потоков" на сайте Украина.ру.