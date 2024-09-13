https://ukraina.ru/20240913/1057443115.html

Ученик МИ-6, зацикленный на России. Глава чешской разведки хочет поссорить Москву с Белградом и Минском

Ученик МИ-6, зацикленный на России. Глава чешской разведки хочет поссорить Москву с Белградом и Минском - 13.09.2024 Украина.ру

Ученик МИ-6, зацикленный на России. Глава чешской разведки хочет поссорить Москву с Белградом и Минском

Россия остается наибольшей угрозой безопасности Чехии. Об этом говорится в отчете Службы безопасности и информации (BIS) Чехии в отчете за 2023 год, опубликованном чешскими СМИ 12 сентября

2024-09-13T17:42

2024-09-13T17:42

2024-09-13T17:42

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По данным чешской контрразведки, собранными за предыдущий год, "злонамеренная деятельность России" связана прежде всего с намерением перекроить геополитическую карту мира и создать "новый мировой порядок", что в настоящее время является самым большим вызовом для мирового сообщества.По словам директора BIS Михаила Коуделки, Россия представляет угрозу не только из-за происходящего на Украине, но и из-за ее усилий по углублению конфликтов в обществах западных стран. Для этого она использует дезинформацию и диверсионную деятельность, утверждает он.Чешская контрразведка отметила, что Россия использует в своей деятельности современные технологии и искусственный интеллект, а из соцсетей – в основном Telegram.BIS также обвинила российские спецслужбы в кибератаках на МИД Чехии, железнодорожную сеть и Чешское радио.Представители спецслужбы утверждают, что Россия пытается восстановить влияние своей агентуры в их стране под дипломатическим прикрытием после изгнания многих сотрудников и дипломатов российского посольства в Праге в 2021 и 2022 году. Поэтому свои шпионские операции и операции влияния российские агенты осуществляют напрямую с территории РФ или с территории дружественных или нейтральных стран.Для этого используется как долгосрочная дипломатическая аккредитация, так и краткосрочные визы, утверждает чешская контрразведка. Ведомство опасается, что чехов, которые путешествуют в России, попытаются вербовать российские спецслужбы.Почти одновременно с публикацией доклада Службы безопасности и информации Чехии в российских СМИ появилось заявление российской Федеральной службы безопасности, в котором говорится о подрывной деятельности против России, которую через одно из своих подразделений ведёт британский МИД.Речь идёт о Директорате Восточной Европы и Центральной Азии, который после начала специальной военной операции на Украине был преобразован в спецслужбу, говорится в сообщении российского ведомства, опубликованном 13 сентября.Основной задачей этого подразделения является нанесение России стратегического поражения, подчеркивают в ФСБ.МИД России со своей стороны уже прекратил аккредитацию шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании, которых направили в Москву по линии указанного директората, так как в их деятельности были обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы.По словам политолога, доцента Российского государственного гуманитарного университета Вадима Трухачева, автор доклада об угрозах Чешскому государству, глава контрразведки Михаил Коуделка совершенствовал свои разведывательные навыки в знаменитой британской секретной службе МИ-6, где он проходил стажировку."Коуделка много лет выпускает подобные доклады. Всю свою карьеру он построил как раз на борьбе с Россией", - рассказал эксперт в интервью Украина.ру.Трухачев напомнил, что бывший президент Чехии Милош Земан долго отказывался утвердить Коуделку в должности, так как заметил его зацикленность на России и возникшую на этом фоне склонность недооценивать прочие угрозы.Политолог также отметил, что чешские русофобы недавно проиграли выборы в Европарламент, и в том, что случилось, они обвинили Россию. Теперь они еженедельно делают громкие русофобские заявления, и доклад BIS является одним из них."В нем нет ничего нового. Пять лет назад Коуделка писал такие же доклады", - добавил Трухачев.По его словам, глава чешской контрразведки также запомнился как человек, который инициировал громкий шпионский скандал, разрушивший в 2021 году российско-чешские отношения. Официальная Прага тогда заявила о причастности России к организации взрыва на оружейном складе в поселке Врбетице на востоке страны в 2014 году и воспользовалась этим как поводом для того, чтобы выслать 18 российских дипломатов.Политолог подчеркнул, что в настоящее время Чехия создает России большие проблемы в отношениях с Белоруссией и Сербией. Он заявил, что попадание сербских снарядов на Украину – это дело рук чешских властей, а работа с белорусской оппозицией является одним из приоритетов чешской политики."Сербско-чешские отношения очень близкие, и сегодня они напрямую работают против России. Чехия массово скупает в Сербии снаряды. Куда они попадают, мы с вами отлично знаем. К тому же Прага – один из центров российской беглой несистемной оппозиции", - добавил Трухачев.Отвечая на вопрос, можно ли рассматривать участившиеся шпионские скандалы между Россией и западными странами как свидетельство намечающейся новой "холодной войне", Вадим Трухачев заявил, что Россия со странами Запада уже находится в состоянии горячей войны, только опосредованной.Более подробно о деятельности британской шпионской сети в России в материале Павла Котова Москва высылает британских шпионов. Как Лондон пытается нанести России поражение

https://ukraina.ru/20240910/1057353616.html

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эксклюзив, чехия, россия, трухачев, мид, фсб, telegram, милош земан, шпионаж, угроза, москва