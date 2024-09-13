Ученик МИ-6, зацикленный на России. Глава чешской разведки хочет поссорить Москву с Белградом и Минском - 13.09.2024 Украина.ру
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Ученик МИ-6, зацикленный на России. Глава чешской разведки хочет поссорить Москву с Белградом и Минском
Ученик МИ-6, зацикленный на России. Глава чешской разведки хочет поссорить Москву с Белградом и Минском - 13.09.2024 Украина.ру
Ученик МИ-6, зацикленный на России. Глава чешской разведки хочет поссорить Москву с Белградом и Минском
Россия остается наибольшей угрозой безопасности Чехии. Об этом говорится в отчете Службы безопасности и информации (BIS) Чехии в отчете за 2023 год, опубликованном чешскими СМИ 12 сентября
2024-09-13T17:42
2024-09-13T17:42
эксклюзив
чехия
россия
трухачев
мид
фсб
telegram
милош земан
шпионаж
угроза
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По данным чешской контрразведки, собранными за предыдущий год, "злонамеренная деятельность России" связана прежде всего с намерением перекроить геополитическую карту мира и создать "новый мировой порядок", что в настоящее время является самым большим вызовом для мирового сообщества.По словам директора BIS Михаила Коуделки, Россия представляет угрозу не только из-за происходящего на Украине, но и из-за ее усилий по углублению конфликтов в обществах западных стран. Для этого она использует дезинформацию и диверсионную деятельность, утверждает он.Чешская контрразведка отметила, что Россия использует в своей деятельности современные технологии и искусственный интеллект, а из соцсетей – в основном Telegram.BIS также обвинила российские спецслужбы в кибератаках на МИД Чехии, железнодорожную сеть и Чешское радио.Представители спецслужбы утверждают, что Россия пытается восстановить влияние своей агентуры в их стране под дипломатическим прикрытием после изгнания многих сотрудников и дипломатов российского посольства в Праге в 2021 и 2022 году. Поэтому свои шпионские операции и операции влияния российские агенты осуществляют напрямую с территории РФ или с территории дружественных или нейтральных стран.Для этого используется как долгосрочная дипломатическая аккредитация, так и краткосрочные визы, утверждает чешская контрразведка. Ведомство опасается, что чехов, которые путешествуют в России, попытаются вербовать российские спецслужбы.Почти одновременно с публикацией доклада Службы безопасности и информации Чехии в российских СМИ появилось заявление российской Федеральной службы безопасности, в котором говорится о подрывной деятельности против России, которую через одно из своих подразделений ведёт британский МИД.Речь идёт о Директорате Восточной Европы и Центральной Азии, который после начала специальной военной операции на Украине был преобразован в спецслужбу, говорится в сообщении российского ведомства, опубликованном 13 сентября.Основной задачей этого подразделения является нанесение России стратегического поражения, подчеркивают в ФСБ.МИД России со своей стороны уже прекратил аккредитацию шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании, которых направили в Москву по линии указанного директората, так как в их деятельности были обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы.По словам политолога, доцента Российского государственного гуманитарного университета Вадима Трухачева, автор доклада об угрозах Чешскому государству, глава контрразведки Михаил Коуделка совершенствовал свои разведывательные навыки в знаменитой британской секретной службе МИ-6, где он проходил стажировку."Коуделка много лет выпускает подобные доклады. Всю свою карьеру он построил как раз на борьбе с Россией", - рассказал эксперт в интервью Украина.ру.Трухачев напомнил, что бывший президент Чехии Милош Земан долго отказывался утвердить Коуделку в должности, так как заметил его зацикленность на России и возникшую на этом фоне склонность недооценивать прочие угрозы.Политолог также отметил, что чешские русофобы недавно проиграли выборы в Европарламент, и в том, что случилось, они обвинили Россию. Теперь они еженедельно делают громкие русофобские заявления, и доклад BIS является одним из них."В нем нет ничего нового. Пять лет назад Коуделка писал такие же доклады", - добавил Трухачев.По его словам, глава чешской контрразведки также запомнился как человек, который инициировал громкий шпионский скандал, разрушивший в 2021 году российско-чешские отношения. Официальная Прага тогда заявила о причастности России к организации взрыва на оружейном складе в поселке Врбетице на востоке страны в 2014 году и воспользовалась этим как поводом для того, чтобы выслать 18 российских дипломатов.Политолог подчеркнул, что в настоящее время Чехия создает России большие проблемы в отношениях с Белоруссией и Сербией. Он заявил, что попадание сербских снарядов на Украину – это дело рук чешских властей, а работа с белорусской оппозицией является одним из приоритетов чешской политики."Сербско-чешские отношения очень близкие, и сегодня они напрямую работают против России. Чехия массово скупает в Сербии снаряды. Куда они попадают, мы с вами отлично знаем. К тому же Прага – один из центров российской беглой несистемной оппозиции", - добавил Трухачев.Отвечая на вопрос, можно ли рассматривать участившиеся шпионские скандалы между Россией и западными странами как свидетельство намечающейся новой "холодной войне", Вадим Трухачев заявил, что Россия со странами Запада уже находится в состоянии горячей войны, только опосредованной.Более подробно о деятельности британской шпионской сети в России в материале Павла Котова Москва высылает британских шпионов. Как Лондон пытается нанести России поражение
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россия
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, чехия, россия, трухачев, мид, фсб, telegram, милош земан, шпионаж, угроза, москва
Эксклюзив, Чехия, Россия, Трухачев, МИД, ФСБ, Telegram, Милош Земан, шпионаж, угроза, Москва

Ученик МИ-6, зацикленный на России. Глава чешской разведки хочет поссорить Москву с Белградом и Минском

17:42 13.09.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк20 сотрудников посольства Чехии в РФ объявлены персонами нон грата
20 сотрудников посольства Чехии в РФ объявлены персонами нон грата - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Россия остается наибольшей угрозой безопасности Чехии. Об этом говорится в отчете Службы безопасности и информации (BIS) Чехии в отчете за 2023 год, опубликованном чешскими СМИ 12 сентября
По данным чешской контрразведки, собранными за предыдущий год, "злонамеренная деятельность России" связана прежде всего с намерением перекроить геополитическую карту мира и создать "новый мировой порядок", что в настоящее время является самым большим вызовом для мирового сообщества.
По словам директора BIS Михаила Коуделки, Россия представляет угрозу не только из-за происходящего на Украине, но и из-за ее усилий по углублению конфликтов в обществах западных стран. Для этого она использует дезинформацию и диверсионную деятельность, утверждает он.
Чешская контрразведка отметила, что Россия использует в своей деятельности современные технологии и искусственный интеллект, а из соцсетей – в основном Telegram.
BIS также обвинила российские спецслужбы в кибератаках на МИД Чехии, железнодорожную сеть и Чешское радио.
Представители спецслужбы утверждают, что Россия пытается восстановить влияние своей агентуры в их стране под дипломатическим прикрытием после изгнания многих сотрудников и дипломатов российского посольства в Праге в 2021 и 2022 году. Поэтому свои шпионские операции и операции влияния российские агенты осуществляют напрямую с территории РФ или с территории дружественных или нейтральных стран.
Для этого используется как долгосрочная дипломатическая аккредитация, так и краткосрочные визы, утверждает чешская контрразведка. Ведомство опасается, что чехов, которые путешествуют в России, попытаются вербовать российские спецслужбы.
Почти одновременно с публикацией доклада Службы безопасности и информации Чехии в российских СМИ появилось заявление российской Федеральной службы безопасности, в котором говорится о подрывной деятельности против России, которую через одно из своих подразделений ведёт британский МИД.
Речь идёт о Директорате Восточной Европы и Центральной Азии, который после начала специальной военной операции на Украине был преобразован в спецслужбу, говорится в сообщении российского ведомства, опубликованном 13 сентября.
Основной задачей этого подразделения является нанесение России стратегического поражения, подчеркивают в ФСБ.
МИД России со своей стороны уже прекратил аккредитацию шестерых сотрудников политического отдела посольства Великобритании, которых направили в Москву по линии указанного директората, так как в их деятельности были обнаружены признаки разведывательно-подрывной работы.
10 сентября, 16:17
Хочу жить в России! Когда президент сказал о "лагерях для русских", у меня щелкнуло: уезжаем из ЧехииВиталий Усенко — русский, его жена Алена Элеонор Усенко — гражданка Чешской Республики. В начале мая они с двумя маленькими детьми переехали в Калининград после того, как жизнь для россиянина в Чехии стала невыносимой
По словам политолога, доцента Российского государственного гуманитарного университета Вадима Трухачева, автор доклада об угрозах Чешскому государству, глава контрразведки Михаил Коуделка совершенствовал свои разведывательные навыки в знаменитой британской секретной службе МИ-6, где он проходил стажировку.
"Коуделка много лет выпускает подобные доклады. Всю свою карьеру он построил как раз на борьбе с Россией", - рассказал эксперт в интервью Украина.ру.
Трухачев напомнил, что бывший президент Чехии Милош Земан долго отказывался утвердить Коуделку в должности, так как заметил его зацикленность на России и возникшую на этом фоне склонность недооценивать прочие угрозы.
Политолог также отметил, что чешские русофобы недавно проиграли выборы в Европарламент, и в том, что случилось, они обвинили Россию. Теперь они еженедельно делают громкие русофобские заявления, и доклад BIS является одним из них.
"В нем нет ничего нового. Пять лет назад Коуделка писал такие же доклады", - добавил Трухачев.
По его словам, глава чешской контрразведки также запомнился как человек, который инициировал громкий шпионский скандал, разрушивший в 2021 году российско-чешские отношения. Официальная Прага тогда заявила о причастности России к организации взрыва на оружейном складе в поселке Врбетице на востоке страны в 2014 году и воспользовалась этим как поводом для того, чтобы выслать 18 российских дипломатов.
Политолог подчеркнул, что в настоящее время Чехия создает России большие проблемы в отношениях с Белоруссией и Сербией. Он заявил, что попадание сербских снарядов на Украину – это дело рук чешских властей, а работа с белорусской оппозицией является одним из приоритетов чешской политики.
"Сербско-чешские отношения очень близкие, и сегодня они напрямую работают против России. Чехия массово скупает в Сербии снаряды. Куда они попадают, мы с вами отлично знаем. К тому же Прага – один из центров российской беглой несистемной оппозиции", - добавил Трухачев.
Отвечая на вопрос, можно ли рассматривать участившиеся шпионские скандалы между Россией и западными странами как свидетельство намечающейся новой "холодной войне", Вадим Трухачев заявил, что Россия со странами Запада уже находится в состоянии горячей войны, только опосредованной.
Более подробно о деятельности британской шпионской сети в России в материале Павла Котова Москва высылает британских шпионов. Как Лондон пытается нанести России поражение
 
ЭксклюзивЧехияРоссияТрухачевМИДФСБTelegramМилош ЗеманшпионажугрозаМосква
 
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