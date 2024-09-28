Директор ИНИОН РАН объяснил электоральный раскол в Германии - 28.09.2024 Украина.ру
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Директор ИНИОН РАН объяснил электоральный раскол в Германии
Директор ИНИОН РАН объяснил электоральный раскол в Германии - 28.09.2024 Украина.ру
Директор ИНИОН РАН объяснил электоральный раскол в Германии
Объединённая Германия по-прежнему расколота на Западную и Восточную, что вновь продемонстрировали нынешние выборы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов
2024-09-28T06:00
2024-09-28T06:00
новости
германия
европа
берлин
николай кузнецов
олаф шольц
адольф гитлер
альтернатива для германии (партия)
оппозиция
гдр
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Небольшой отрыв СДПГ (партии канцлера Олафа Шольца) от "Альтернативы для Германии" в ходе нынешних выборов в ФРГ, по мнению Кузнецова, говорит об успехе новой оппозиции – правой АдГ и левого "Союза Сары Вагенкнехт". При этом, уверен эксперт, "нет никаких признаков того, что в Европе в ближайшие 5–10 лет к власти придут политики иного типа". Следовательно, отношения Берлина с Москвой в ближайшее время кардинально не улучшатся."Говоря о результатах выборов в Бранденбурге, равно как и Саксонии и Тюрингии, надо помнить, что это бывшая ГДР. Именно в Восточной Германии благодаря настоящей денацификации в рамках советской зоны оккупации и многолетней политике по нормализации отношений русских (в смысле, конечно, всего Советского Союза) с немцами, удалось создать почву для общественной поддержки конструктивного и взаимовыгодного диалога с Россией", - сказал Кузнецов.Он сожалением заметил, что во многих западных землях ФРГ иная ситуация. Там "дети и внуки нацистов и их приспешников, грабившие и истреблявшие европейские народы, включая славян на Востоке, не испытывают никаких нежных чувств к Российской Федерации как державе-победительнице, ликвидировавшей германский преступный режим Гитлера".Жители западных земель в Германии доминируют не только численно. По оценке Кузнецова, влияние Западной Германии в ФРГ по-прежнему велико и в других измерениях."Объединение страны в 1990 годы не было равноправным, восточные немцы стали людьми второго сорта и в политике, и в экономической жизни, и даже в науке и образовании. Мнение так называемых осси (как пренебрежительно начали называть восточных немцев почти сразу после долгожданного объединения Германии) и сейчас не особо влияет на общий курс ФРГ", - констатировал директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН."Кстати, именно поэтому отчасти столь велика поддержка новых оппозиционных партий в землях на территории бывшей ГДР. Иначе говоря, на курс Шольца могут скорее повлиять грядущие президентские выборы в США, но отнюдь не голосование в Восточной Германии", - добавил эксперт.Полный текст интервью Алексей Кузнецов: Пока Европа помнит вкус русской крови, шанса с Россией у нее нет читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказалась Анастасия Градинарова в публикации "Вагенкнехт будут ломать": германист о том, как позиция по Украине не позволит создать коалицию в ФРГ
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новости, германия, европа, берлин, николай кузнецов, олаф шольц, адольф гитлер, альтернатива для германии (партия), оппозиция, гдр, фрг, сша, ес
Новости, Германия, Европа, Берлин, Николай Кузнецов, Олаф Шольц, Адольф Гитлер, Альтернатива для Германии (партия), оппозиция, ГДР, ФРГ, США, ЕС

Директор ИНИОН РАН объяснил электоральный раскол в Германии

06:00 28.09.2024
 
© Мария ДевахинаАлексей Кузнецов интервью
Алексей Кузнецов интервью
© Мария Девахина
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Объединённая Германия по-прежнему расколота на Западную и Восточную, что вновь продемонстрировали нынешние выборы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов
Небольшой отрыв СДПГ (партии канцлера Олафа Шольца) от "Альтернативы для Германии" в ходе нынешних выборов в ФРГ, по мнению Кузнецова, говорит об успехе новой оппозиции – правой АдГ и левого "Союза Сары Вагенкнехт". При этом, уверен эксперт, "нет никаких признаков того, что в Европе в ближайшие 5–10 лет к власти придут политики иного типа". Следовательно, отношения Берлина с Москвой в ближайшее время кардинально не улучшатся.
"Говоря о результатах выборов в Бранденбурге, равно как и Саксонии и Тюрингии, надо помнить, что это бывшая ГДР. Именно в Восточной Германии благодаря настоящей денацификации в рамках советской зоны оккупации и многолетней политике по нормализации отношений русских (в смысле, конечно, всего Советского Союза) с немцами, удалось создать почву для общественной поддержки конструктивного и взаимовыгодного диалога с Россией", - сказал Кузнецов.
Он сожалением заметил, что во многих западных землях ФРГ иная ситуация. Там "дети и внуки нацистов и их приспешников, грабившие и истреблявшие европейские народы, включая славян на Востоке, не испытывают никаких нежных чувств к Российской Федерации как державе-победительнице, ликвидировавшей германский преступный режим Гитлера".
Жители западных земель в Германии доминируют не только численно. По оценке Кузнецова, влияние Западной Германии в ФРГ по-прежнему велико и в других измерениях.
"Объединение страны в 1990 годы не было равноправным, восточные немцы стали людьми второго сорта и в политике, и в экономической жизни, и даже в науке и образовании. Мнение так называемых осси (как пренебрежительно начали называть восточных немцев почти сразу после долгожданного объединения Германии) и сейчас не особо влияет на общий курс ФРГ", - констатировал директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН.
23 сентября, 16:06
Отвечаем на вопросы АдГ, которые правительство Германии предпочитает игнорироватьНа днях фракция "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге направила в правительство запрос, в котором просит ответить на ряд вопросов, касающихся участия ФРГ в операции ВСУ в Курской области. Маловероятно, что немецкая оппозиция получит вразумительные ответы. Украина.ру решило сделать за немецкий Кабмин их работу. Спрашивали? Отвечаем
"Кстати, именно поэтому отчасти столь велика поддержка новых оппозиционных партий в землях на территории бывшей ГДР. Иначе говоря, на курс Шольца могут скорее повлиять грядущие президентские выборы в США, но отнюдь не голосование в Восточной Германии", - добавил эксперт.
Полный текст интервью Алексей Кузнецов: Пока Европа помнит вкус русской крови, шанса с Россией у нее нет читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему высказалась Анастасия Градинарова в публикации "Вагенкнехт будут ломать": германист о том, как позиция по Украине не позволит создать коалицию в ФРГ
 
НовостиГерманияЕвропаБерлинНиколай КузнецовОлаф ШольцАдольф ГитлерАльтернатива для Германии (партия)оппозицияГДРФРГСШАЕС
 
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