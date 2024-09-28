Директор ИНИОН РАН объяснил электоральный раскол в Германии
© Мария ДевахинаАлексей Кузнецов интервью
© Мария Девахина
Объединённая Германия по-прежнему расколота на Западную и Восточную, что вновь продемонстрировали нынешние выборы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов
Небольшой отрыв СДПГ (партии канцлера Олафа Шольца) от "Альтернативы для Германии" в ходе нынешних выборов в ФРГ, по мнению Кузнецова, говорит об успехе новой оппозиции – правой АдГ и левого "Союза Сары Вагенкнехт". При этом, уверен эксперт, "нет никаких признаков того, что в Европе в ближайшие 5–10 лет к власти придут политики иного типа". Следовательно, отношения Берлина с Москвой в ближайшее время кардинально не улучшатся.
"Говоря о результатах выборов в Бранденбурге, равно как и Саксонии и Тюрингии, надо помнить, что это бывшая ГДР. Именно в Восточной Германии благодаря настоящей денацификации в рамках советской зоны оккупации и многолетней политике по нормализации отношений русских (в смысле, конечно, всего Советского Союза) с немцами, удалось создать почву для общественной поддержки конструктивного и взаимовыгодного диалога с Россией", - сказал Кузнецов.
Он сожалением заметил, что во многих западных землях ФРГ иная ситуация. Там "дети и внуки нацистов и их приспешников, грабившие и истреблявшие европейские народы, включая славян на Востоке, не испытывают никаких нежных чувств к Российской Федерации как державе-победительнице, ликвидировавшей германский преступный режим Гитлера".
Жители западных земель в Германии доминируют не только численно. По оценке Кузнецова, влияние Западной Германии в ФРГ по-прежнему велико и в других измерениях.
"Объединение страны в 1990 годы не было равноправным, восточные немцы стали людьми второго сорта и в политике, и в экономической жизни, и даже в науке и образовании. Мнение так называемых осси (как пренебрежительно начали называть восточных немцев почти сразу после долгожданного объединения Германии) и сейчас не особо влияет на общий курс ФРГ", - констатировал директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН.
23 сентября, 16:06Отвечаем на вопросы АдГ, которые правительство Германии предпочитает игнорироватьНа днях фракция "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге направила в правительство запрос, в котором просит ответить на ряд вопросов, касающихся участия ФРГ в операции ВСУ в Курской области. Маловероятно, что немецкая оппозиция получит вразумительные ответы. Украина.ру решило сделать за немецкий Кабмин их работу. Спрашивали? Отвечаем
"Кстати, именно поэтому отчасти столь велика поддержка новых оппозиционных партий в землях на территории бывшей ГДР. Иначе говоря, на курс Шольца могут скорее повлиять грядущие президентские выборы в США, но отнюдь не голосование в Восточной Германии", - добавил эксперт.
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