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Носович рассказал, что станет законным основанием для войны России с НАТО

Носович рассказал, что станет законным основанием для войны России с НАТО - 28.09.2024 Украина.ру

Носович рассказал, что станет законным основанием для войны России с НАТО

Провокационные заявления о блокаде Финского залива для российских кораблей при переходе в практическую плоскость могут стать основанием для войны России с военно-политическим блоком НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович

2024-09-28T05:30

2024-09-28T05:30

2024-09-28T05:30

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Командующий эстонской армией генерал-майор Андрус Мерило заявил, что военное сотрудничество между Финляндией и Эстонией всё больше сосредоточено на конкретных планах того, как соседние страны могут закрыть Финский залив для российских кораблей. Александр Носович уверен, что всерьёз следует относиться не заявляющим, а "к тем, кто может давать им задания"."Заявления про блокаду Финского залива это зондаж общественного мнения, - сказал Носович. - В том числе и на Западе, как там отнесутся к эскалации такого уровня в отношениях с Россией, для которой это законное основание для войны с блоком НАТО. И общественного мнения в России и мнения политических кругов в России, как они будут реагировать на подобные провокации".По мнению эксперта, такие словесные провокации пока "чисто риторические, но от этого их исследовательская ценность для аналитиков НАТО меньше не становится"."Сейчас острота реакции официальных лиц России на заявления по поводу Финского залива стала меньше", - отметил эксперт.Носович также отметил опасность размещения на территории Эстонии ракет средней и малой дальности. Эксперт сравнил последствия такого возможного шага с Карибским кризисом, когда возникла угроза начала ядерной войны.Как только Финляндия вошла в НАТО в 2022 году, примерно раз в полгода в Эстонии раздаются соображения о том, что эти страны могут перекрыть Финский залив для России и заблокировать Калининградскую область с моря. Такие заявления раздавались в Литве и Латвии. Пока это только слова.Полный текст интервью Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью: "Откроют ящик Пандоры": Ераносян о желании Эстонии и Финляндии выгнать РФ из Финского залива

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