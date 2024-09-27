На концерт к Галкину* больше не пустят со смартфонами, чтобы шоумен мог говорить все, что вздумается
13:01 27.09.2024 (обновлено: 13:02 27.09.2024)
Известный своими русофобскими выступлениями комик Максим Галкин* запретил проносить и использовать смартфоны на свои концерты. Такое решение было принято после скандала с попавшим в сеть роликом одного из зрителей, который обматерил артиста
В августе на концерте в Юрмале юморист общался со зрителями и предложил им задать вопросы. Позже шоумен подошел к автору видео и тот сообщил, что пришел на концерт только для того, чтобы высказать свое мнение об артисте, после чего обматерил Галкина*.
Позже произошел еще один скандал уже в ОАЭ, где шоумена оштрафовали на 100 тыс. дирхам (2,4 миллиона рублей) из-за выступления, на котором артист произнес проукраинский лозунг. По этим причинам вход на его концерты с телефонами теперь запрещен.
"Любой, кто будет замечен в использовании телефона на концерте, будет выдворен с места проведения", — сказано в новом объявлении, которое подписывают фанаты Галкина* перед покупкой билетов.
За соблюдением порядка на предстоящих концертах юмориста в рамках тура по США и Канаде будет следить усиленная охрана, отмечает Mash.
Ранее Галкин* окончательно потерял заработки в России.
Подробнее по теме - в статье Павла Котова "Обыски у брата Максима Галкина*: при чем здесь Минобороны, Израиль и юморист-иноагент" на сайте Украина.ру.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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