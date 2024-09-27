https://ukraina.ru/20240927/1057726585.html

На концерт к Галкину* больше не пустят со смартфонами, чтобы шоумен мог говорить все, что вздумается

На концерт к Галкину* больше не пустят со смартфонами, чтобы шоумен мог говорить все, что вздумается - 27.09.2024 Украина.ру

На концерт к Галкину* больше не пустят со смартфонами, чтобы шоумен мог говорить все, что вздумается

Известный своими русофобскими выступлениями комик Максим Галкин* запретил проносить и использовать смартфоны на свои концерты. Такое решение было принято после скандала с попавшим в сеть роликом одного из зрителей, который обматерил артиста

2024-09-27T13:01

2024-09-27T13:01

2024-09-27T13:02

новости

иноагент

максим галкин

русофобия

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В августе на концерте в Юрмале юморист общался со зрителями и предложил им задать вопросы. Позже шоумен подошел к автору видео и тот сообщил, что пришел на концерт только для того, чтобы высказать свое мнение об артисте, после чего обматерил Галкина*. Позже произошел еще один скандал уже в ОАЭ, где шоумена оштрафовали на 100 тыс. дирхам (2,4 миллиона рублей) из-за выступления, на котором артист произнес проукраинский лозунг. По этим причинам вход на его концерты с телефонами теперь запрещен. За соблюдением порядка на предстоящих концертах юмориста в рамках тура по США и Канаде будет следить усиленная охрана, отмечает Mash. Ранее Галкин* окончательно потерял заработки в России. Подробнее по теме - в статье Павла Котова "Обыски у брата Максима Галкина*: при чем здесь Минобороны, Израиль и юморист-иноагент" на сайте Украина.ру. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ukraina.ru/20240910/1057341763.html

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новости, иноагент, максим галкин, русофобия