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Лобаевский стрелок. Или патриотизм 2.0

Лобаевский стрелок. Или патриотизм 2.0 - 27.09.2024 Украина.ру

Лобаевский стрелок. Или патриотизм 2.0

Старые добрые знакомые пригласили меня на "круглый стол" по проблемам патриотического кино. К кинематографу имею весьма слабое отношение. Разве, что поучаствовал в написании пары сценариев.

2024-09-27T11:48

2024-09-27T11:48

2024-09-27T11:51

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Первый фильм назывался "Последний хан". Рассказывал, соответственно, про последнего крымского хана Шахин Герая.Интересный был правитель. Умный, образованный, просвященный. Мечтал построить в своем ханстве образцовую демократию. Ну и привести вотчину прямиком в Европу.Это и стало сюжетом. То, что чрезмерное стремление к демократии всегда заканчивается диктатурой. А чрезмерный евроцентризм обязательно приводит прямо в состав Российской империи.Другая лента называлась "Тачка цвета крови". Тоже о реальных событиях, но уже с личным привкусом.Когда-то меня - тогда молодого и несмышленого директора института, наставлял в своем уютном логовазовском гнезде сам Березовский.Учил, что есть страны, где "подняться" можно лишь купив силовиков. А есть и такие, где для этого надо скупить прессу.Россия же, мол, уникальная держава, где надо купить всех. Ну, чтобы "состояться".Вот фильм и был про то, как Борис Абрамович пытался всех купить в Тольятти. И почему у него не все получилось…Правда фильмы в прокат не пошли. Мне намекнули, что они страдают "избыточным патриотизмом". Я поэтому и пришел на дискуссию, чтобы понять где и как я переборщил…Извините увлекся - про себя, да про себя.А на "столе" первым выступал матерый профессионал из какого-то киносоюза. Предостерег с ходу, что о кино "знает всё". Я поверил. Слишком уж впечатляюще выглядел его пирсинг. Слишком угрожающие звенели его многочисленные фенечки. И слишком откровенно просвечивали через шелковые брюки-юбку хищные стринги.Профи сказал, что нашему патриотическому кино не хватает западного профессионализма. Согласен!Еще, де, не хватает восточного символизма. Здесь поспорил бы.Как по мне, так в кадрах из "Т 34", где наша машина "гремя огнем, сверкая блеском стали" давит в лепешку их "хорьхи" - предтечи "шестисотых", символизм просто зашкаливает.Или взять "Балканский рубеж". Эпизод, где хрупкая русская девушка, хоть и узбекских кровей, тяжелым кастетом вершит справедливость в сербском публичном доме. Ведь, там, где русские, порядок будет и в подобных заведениях. Чем не символ!Но спорить не стал. Заслушался следующую докладчицу. Серьезная дама, профессорского вида, сказала, что изобрела фармакологию против коррупции. И ей нужны деньги на съемку патриотического фильма про ее клинику.У меня был когда-то сосед. Он тоже изобрел "противотанковые таблетки": принял одну в окопе и нет целой колонны наступающих танков. Наверное, продал их в Киев. Но с такими тоже лучше не спорить…Еще выступал важный белорус - директор союзного телеканала. Советовал учиться патриотическому кино у украинцев. Те, по его мнению, ради достижения поставленных целей, готовы на любую ложь. Тут я совсем приуныл.Наконец, взял слово один из организаторов - сам декан Высшей школы телевидения Виталий Товиевич Третьяков.Он четко обозначил все проблемы патриотического кино от финансовых до организационных. Выразил обоснованную надежду, что кураторство известного политика Владимира Мединского над этой сферой скоро даст свой результат. Я поаплодировал вмести с залом.И конечно с блеском подытожил тему мой любимый писатель Юрий Михайлович Поляков.Некогда я зачитывался его повестью "Сто дней до приказа", но сейчас с удивлением узнал, что он еще и сценаристом был пронзительного фильма "Ворошиловский стрелок".Юрий вкратце пересказал залу сюжет. Подзабыли уже люди. Кстати, в своей реплике Третьяков назвал его работу "последним советским фильмом". И Поляков добавил, что там попытался выразить именно русский патриотический нарратив в фигуре самого стрелка. Великий Ульянов через своего героя с невыносимой горечью показал, кто такой патриот. Тот, у кого в жизни главное честь и любовь. Но если их не защищает государство, то он и свой дом за это отдаст, и свою жизнь на кон поставит.По своему и участковый в той картине - патриот. Он хочет жить в стране, где справедливость выше карьеры…Призадумался. А таковы ли по своей внутренней сути наши главные "кураторы" киноискусства? Нет, не "стрелки" они. И, даже, не "участковые". Но может быть и слава богу?Если бы они были за то, чтобы общественные проблемы, типа безнаказанности мажоров, решались со скоростью восемьсот метров в секунду (не считая поправки на ветер), то наш строй назывался б "анархия".Если бы они были за то, чтобы правоохранители охраняли справедливость (в собственном понимании), а не закон, наше время называлось бы "беззаконием". Хотя…Короче. "Ворошиловский стрелок" - это помощь прошлого настоящему. Но нам бы помощь настоящего будущему.Поэтому жду прихода с фронта "лобаевских стрелков". Может они смогут и в жизни, и в кино показать, что самое смертельное оружие должно сочетаться с самыми жизнеутверждающими законами?…Щелкал каналы "ящика" и попал на какой-то зарубежный фильм. Там герой рассказывает как оказался в диких джунглях с неисправным стволом и его атаковал свирепый вепрь. Когда он мысленно попрощался с жизнью, на кабана метнулся громадный питон. Сжал его могучими кольцами и в метре от героя несколько часов выдавливал из твари остатки жизни. А герой всматривался в глаза питона и ему казалось, что там светилась беспредельная жестокость.Когда удав уполз переваривать пищу, наш персонаж вдруг увидел, что путь кабана пролегал аккурат через кладку питона. И по ходу неизбежно были бы раздавлены хрупкие яйца.И герой понял, что в леденящем взгляде гигантского змея светилась не беспредельная жестокость к врагу, а запредельная любовь к своему потомству.Наверное, питон был патриотом… Нам бы фильмы об этом.О культурных событиях последних дней - в статье Марии Нестеровой "Одесский Пушкин, византийская мозаика, Чайковский в Таиланде. Обзор событий культуры"

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

европа, российская империя, россия, мнения, юрий поляков, виталий третьяков