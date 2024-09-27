https://ukraina.ru/20240927/1057715216.html

Одесский Пушкин, византийская мозаика, Чайковский в Таиланде. Обзор событий культуры

Одесский Пушкин, византийская мозаика, Чайковский в Таиланде. Обзор событий культуры - 27.09.2024 Украина.ру

Одесский Пушкин, византийская мозаика, Чайковский в Таиланде. Обзор событий культуры

В Турции обнаружена уникальная мозаика; на Украине создают супергеройскую киновселенную и борются за и против Пушкина; Большой театр на гастролях в Азии

2024-09-27T06:10

2024-09-27T06:10

2024-09-27T06:10

культура

эксклюзив

культура

одесса

таиланд

турция

пушкин

петр ильич чайковский

владимир высоцкий

большой театр

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Копал яму для саженцев, обнаружил сокровищеТурецкий фермер, живущий в деревне Салкая, неподалеку от города Элязыг, случайно обнаружил фрагмент напольной мозаики римского — ранневизантийского периодов площадью 84 кв. м. – крупнейшую, когда-либо обнаруженную в Турции."Я купил эту землю за 120 тысяч лир, но теперь она бесценна", – рассказал счастливец Мехмет Эмин Суалп в комментарии газете Hurriyet.Мозаику он обнаружил, занимаясь совершенно бытовым делам – копал на своем поле землю для посадки саженцев. Внезапно он заметил, что под землей – мозаичный узор с животными, растениями и орнаментом. Суалп заподозрил, что это могут быть исторические руины и обратился в дирекцию музея Элязыга.Дальнейшие раскопки инициировал музей при содействии Министерства культуры и туризма Турции. По словам мэра города Нумана Хатипоглу, мозаика оказалась уникальной в своем роде, а на другой стороне поля были также обнаружены руины церкви и винный погреб.Фазаны, куропатки, львы, пантеры и антилопы, олени, анатолийские леопарды – рисунки мозаичного пола богаты и разнообразны, в этом месте могут понадобиться дополнительные раскопки и археологические работы.Принимать решение о них будут историки местного музея и власти, Мехмет Эмин Суалп признается: землю, скорее всего, придется продать в собственность города или музея, но он готов к этому, особенно после того, как ее цена возросла в десятки раз.Крутивус и КотигорошкоНа Украине придумали собственную супергеройскую вселенную, концепция которой будет выстроена по примеру Marvel, но с национальным колоритом – героями и сюжетами из фольклора.Первый фильм "Крутивус. Возвращение силы" снимает режиссер студии Film.ua Group Артём Литвиненко. Местом действия, по словам создателей, будет современный Киев, в котором люди и мифологические существа живут бок о бок.Завязка сюжета в том, что супергерои – Марий Крутивус, Устим Вернигора, Диян Вирвидуб и Вия Котигорошко – персонажи, похожие на героев украинских народных сказок – утратили свои суперсилы и должны их вернуть, чтобы бороться со злом.Без политического, а скорее идеологического подтекста не обошлось, увы. Суперзлодеи вселенной – герои русских народных сказок, например, Соловей Разбойник и Василиса Ужасная (Прекрасная?), некоторые из них остаются в рамках канона, другие – адоптированы под необходимую повестку.Еще в 2022 году о появлении украинского супергероя "Ядро" Павла Ступки сообщала редакция комиксов Stormwatch от вселенной DC Comics.Большой популярностью комикс не пользуется. Некоторые обозреватели считают, что причина банальна – DC коммерчески меркнет в лучах славы и успеха Marvel, но есть и другие мнения."Лебединое озеро" в честь короля ТаиландаНе в том совершенно контексте, о котором можно было бы подумать. Вероятнее всего, организаторы Бангкокского Международного фестиваля танца и музыки и не догадывались, что в постсоветском культурном коде балет имеет и такое значение (транслировался по телевизору на смерть вождя или общегосударственную катастрофу).Балет Петра Ильича Чайковского в исполнении артистов Большого театра впервые приехал в Таиланд – для участия в фестивале. Показали его несколько раз, в частности – в День годовщины Дня рождения (не до конца понятный местный праздник, который, однако, отмечают с размахом) короля Маха Ваджиралонгкорна Пхра Ваджираклаочаойухуа (Рамы X)."Поистине историческое событие: самый известный в мире балет в исполнении старейшей и самой знаменитой балетной труппы впервые в истории будет показан в Таиланде в составе 170 артистов. Культовое "Лебединое озеро" было поставлено по заказу Большого театра и впервые исполнено в 1877 году (спустя целый век после его основания), и 150 лет спустя остается поистине незабываемым зрелищем", – написали организаторы фестиваля о премьере.Дирижировал Заслуженный артист России Павел Клиничев."Чем провинился Бабель?!"Очередная волна безжалостных переименований, декоммунизации и деколонизации в Одессе: под удар попали охраняемый ЮНЕСКО памятник Александру Пушкину, памятники Владимиру Высоцкому, Максиму Горькому, Исааку Бабелю, а также Зое Космодемьянской, Александру II, Валерию Чкалову, маршалу Малиновскому, Александру Маринеско, и даже братская могила красноармейцев.Мэр города Геннадий Труханов недавно пробовал было заступиться хотя бы за Пушкина, но ретивые "активисты", а также глава областной военно-гражданской администрации Олег Киппер резко его осадили, дружно твердя о том, что у Труханова припрятан российский паспорт.Местная полиция тем временем уже отчаялась выезжать на ночные бесчинства одиозного евроактивиста с богатой биографией Демьяна Ганула, который под покровом ночи с товарищами крушит советские барельефы по всему городу.Очередным дерусификационным списком возмутился и украинский режиссер Александр Роднянский*, сразу же получив в своих соцсетях тысячи проклятий от зачастую неместных радикалов."За что убирают памятник одесситу и выдающемуся конструктору ракетных двигателей Валентину Глушко? Он же один из авторов самой знаменитой в истории космической программы, начавшейся первым спутником и полетом Гагарина. Чем провинился великий биолог и Нобелевский лауреат Илья Мечников, совершивший ряд открытий в Одесском университете?А известнейший художник-передвижник одессит Пётр Нилус? А автор "Одесских рассказов" прославивший Одессу Исаак Бабель?А чем виноват нонконформистский поэт, певец и актер Высоцкий, сделавший "Место встречи изменить нельзя" самым любимым зрителями одесским фильмом?Ну и Пушкин. Если бы его памятник поставили в 1937 году в рамках сталинской кампании, как это сделали в Киеве, где поэт никогда не бывал, то я бы отлично понял решение о сносе. Но памятник в Одессе поставили в 1887-89 годах благодарные одесситы. За свои деньги", - написал Роднянский*, хотя он заочно арестован Басманным судом Москвы за фейки о ВС РФ.Но Пушкин – это очевидно слишком.*Выполняет функции иноагента в РФБольше об Одессе и ее истории - в материале Александра Васильева Дюк Ришелье: человек, благодаря которому Одесса стала Одессой на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240919/1057527915.html

https://ukraina.ru/20190605/1023804392.html

https://ukraina.ru/20231213/1052044768.html

одесса

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Мария Нестерова

эксклюзив, культура, одесса, таиланд, турция, пушкин, петр ильич чайковский, владимир высоцкий, большой театр, dc comics, юнеско