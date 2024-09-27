Одесский Пушкин, византийская мозаика, Чайковский в Таиланде. Обзор событий культуры
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В Турции обнаружена уникальная мозаика; на Украине создают супергеройскую киновселенную и борются за и против Пушкина; Большой театр на гастролях в Азии
Копал яму для саженцев, обнаружил сокровище
Турецкий фермер, живущий в деревне Салкая, неподалеку от города Элязыг, случайно обнаружил фрагмент напольной мозаики римского — ранневизантийского периодов площадью 84 кв. м. – крупнейшую, когда-либо обнаруженную в Турции.
"Я купил эту землю за 120 тысяч лир, но теперь она бесценна", – рассказал счастливец Мехмет Эмин Суалп в комментарии газете Hurriyet.
Мозаику он обнаружил, занимаясь совершенно бытовым делам – копал на своем поле землю для посадки саженцев. Внезапно он заметил, что под землей – мозаичный узор с животными, растениями и орнаментом. Суалп заподозрил, что это могут быть исторические руины и обратился в дирекцию музея Элязыга.
Дальнейшие раскопки инициировал музей при содействии Министерства культуры и туризма Турции. По словам мэра города Нумана Хатипоглу, мозаика оказалась уникальной в своем роде, а на другой стороне поля были также обнаружены руины церкви и винный погреб.
Фазаны, куропатки, львы, пантеры и антилопы, олени, анатолийские леопарды – рисунки мозаичного пола богаты и разнообразны, в этом месте могут понадобиться дополнительные раскопки и археологические работы.
Принимать решение о них будут историки местного музея и власти, Мехмет Эмин Суалп признается: землю, скорее всего, придется продать в собственность города или музея, но он готов к этому, особенно после того, как ее цена возросла в десятки раз.
19 сентября, 04:45"Последний свет в окошке": эксперт о том, что будет, если Турция выйдет из НАТО и начнет войну с ГрециейТурция не будет выходить из НАТО, потому находится в состоянии перманентной конфронтации с Грецией, которая также является членом альянса. В то же время сотрудничество Турции с БРИКС – это вопрос ее национальной экономической безопасности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Крутивус и Котигорошко
На Украине придумали собственную супергеройскую вселенную, концепция которой будет выстроена по примеру Marvel, но с национальным колоритом – героями и сюжетами из фольклора.
Первый фильм "Крутивус. Возвращение силы" снимает режиссер студии Film.ua Group Артём Литвиненко. Местом действия, по словам создателей, будет современный Киев, в котором люди и мифологические существа живут бок о бок.
Завязка сюжета в том, что супергерои – Марий Крутивус, Устим Вернигора, Диян Вирвидуб и Вия Котигорошко – персонажи, похожие на героев украинских народных сказок – утратили свои суперсилы и должны их вернуть, чтобы бороться со злом.
Без политического, а скорее идеологического подтекста не обошлось, увы. Суперзлодеи вселенной – герои русских народных сказок, например, Соловей Разбойник и Василиса Ужасная (Прекрасная?), некоторые из них остаются в рамках канона, другие – адоптированы под необходимую повестку.
Еще в 2022 году о появлении украинского супергероя "Ядро" Павла Ступки сообщала редакция комиксов Stormwatch от вселенной DC Comics.
Большой популярностью комикс не пользуется. Некоторые обозреватели считают, что причина банальна – DC коммерчески меркнет в лучах славы и успеха Marvel, но есть и другие мнения.
"Лебединое озеро" в честь короля Таиланда
Не в том совершенно контексте, о котором можно было бы подумать. Вероятнее всего, организаторы Бангкокского Международного фестиваля танца и музыки и не догадывались, что в постсоветском культурном коде балет имеет и такое значение (транслировался по телевизору на смерть вождя или общегосударственную катастрофу).
Балет Петра Ильича Чайковского в исполнении артистов Большого театра впервые приехал в Таиланд – для участия в фестивале. Показали его несколько раз, в частности – в День годовщины Дня рождения (не до конца понятный местный праздник, который, однако, отмечают с размахом) короля Маха Ваджиралонгкорна Пхра Ваджираклаочаойухуа (Рамы X).
"Поистине историческое событие: самый известный в мире балет в исполнении старейшей и самой знаменитой балетной труппы впервые в истории будет показан в Таиланде в составе 170 артистов. Культовое "Лебединое озеро" было поставлено по заказу Большого театра и впервые исполнено в 1877 году (спустя целый век после его основания), и 150 лет спустя остается поистине незабываемым зрелищем", – написали организаторы фестиваля о премьере.
Дирижировал Заслуженный артист России Павел Клиничев.
13 декабря 2023, 10:55КультураЛьвовский балет играет в Польше Чайковского, патриотические журналисты объявили на него охотуЛьвовская балетная труппа Royаl Lviv Ballet гастролирует по польским городам с балетами Петра Ильича Чайковского, западноукраинские журналисты попытались найти контакты коллектива, но пришлось ограничиться гневной статьей. Материал "Лебединое кубло" был опубликован 12 декабря на сайте "Захід.Net"
"Чем провинился Бабель?!"
Очередная волна безжалостных переименований, декоммунизации и деколонизации в Одессе: под удар попали охраняемый ЮНЕСКО памятник Александру Пушкину, памятники Владимиру Высоцкому, Максиму Горькому, Исааку Бабелю, а также Зое Космодемьянской, Александру II, Валерию Чкалову, маршалу Малиновскому, Александру Маринеско, и даже братская могила красноармейцев.
Мэр города Геннадий Труханов недавно пробовал было заступиться хотя бы за Пушкина, но ретивые "активисты", а также глава областной военно-гражданской администрации Олег Киппер резко его осадили, дружно твердя о том, что у Труханова припрятан российский паспорт.
Местная полиция тем временем уже отчаялась выезжать на ночные бесчинства одиозного евроактивиста с богатой биографией Демьяна Ганула, который под покровом ночи с товарищами крушит советские барельефы по всему городу.
Очередным дерусификационным списком возмутился и украинский режиссер Александр Роднянский*, сразу же получив в своих соцсетях тысячи проклятий от зачастую неместных радикалов.
"За что убирают памятник одесситу и выдающемуся конструктору ракетных двигателей Валентину Глушко? Он же один из авторов самой знаменитой в истории космической программы, начавшейся первым спутником и полетом Гагарина. Чем провинился великий биолог и Нобелевский лауреат Илья Мечников, совершивший ряд открытий в Одесском университете?
А известнейший художник-передвижник одессит Пётр Нилус? А автор "Одесских рассказов" прославивший Одессу Исаак Бабель?
А чем виноват нонконформистский поэт, певец и актер Высоцкий, сделавший "Место встречи изменить нельзя" самым любимым зрителями одесским фильмом?
Ну и Пушкин. Если бы его памятник поставили в 1937 году в рамках сталинской кампании, как это сделали в Киеве, где поэт никогда не бывал, то я бы отлично понял решение о сносе. Но памятник в Одессе поставили в 1887-89 годах благодарные одесситы. За свои деньги", - написал Роднянский*, хотя он заочно арестован Басманным судом Москвы за фейки о ВС РФ.
Но Пушкин – это очевидно слишком.
*Выполняет функции иноагента в РФ
Больше об Одессе и ее истории - в материале Александра Васильева Дюк Ришелье: человек, благодаря которому Одесса стала Одессой на сайте Украина.ру.