Клинцевич: Если Украина нанесла удар из французского "Скальпа", то нужно прищемить им "петушиный хвост" - 27.09.2024 Украина.ру
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Клинцевич: Если Украина нанесла удар из французского "Скальпа", то нужно прищемить им "петушиный хвост"
Клинцевич: Если Украина нанесла удар из французского "Скальпа", то нужно прищемить им "петушиный хвост" - 27.09.2024 Украина.ру
Клинцевич: Если Украина нанесла удар из французского "Скальпа", то нужно прищемить им "петушиный хвост"
Ракеты Storm Shadow оснащены специальной бетонобойной проникающей боевой частью. Они способны пробить защищенный купол АЭС. Зеленский может пойти на такой шаг, чтобы поставить попытаться склонить Россию к переговорам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-27T05:30
2024-09-27T05:30
новости
запад
украина
россия
клинцевич
запорожская аэс
ракетный удар
ракеты
storm shadow
scalp
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Если противник захочет нанести серьезный моральный урон, то он будет сосредотачивать все свое внимание на ударах по Крымскому мосту или захвате Запорожской АЭС. Вплоть до прямых ракетных атак по объектам российской атомной энергетики, рассказал эксперт.Нужно понимать, что ракеты Storm Shadow оснащены специальной бетонобойной проникающей боевой частью. Они способны пробить защищенный купол АЭС. Зеленский может пойти на такой шаг, чтобы поставить попытаться склонить Россию к переговорам, отметил он.По его мнению, отвечать на это надо. Но России следовало бы ответить не по конкретным военным объектам Запада, а по их интересам.Пара ракет, упавших на взлетно-посадочную полосу аэродрома, не нанесут Западу никакого ущерба. Наоборот, это может сплотить западное общество перед "российской угрозой". Зато экономические удары по ним могут быть очень болезненными, отметил он."Если Украина нанесла по нам удар из французского "Скальпа", нам нужно где-то будет прищемить их петушиный хвост. (...) Так что наш ответ Западу должен быть нелинейным и неожиданным", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руПодробнее о ситуации на разных направлениях СВО - в интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября на сайте Украина.ру
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новости, запад, украина, россия, клинцевич, запорожская аэс, ракетный удар, ракеты, storm shadow , scalp
Новости, Запад, Украина, Россия, Клинцевич, Запорожская АЭС, ракетный удар, ракеты, Storm Shadow , SCALP

Клинцевич: Если Украина нанесла удар из французского "Скальпа", то нужно прищемить им "петушиный хвост"

05:30 27.09.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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Ракеты Storm Shadow оснащены специальной бетонобойной проникающей боевой частью. Они способны пробить защищенный купол АЭС. Зеленский может пойти на такой шаг, чтобы поставить попытаться склонить Россию к переговорам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Если противник захочет нанести серьезный моральный урон, то он будет сосредотачивать все свое внимание на ударах по Крымскому мосту или захвате Запорожской АЭС. Вплоть до прямых ракетных атак по объектам российской атомной энергетики, рассказал эксперт.
Нужно понимать, что ракеты Storm Shadow оснащены специальной бетонобойной проникающей боевой частью. Они способны пробить защищенный купол АЭС. Зеленский может пойти на такой шаг, чтобы поставить попытаться склонить Россию к переговорам, отметил он.
"Ответы могут быть разными. Допустим, под Курском мы сбиваем ракету Storm Shadow, которая летела в направлении Курчатова. Без одобрения Запада и без их трехмерных карт этого бы не случилось. Мы можем это или не заметить, или ответить на это", — подчеркнул Клинцевич.
По его мнению, отвечать на это надо. Но России следовало бы ответить не по конкретным военным объектам Запада, а по их интересам.
Пара ракет, упавших на взлетно-посадочную полосу аэродрома, не нанесут Западу никакого ущерба. Наоборот, это может сплотить западное общество перед "российской угрозой". Зато экономические удары по ним могут быть очень болезненными, отметил он.
"Если Украина нанесла по нам удар из французского "Скальпа", нам нужно где-то будет прищемить их петушиный хвост. (...) Так что наш ответ Западу должен быть нелинейным и неожиданным", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
Подробнее о ситуации на разных направлениях СВО - в интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября на сайте Украина.ру
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