Клинцевич: Если Украина нанесла удар из французского "Скальпа", то нужно прищемить им "петушиный хвост"
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Ракеты Storm Shadow оснащены специальной бетонобойной проникающей боевой частью. Они способны пробить защищенный купол АЭС. Зеленский может пойти на такой шаг, чтобы поставить попытаться склонить Россию к переговорам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Если противник захочет нанести серьезный моральный урон, то он будет сосредотачивать все свое внимание на ударах по Крымскому мосту или захвате Запорожской АЭС. Вплоть до прямых ракетных атак по объектам российской атомной энергетики, рассказал эксперт.
Нужно понимать, что ракеты Storm Shadow оснащены специальной бетонобойной проникающей боевой частью. Они способны пробить защищенный купол АЭС. Зеленский может пойти на такой шаг, чтобы поставить попытаться склонить Россию к переговорам, отметил он.
"Ответы могут быть разными. Допустим, под Курском мы сбиваем ракету Storm Shadow, которая летела в направлении Курчатова. Без одобрения Запада и без их трехмерных карт этого бы не случилось. Мы можем это или не заметить, или ответить на это", — подчеркнул Клинцевич.
По его мнению, отвечать на это надо. Но России следовало бы ответить не по конкретным военным объектам Запада, а по их интересам.
Пара ракет, упавших на взлетно-посадочную полосу аэродрома, не нанесут Западу никакого ущерба. Наоборот, это может сплотить западное общество перед "российской угрозой". Зато экономические удары по ним могут быть очень болезненными, отметил он.
"Если Украина нанесла по нам удар из французского "Скальпа", нам нужно где-то будет прищемить их петушиный хвост. (...) Так что наш ответ Западу должен быть нелинейным и неожиданным", — резюмировал собеседник издания.
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