Россия должна уничтожить ВСУ под Курском и рассказать Европе про "ядерную пыль" на полях - историк - 27.09.2024 Украина.ру
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Россия должна уничтожить ВСУ под Курском и рассказать Европе про "ядерную пыль" на полях - историк
Россия должна уничтожить ВСУ под Курском и рассказать Европе про "ядерную пыль" на полях - историк - 27.09.2024 Украина.ру
Россия должна уничтожить ВСУ под Курском и рассказать Европе про "ядерную пыль" на полях - историк
Перехват стратегической инициативы сейчас является важнейшей задачей. То есть должна быть какая-то серьезная операция, и военная, и информационная. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-09-27T05:15
2024-09-27T05:15
новости
россия
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всу
курск
курская область
сумы
наступление
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Сейчас противник применяет против России все более жесткие методы. Поэтому перехват стратегической инициативы является важнейшей задачей. Не только в военном плане, но и в информационном, рассказал эксперт.Для этого можно показать западному сообществу ролик о последствиях даже ограниченной ядерной войны в Европе. Что будет, если радиоактивная пыль осядет на европейские сельхозугодия, и они не смогут делать вино и швейцарские сыры, отметил публицист.То есть должна быть серьезная операция, и военная, и информационная. Например, полностью окружение группировки в Курской области, в Сумах, и ее полное уничтожение, сообщил историк.Тогда мы перехватим инициативу. А если кто-то опасается, что это вызовет немедленное вторжение войск НАТО, то если у них есть такие планы, то вторгнутся и так, добавил он."Попытка договориться, не имея за спиной какой-то силы, всегда приводит к краху. Уговорить никого невозможно, тем более этих людей с Запада", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине читайте на сайте Украина.руО том, как развивается наступление армии РФ на Угледар — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
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европа
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новости, россия, европа, вс рф, всу, курск, курская область, сумы, наступление, нато, вторжение, операция, сво
Новости, Россия, Европа, ВС РФ, ВСУ, Курск, Курская область, Сумы, наступление, НАТО, вторжение, операция, СВО

Россия должна уничтожить ВСУ под Курском и рассказать Европе про "ядерную пыль" на полях - историк

05:15 27.09.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Перехват стратегической инициативы сейчас является важнейшей задачей. То есть должна быть какая-то серьезная операция, и военная, и информационная. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Сейчас противник применяет против России все более жесткие методы. Поэтому перехват стратегической инициативы является важнейшей задачей. Не только в военном плане, но и в информационном, рассказал эксперт.
Для этого можно показать западному сообществу ролик о последствиях даже ограниченной ядерной войны в Европе. Что будет, если радиоактивная пыль осядет на европейские сельхозугодия, и они не смогут делать вино и швейцарские сыры, отметил публицист.
"На пространстве Евразии выжить будет легче. Они же считают, что нас можно запугивать дальнобойными ракетами, хотя они ничего не решают. Мы в день таких ракет отстреливаем больше, чем они собираются передать Украине",— подчеркнул Сазонов.
То есть должна быть серьезная операция, и военная, и информационная. Например, полностью окружение группировки в Курской области, в Сумах, и ее полное уничтожение, сообщил историк.
Тогда мы перехватим инициативу. А если кто-то опасается, что это вызовет немедленное вторжение войск НАТО, то если у них есть такие планы, то вторгнутся и так, добавил он.
"Попытка договориться, не имея за спиной какой-то силы, всегда приводит к краху. Уговорить никого невозможно, тем более этих людей с Запада", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине читайте на сайте Украина.ру
О том, как развивается наступление армии РФ на Угледар — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Вчера, 18:44
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС РФ после освобождения Украинска готовят ВСУ новый котел Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
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