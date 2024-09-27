https://ukraina.ru/20240927/1057716461.html

Россия должна уничтожить ВСУ под Курском и рассказать Европе про "ядерную пыль" на полях - историк

Россия должна уничтожить ВСУ под Курском и рассказать Европе про "ядерную пыль" на полях - историк - 27.09.2024 Украина.ру

Россия должна уничтожить ВСУ под Курском и рассказать Европе про "ядерную пыль" на полях - историк

Перехват стратегической инициативы сейчас является важнейшей задачей. То есть должна быть какая-то серьезная операция, и военная, и информационная. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-09-27T05:15

2024-09-27T05:15

2024-09-27T05:15

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Сейчас противник применяет против России все более жесткие методы. Поэтому перехват стратегической инициативы является важнейшей задачей. Не только в военном плане, но и в информационном, рассказал эксперт.Для этого можно показать западному сообществу ролик о последствиях даже ограниченной ядерной войны в Европе. Что будет, если радиоактивная пыль осядет на европейские сельхозугодия, и они не смогут делать вино и швейцарские сыры, отметил публицист.То есть должна быть серьезная операция, и военная, и информационная. Например, полностью окружение группировки в Курской области, в Сумах, и ее полное уничтожение, сообщил историк.Тогда мы перехватим инициативу. А если кто-то опасается, что это вызовет немедленное вторжение войск НАТО, то если у них есть такие планы, то вторгнутся и так, добавил он."Попытка договориться, не имея за спиной какой-то силы, всегда приводит к краху. Уговорить никого невозможно, тем более этих людей с Запада", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине читайте на сайте Украина.руО том, как развивается наступление армии РФ на Угледар — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240926/1057714230.html

россия

европа

курск

курская область

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новости, россия, европа, вс рф, всу, курск, курская область, сумы, наступление, нато, вторжение, операция, сво