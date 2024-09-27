Россия должна уничтожить ВСУ под Курском и рассказать Европе про "ядерную пыль" на полях - историк
Перехват стратегической инициативы сейчас является важнейшей задачей. То есть должна быть какая-то серьезная операция, и военная, и информационная. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Сейчас противник применяет против России все более жесткие методы. Поэтому перехват стратегической инициативы является важнейшей задачей. Не только в военном плане, но и в информационном, рассказал эксперт.
Для этого можно показать западному сообществу ролик о последствиях даже ограниченной ядерной войны в Европе. Что будет, если радиоактивная пыль осядет на европейские сельхозугодия, и они не смогут делать вино и швейцарские сыры, отметил публицист.
"На пространстве Евразии выжить будет легче. Они же считают, что нас можно запугивать дальнобойными ракетами, хотя они ничего не решают. Мы в день таких ракет отстреливаем больше, чем они собираются передать Украине",— подчеркнул Сазонов.
То есть должна быть серьезная операция, и военная, и информационная. Например, полностью окружение группировки в Курской области, в Сумах, и ее полное уничтожение, сообщил историк.
Тогда мы перехватим инициативу. А если кто-то опасается, что это вызовет немедленное вторжение войск НАТО, то если у них есть такие планы, то вторгнутся и так, добавил он.
"Попытка договориться, не имея за спиной какой-то силы, всегда приводит к краху. Уговорить никого невозможно, тем более этих людей с Запада", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине читайте на сайте Украина.ру
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