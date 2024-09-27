Эксперт: Чтобы перехватить инициативу, Россия должна нанести ВСУ "жесткий и шокирующий удар" в Сумах
Чтобы перехватить стратегическую инициативу у Запада, России необходимо нанести ВСУ "жесткий шокирующий удар". Например, провести воздушную стратегическую операцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Если говорить в целом, то сейчас Запад удерживает на своей стороне стратегическую инициативу, общий военный контекст на Украине. Они постоянно предлагают новые вызовы, на которые российская сторона пытается найти ответы, рассказал эксперт.
"То есть они имеют стратегическое преимущество, потому что, например, наша операция в Донецкой области длится уже давно. И она имеет оперативно-тактический характер, то есть когда поэтапно противника выдавливают из одного, второго, третьего населенного пункта", — отметил историк.
По его словам, чтобы перехватить стратегическую инициативу у Запада необходимо нанести ВСУ "жесткий шокирующий удар". ВС России располагают подобными возможностями. Например, проведение воздушной стратегической операции, указал Сазонов.
И после того, как у противника будут разрушены тылы, перейти к стремительному наступлению. То есть создание технического хаоса в полосе наступления. Но у нас же СВО, поэтому удары наносятся точечно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине читайте на сайте Украина.ру
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