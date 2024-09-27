Эксперт: Чтобы перехватить инициативу, Россия должна нанести ВСУ "жесткий и шокирующий удар" в Сумах - 27.09.2024 Украина.ру
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Эксперт: Чтобы перехватить инициативу, Россия должна нанести ВСУ "жесткий и шокирующий удар" в Сумах
Эксперт: Чтобы перехватить инициативу, Россия должна нанести ВСУ "жесткий и шокирующий удар" в Сумах - 27.09.2024 Украина.ру
Эксперт: Чтобы перехватить инициативу, Россия должна нанести ВСУ "жесткий и шокирующий удар" в Сумах
Чтобы перехватить стратегическую инициативу у Запада, России необходимо нанести ВСУ "жесткий шокирующий удар". Например, провести воздушную стратегическую операцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-09-27T04:30
2024-09-27T04:30
новости
россия
наступление
вс рф
украина
харьков
одесса
сумы
ракетный удар
операция
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Если говорить в целом, то сейчас Запад удерживает на своей стороне стратегическую инициативу, общий военный контекст на Украине. Они постоянно предлагают новые вызовы, на которые российская сторона пытается найти ответы, рассказал эксперт.По его словам, чтобы перехватить стратегическую инициативу у Запада необходимо нанести ВСУ "жесткий шокирующий удар". ВС России располагают подобными возможностями. Например, проведение воздушной стратегической операции, указал Сазонов."То есть удар не растопыренными пальцами, ударили по Харькову, Одессе и еще куда-то, а концентрированный удар в направлении наступления сухопутных сил. Например, удар по Сумам", — предположил публицист.И после того, как у противника будут разрушены тылы, перейти к стремительному наступлению. То есть создание технического хаоса в полосе наступления. Но у нас же СВО, поэтому удары наносятся точечно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине читайте на сайте Украина.руО том, как развивается наступление армии РФ на Угледар — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
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украина
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новости, россия, наступление, вс рф, украина, харьков, одесса, сумы, ракетный удар, операция, сво
Новости, Россия, наступление, ВС РФ, Украина, Харьков, Одесса, Сумы, ракетный удар, операция, СВО

Эксперт: Чтобы перехватить инициативу, Россия должна нанести ВСУ "жесткий и шокирующий удар" в Сумах

04:30 27.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Чтобы перехватить стратегическую инициативу у Запада, России необходимо нанести ВСУ "жесткий шокирующий удар". Например, провести воздушную стратегическую операцию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Если говорить в целом, то сейчас Запад удерживает на своей стороне стратегическую инициативу, общий военный контекст на Украине. Они постоянно предлагают новые вызовы, на которые российская сторона пытается найти ответы, рассказал эксперт.
"То есть они имеют стратегическое преимущество, потому что, например, наша операция в Донецкой области длится уже давно. И она имеет оперативно-тактический характер, то есть когда поэтапно противника выдавливают из одного, второго, третьего населенного пункта", — отметил историк.
По его словам, чтобы перехватить стратегическую инициативу у Запада необходимо нанести ВСУ "жесткий шокирующий удар". ВС России располагают подобными возможностями. Например, проведение воздушной стратегической операции, указал Сазонов.
"То есть удар не растопыренными пальцами, ударили по Харькову, Одессе и еще куда-то, а концентрированный удар в направлении наступления сухопутных сил. Например, удар по Сумам", — предположил публицист.
И после того, как у противника будут разрушены тылы, перейти к стремительному наступлению. То есть создание технического хаоса в полосе наступления. Но у нас же СВО, поэтому удары наносятся точечно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине читайте на сайте Украина.ру
О том, как развивается наступление армии РФ на Угледар — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Вчера, 18:44
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВС РФ после освобождения Украинска готовят ВСУ новый котел Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссиянаступлениеВС РФУкраинаХарьковОдессаСумыракетный удароперацияСВО
 
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