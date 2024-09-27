Уже виден замысел противника: Сазонов объяснил, смогут ли ВСУ занять Рыльск и отрезать Коренево
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Если ВСУ удастся занять Рыльск, они с тыла будут отрезать Коренево. Получится, что тогда значительная часть российских войск на этой территории окажется в оперативном окружении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Неизвестно, какой замысел у российского командования по Курской области, будут ли бои за Рыльск в случае его окружения, или войска будут отводиться для сбережения личного состава, рассказал эксперт.
Но сам замысел противника виден. Если гипотетически ВСУ удастся занять Рыльск, они с тыла будут отрезать Коренево. Получится, что тогда значительная часть российских войск на этой территории окажется в оперативном окружении, подчеркнул публицист.
То есть Рыльск имеет значение как узел коммуникаций. ВСУ могут оттуда двинуться на юг, на Коренево. Но для этого противнику нужно быть уверенным, что во фланг наступающей группировке не нанесут удар, указал Сазонов.
"Кроме того, чтобы ВСУ могли провести крупномасштабную успешную операцию, им нужно сосредоточить группировку, которая в 3-5 раз превосходила бы нашу группировку. В современных условиях под огнем БПЛА и артиллерии и авиации сосредоточение крупных сил невозможно", — подчеркнул он.
Если только они не попытаются провести рейдовую операцию, но российское командование такого промаха второй раз не допустит, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.ру
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