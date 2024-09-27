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Уже виден замысел противника: Сазонов объяснил, смогут ли ВСУ занять Рыльск и отрезать Коренево

Уже виден замысел противника: Сазонов объяснил, смогут ли ВСУ занять Рыльск и отрезать Коренево - 27.09.2024 Украина.ру

Уже виден замысел противника: Сазонов объяснил, смогут ли ВСУ занять Рыльск и отрезать Коренево

Если ВСУ удастся занять Рыльск, они с тыла будут отрезать Коренево. Получится, что тогда значительная часть российских войск на этой территории окажется в оперативном окружении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-09-27T04:45

2024-09-27T04:45

2024-09-27T04:45

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курская область

россия

вооруженные силы украины

всу

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операция

наступление

группировки

сво

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Неизвестно, какой замысел у российского командования по Курской области, будут ли бои за Рыльск в случае его окружения, или войска будут отводиться для сбережения личного состава, рассказал эксперт.Но сам замысел противника виден. Если гипотетически ВСУ удастся занять Рыльск, они с тыла будут отрезать Коренево. Получится, что тогда значительная часть российских войск на этой территории окажется в оперативном окружении, подчеркнул публицист.То есть Рыльск имеет значение как узел коммуникаций. ВСУ могут оттуда двинуться на юг, на Коренево. Но для этого противнику нужно быть уверенным, что во фланг наступающей группировке не нанесут удар, указал Сазонов.Если только они не попытаются провести рейдовую операцию, но российское командование такого промаха второй раз не допустит, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике — в интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240923/1057630201.html

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу, вс рф, операция, наступление, группировки, сво, бпла