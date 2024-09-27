Уже виден замысел противника: Сазонов объяснил, смогут ли ВСУ занять Рыльск и отрезать Коренево - 27.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240927/1057704617.html
Уже виден замысел противника: Сазонов объяснил, смогут ли ВСУ занять Рыльск и отрезать Коренево
Уже виден замысел противника: Сазонов объяснил, смогут ли ВСУ занять Рыльск и отрезать Коренево - 27.09.2024 Украина.ру
Уже виден замысел противника: Сазонов объяснил, смогут ли ВСУ занять Рыльск и отрезать Коренево
Если ВСУ удастся занять Рыльск, они с тыла будут отрезать Коренево. Получится, что тогда значительная часть российских войск на этой территории окажется в оперативном окружении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-09-27T04:45
2024-09-27T04:45
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
всу
вс рф
операция
наступление
группировки
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/17/1057016374_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_8ceda90ea41786993c4a5c9d18f18f6b.jpg
Неизвестно, какой замысел у российского командования по Курской области, будут ли бои за Рыльск в случае его окружения, или войска будут отводиться для сбережения личного состава, рассказал эксперт.Но сам замысел противника виден. Если гипотетически ВСУ удастся занять Рыльск, они с тыла будут отрезать Коренево. Получится, что тогда значительная часть российских войск на этой территории окажется в оперативном окружении, подчеркнул публицист.То есть Рыльск имеет значение как узел коммуникаций. ВСУ могут оттуда двинуться на юг, на Коренево. Но для этого противнику нужно быть уверенным, что во фланг наступающей группировке не нанесут удар, указал Сазонов.Если только они не попытаются провести рейдовую операцию, но российское командование такого промаха второй раз не допустит, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.руО том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике — в интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240923/1057630201.html
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/17/1057016374_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_327e8c224695afe758ef462f9ca3e066.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, всу, вс рф, операция, наступление, группировки, сво, бпла
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, операция, наступление, группировки, СВО, БПЛА

Уже виден замысел противника: Сазонов объяснил, смогут ли ВСУ занять Рыльск и отрезать Коренево

04:45 27.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Если ВСУ удастся занять Рыльск, они с тыла будут отрезать Коренево. Получится, что тогда значительная часть российских войск на этой территории окажется в оперативном окружении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Неизвестно, какой замысел у российского командования по Курской области, будут ли бои за Рыльск в случае его окружения, или войска будут отводиться для сбережения личного состава, рассказал эксперт.
Но сам замысел противника виден. Если гипотетически ВСУ удастся занять Рыльск, они с тыла будут отрезать Коренево. Получится, что тогда значительная часть российских войск на этой территории окажется в оперативном окружении, подчеркнул публицист.
То есть Рыльск имеет значение как узел коммуникаций. ВСУ могут оттуда двинуться на юг, на Коренево. Но для этого противнику нужно быть уверенным, что во фланг наступающей группировке не нанесут удар, указал Сазонов.
"Кроме того, чтобы ВСУ могли провести крупномасштабную успешную операцию, им нужно сосредоточить группировку, которая в 3-5 раз превосходила бы нашу группировку. В современных условиях под огнем БПЛА и артиллерии и авиации сосредоточение крупных сил невозможно", — подчеркнул он.
Если только они не попытаются провести рейдовую операцию, но российское командование такого промаха второй раз не допустит, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.ру
О том, сможет ли Украина нанести ракетный удар по ядерной энергетике — в интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
23 сентября, 18:08
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже КурскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВСУВС РФоперациянаступлениегруппировкиСВОБПЛА
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:08Отравили ртутью: уволенный Зеленским экс-глава конституционного суда пережил покушение
07:50В Курской области ликвидировали чемпиона Украины по ММА
07:40Командир танковой роты "Ангел": Хочу, чтобы противник знал меня в лицо
07:31Зеленский заманил Трампа на встречу, которая "поспособствует прекращению конфликта"
07:15Школьница из Луганска обвинила Борреля в разжигании третьей мировой войны, которую Европа не переживет
06:52"Мы накануне гуманитарной катастрофы". Украинские эксперты не видят перспектив для своей страны
06:30Военный эксперт: ВСУ могут пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской области
06:21Пенсильванская ловушка: Зеленский попался
06:20Металлургия Донбасса: проблемное наследство, неясное будущее и поддержка государства
06:15Будут чудовищные потери: Сазонов рассказал, что произойдет, если ВСУ попытаются окружить Рыльск
06:10Одесский Пушкин, византийская мозаика, Чайковский в Таиланде. Обзор событий культуры
06:00Есть интересный момент: эксперт о том, почему России нужно три эшелона, чтобы выбить врага из-под Курска
05:47Лоббирует интересы Варшавы и жалуется на украинцев в Польше. Чем занят эксглава МИД Украины Андрей Дещица
05:45Так можно дойти и до Киева: историк раскрыл, сколько нужно резервов для "шокирующего удара" по ВСУ
05:37Геннадий Подлесный: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу
05:30Клинцевич: Если Украина нанесла удар из французского "Скальпа", то нужно прищемить им "петушиный хвост"
05:15Россия должна уничтожить ВСУ под Курском и рассказать Европе про "ядерную пыль" на полях - историк
05:07Секретное оружие Украины
05:00Пока хватает добровольцев: Клинцевич объяснил, в каком случае в России возможна новая мобилизация
04:45Уже виден замысел противника: Сазонов объяснил, смогут ли ВСУ занять Рыльск и отрезать Коренево
Лента новостейМолния