Военный эксперт: ВСУ могут пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Киевские власти пытаются любыми силами удержать до ноября территорию в Курской области, до выборов США, и удержать ее можно, только сковывая контратаками российские части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Попытка нового прорыва ВСУ из Сумской области возможна, но она не будет уже столь неожиданной. С точки зрения военной науки действия украинской армии правильные, рассказал эксперт.
Киевские власти пытаются любыми силами удержать территорию до ноября, до выборов США, и удержать ее можно, только сковывая контратаками российские части, удерживая инициативу, отметил публицист.
Сазонов добавил, что точки зрения советской военной науки такие действия правильные, хотя и ведут к значительным потерям и растрате материально-технических средств.
"Чтобы не думали военные теоретики 21-го века, наземным силам нет замены. Они идут вперед, несмотря на удары авиации и действия БПЛА, последние играют хоть и важную роль, но не решающую", — подчеркнул историк.
Самое главное – это грамотное с оперативно-тактической точки зрения использование наземных сил и вооружений. Не считаясь с потерями, ВСУ атакуют, чтобы удержать небольшой анклав на территории России, который для Украины важен в плане пропаганды, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.ру
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