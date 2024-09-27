Военный эксперт: ВСУ могут пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской области - 27.09.2024 Украина.ру
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Военный эксперт: ВСУ могут пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской области
Военный эксперт: ВСУ могут пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской области - 27.09.2024 Украина.ру
Военный эксперт: ВСУ могут пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской области
Киевские власти пытаются любыми силами удержать до ноября территорию в Курской области, до выборов США, и удержать ее можно, только сковывая контратаками российские части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2024-09-27T06:30
2024-09-27T06:30
новости
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сша
наступление
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авиация
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Попытка нового прорыва ВСУ из Сумской области возможна, но она не будет уже столь неожиданной. С точки зрения военной науки действия украинской армии правильные, рассказал эксперт.Киевские власти пытаются любыми силами удержать территорию до ноября, до выборов США, и удержать ее можно, только сковывая контратаками российские части, удерживая инициативу, отметил публицист.Сазонов добавил, что точки зрения советской военной науки такие действия правильные, хотя и ведут к значительным потерям и растрате материально-технических средств.Самое главное – это грамотное с оперативно-тактической точки зрения использование наземных сил и вооружений. Не считаясь с потерями, ВСУ атакуют, чтобы удержать небольшой анклав на территории России, который для Украины важен в плане пропаганды, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.руО том, где еще могут ударить ВСУ, чтобы попытаться спасти увязшее наступление под Курском — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
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новости, россия, курская область, сша, наступление, граница, сумская область, авиация, бпла, потери всу, сво
Новости, Россия, Курская область, США, наступление, граница, Сумская область, авиация, БПЛА, потери ВСУ, СВО

Военный эксперт: ВСУ могут пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской области

06:30 27.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Киевские власти пытаются любыми силами удержать до ноября территорию в Курской области, до выборов США, и удержать ее можно, только сковывая контратаками российские части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Попытка нового прорыва ВСУ из Сумской области возможна, но она не будет уже столь неожиданной. С точки зрения военной науки действия украинской армии правильные, рассказал эксперт.
Киевские власти пытаются любыми силами удержать территорию до ноября, до выборов США, и удержать ее можно, только сковывая контратаками российские части, удерживая инициативу, отметил публицист.
Сазонов добавил, что точки зрения советской военной науки такие действия правильные, хотя и ведут к значительным потерям и растрате материально-технических средств.
"Чтобы не думали военные теоретики 21-го века, наземным силам нет замены. Они идут вперед, несмотря на удары авиации и действия БПЛА, последние играют хоть и важную роль, но не решающую", — подчеркнул историк.
Самое главное – это грамотное с оперативно-тактической точки зрения использование наземных сил и вооружений. Не считаясь с потерями, ВСУ атакуют, чтобы удержать небольшой анклав на территории России, который для Украины важен в плане пропаганды, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.ру
О том, где еще могут ударить ВСУ, чтобы попытаться спасти увязшее наступление под Курском — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
Владимир Зеленский
Вчера, 06:30
Ни победы, ни плана, только максималистские требования. Украина в международном контекстеВ иностранной прессе на прошлой неделе одну из первых строчек рейтинга занимала тема ударов ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь территории России. На этой неделе эта тема не теряет актуальности, правда уже в новом прочтении
 
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