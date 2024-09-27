https://ukraina.ru/20240927/1057701515.html

Военный эксперт: ВСУ могут пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской области

Военный эксперт: ВСУ могут пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской области - 27.09.2024 Украина.ру

Военный эксперт: ВСУ могут пойти на новый прорыв, чтобы удержать до ноября плацдарм в Курской области

Киевские власти пытаются любыми силами удержать до ноября территорию в Курской области, до выборов США, и удержать ее можно, только сковывая контратаками российские части. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-09-27T06:30

2024-09-27T06:30

2024-09-27T06:30

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Попытка нового прорыва ВСУ из Сумской области возможна, но она не будет уже столь неожиданной. С точки зрения военной науки действия украинской армии правильные, рассказал эксперт.Киевские власти пытаются любыми силами удержать территорию до ноября, до выборов США, и удержать ее можно, только сковывая контратаками российские части, удерживая инициативу, отметил публицист.Сазонов добавил, что точки зрения советской военной науки такие действия правильные, хотя и ведут к значительным потерям и растрате материально-технических средств.Самое главное – это грамотное с оперативно-тактической точки зрения использование наземных сил и вооружений. Не считаясь с потерями, ВСУ атакуют, чтобы удержать небольшой анклав на территории России, который для Украины важен в плане пропаганды, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Если Россия не шокирует ВСУ под Курском, то не перехватит инициативу у Запада на Украине на сайте Украина.руО том, где еще могут ударить ВСУ, чтобы попытаться спасти увязшее наступление под Курском — в интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240926/1057678523.html

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новости, россия, курская область, сша, наступление, граница, сумская область, авиация, бпла, потери всу, сво