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Как призвать к ответу Израиль и Украину: Вилков о способах давления
Как призвать к ответу Израиль и Украину: Вилков о способах давления - 26.09.2024 Украина.ру
Как призвать к ответу Израиль и Украину: Вилков о способах давления
Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков, который сейчас находится в Женеве, в эфире Украина.ру рассказал о том, как сегодня работают механизмы Украина.ру, 26.09.2024
2024-09-26T12:15
2024-09-26T12:15
2024-09-26T12:15
украина
израиль
россия
владимир зеленский
оон
видео
гаага
суд
иск
права человека
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Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков, который сейчас находится в Женеве, в эфире Украина.ру рассказал о том, как сегодня работают механизмы международного права и почему важно их сохранять, а также о том, как быть с Израилем и с Украиной и насколько далеко распространяется влияние США. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:35 – Израиль и международное право; 02:45 – иск Украины к России в суде в Гааге; 05:43 – доклад Независимой международной комиссии по расследованию нарушений на Украине; 09:53 – какие механизмы сегодня работают? 13:35 – "План победы" Зеленского. ТГ-канал Максима Вилкова: https://t.me/mavilkov
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