Как призвать к ответу Израиль и Украину: Вилков о способах давления - 26.09.2024 Украина.ру
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Как призвать к ответу Израиль и Украину: Вилков о способах давления
Как призвать к ответу Израиль и Украину: Вилков о способах давления - 26.09.2024 Украина.ру
Как призвать к ответу Израиль и Украину: Вилков о способах давления
Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков, который сейчас находится в Женеве, в эфире Украина.ру рассказал о том, как сегодня работают механизмы Украина.ру, 26.09.2024
2024-09-26T12:15
2024-09-26T12:15
украина
израиль
россия
владимир зеленский
оон
видео
гаага
суд
иск
права человека
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Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков, который сейчас находится в Женеве, в эфире Украина.ру рассказал о том, как сегодня работают механизмы международного права и почему важно их сохранять, а также о том, как быть с Израилем и с Украиной и насколько далеко распространяется влияние США. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:35 – Израиль и международное право; 02:45 – иск Украины к России в суде в Гааге; 05:43 – доклад Независимой международной комиссии по расследованию нарушений на Украине; 09:53 – какие механизмы сегодня работают? 13:35 – "План победы" Зеленского. ТГ-канал Максима Вилкова: https://t.me/mavilkov
украина
израиль
россия
гаага
донбасс
ссср
бывший ссср
черное море
азовское море
крым
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украина, израиль, россия, владимир зеленский, оон, видео, гаага, суд, иск, права человека, военные преступления, донбасс, русский донбасс, восстановление донбасса, геноцид, ссср, история ссср, бывший ссср, черное море, сво, международные отношения, международное право, международная политика, азовское море, еспч, нато, йенс столтенберг, крым, крымский мост, керченский мост, ливан, ближний восток, палестино-израильский конфликт, видео
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Как призвать к ответу Израиль и Украину: Вилков о способах давления

12:15 26.09.2024
 
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Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков, который сейчас находится в Женеве, в эфире Украина.ру рассказал о том, как сегодня работают механизмы международного права и почему важно их сохранять, а также о том, как быть с Израилем и с Украиной и насколько далеко распространяется влияние США.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
00:35 – Израиль и международное право;
02:45 – иск Украины к России в суде в Гааге;
05:43 – доклад Независимой международной комиссии по расследованию нарушений на Украине;
09:53 – какие механизмы сегодня работают?
13:35 – "План победы" Зеленского.
ТГ-канал Максима Вилкова: https://t.me/mavilkov
 
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