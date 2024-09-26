https://ukraina.ru/20240926/1057699825.html

Как призвать к ответу Израиль и Украину: Вилков о способах давления

Как призвать к ответу Израиль и Украину: Вилков о способах давления - 26.09.2024 Украина.ру

Как призвать к ответу Израиль и Украину: Вилков о способах давления

Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков, который сейчас находится в Женеве, в эфире Украина.ру рассказал о том, как сегодня работают механизмы Украина.ру, 26.09.2024

2024-09-26T12:15

2024-09-26T12:15

2024-09-26T12:15

украина

израиль

россия

владимир зеленский

оон

видео

гаага

суд

иск

права человека

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057699689_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6286cbdce4db2e7888b8726ebc154d14.jpg

Историк, эксперт общественного совета Verum Максим Вилков, который сейчас находится в Женеве, в эфире Украина.ру рассказал о том, как сегодня работают механизмы международного права и почему важно их сохранять, а также о том, как быть с Израилем и с Украиной и насколько далеко распространяется влияние США. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:35 – Израиль и международное право; 02:45 – иск Украины к России в суде в Гааге; 05:43 – доклад Независимой международной комиссии по расследованию нарушений на Украине; 09:53 – какие механизмы сегодня работают? 13:35 – "План победы" Зеленского. ТГ-канал Максима Вилкова: https://t.me/mavilkov

украина

израиль

россия

гаага

донбасс

ссср

бывший ссср

черное море

азовское море

крым

крымский мост

керченский мост

ливан

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, израиль, россия, владимир зеленский, оон, видео, гаага, суд, иск, права человека, военные преступления, донбасс, русский донбасс, восстановление донбасса, геноцид, ссср, история ссср, бывший ссср, черное море, сво, международные отношения, международное право, международная политика, азовское море, еспч, нато, йенс столтенберг, крым, крымский мост, керченский мост, ливан, ближний восток, палестино-израильский конфликт, видео