Анпилогов: ВСУ обреченно вцепились в Невельский выступ, но ВС РФ уже готовят "котел" под Красногоровкой
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Невельский выступ, за который ВСУ сейчас активно и обреченно держатся, может оказаться если не котлом, то крайне затратным по ресурсам местом. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее украинский командир танкистов сообщил изданию The Washington Post, что Красноармейск (Покровск) уже потерян для ВСУ как логистический узел. Военнослужащий подчеркнул, что ВС РФ успешно перерезали три ключевые дороги и продвинулись достаточно близко, чтобы артиллерией и дронами контролировать их перемещение.
Пока рано говорить о каком-то окружении Красноармейска или Димитрова (Мирнограда), поскольку российские подразделения находятся в 5-10 километрах от центров этих городов, рассказал эксперт.
Причем бойцы подошли к этим населенным пунктам только с с юго-востока. Но поскольку в целом наступление развивается успешно, гораздо более вероятно, что этот прорыв с окружением произойдет между Селидово и Красногоровкой, уточнил Анпилогов.
"В этом районе находится Невельский выступ, за который ВСУ сейчас активно и обреченно держится и который может оказаться если не котлом, то крайне затратным по ресурсам местом", — указал он.
Туда будут приходить целые подразделения ВСУ в попытке просочиться на передовую, теряя технику и личный состав, потому что горловина и внутренняя часть этого котла уже находится под огневым контролем ВС РФ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
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