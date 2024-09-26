https://ukraina.ru/20240926/1057687814.html

Анпилогов: ВСУ обреченно вцепились в Невельский выступ, но ВС РФ уже готовят "котел" под Красногоровкой

Анпилогов: ВСУ обреченно вцепились в Невельский выступ, но ВС РФ уже готовят "котел" под Красногоровкой - 26.09.2024 Украина.ру

Анпилогов: ВСУ обреченно вцепились в Невельский выступ, но ВС РФ уже готовят "котел" под Красногоровкой

Невельский выступ, за который ВСУ сейчас активно и обреченно держатся, может оказаться если не котлом, то крайне затратным по ресурсам местом. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-09-26T04:00

2024-09-26T04:00

2024-09-26T04:00

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сша

алексей анпилогов

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всу

покровск/красноармейск

наступление

донбасс

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Ранее украинский командир танкистов сообщил изданию The Washington Post, что Красноармейск (Покровск) уже потерян для ВСУ как логистический узел. Военнослужащий подчеркнул, что ВС РФ успешно перерезали три ключевые дороги и продвинулись достаточно близко, чтобы артиллерией и дронами контролировать их перемещение.Пока рано говорить о каком-то окружении Красноармейска или Димитрова (Мирнограда), поскольку российские подразделения находятся в 5-10 километрах от центров этих городов, рассказал эксперт.Причем бойцы подошли к этим населенным пунктам только с с юго-востока. Но поскольку в целом наступление развивается успешно, гораздо более вероятно, что этот прорыв с окружением произойдет между Селидово и Красногоровкой, уточнил Анпилогов.Туда будут приходить целые подразделения ВСУ в попытке просочиться на передовую, теряя технику и личный состав, потому что горловина и внутренняя часть этого котла уже находится под огневым контролем ВС РФ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.руО том, почему Зеленский совершил очередной политический кульбит и снова выступил против переговоров с РФ — в материале Павла Котова Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240925/1057657312.html

россия

селидово

сша

покровск/красноармейск

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новости, россия, селидово, сша, алексей анпилогов, владимир зеленский, всу, покровск/красноармейск, наступление, донбасс, сво