Ситуация становится критической: Клинцевич о том, когда ВСУ могут вывести 72-ю бригаду из Угледара - 26.09.2024 Украина.ру
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Ситуация становится критической: Клинцевич о том, когда ВСУ могут вывести 72-ю бригаду из Угледара
Ситуация становится критической: Клинцевич о том, когда ВСУ могут вывести 72-ю бригаду из Угледара - 26.09.2024 Украина.ру
Ситуация становится критической: Клинцевич о том, когда ВСУ могут вывести 72-ю бригаду из Угледара
Цель Зеленского – удержать Угледар за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах военной помощи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-26T05:30
2024-09-26T05:30
новости
угледар
сша
украина
клинцевич
владимир зеленский
окружение
наступление
шахты
всу
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Ситуация для 72-й бригады ВСУ, которая уже больше года обороняет Угледар, становится критической. Не исключено, что в ближайшее время противник попытается сохранить и вывести ее из города, заменив менее ценными подразделениями из числа новых мобилизованных, сообщил эксперт.Сейчас 40-я бригада морской пехоты довольно эффективно рванула от Пречистовки (где есть мост) к Новоукраинке. Само по себе это не перерезает логистику Угледара, но это даст возможность серьезно "нависнуть" над дорогой от Богоявленки, добавил он.После взятия "Южнодонбасских шахт" от Водяного войска продвигаются к самой Богоявленке. Также часть подразделений преодолели реку Кашлагач и пытаются закрепиться за высотки вдоль трассы Павловка - Константиновка, рассказал Клинцевич."Цель Зеленского – удержать этот укрепрайон за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руО том, почему необходимо как можно быстрее уничтожить военную машину Украины — в интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
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новости, угледар, сша, украина, клинцевич, владимир зеленский, окружение, наступление, шахты, всу, донбасс, сво
Новости, Угледар, США, Украина, Клинцевич, Владимир Зеленский, окружение, наступление, шахты, ВСУ, Донбасс, СВО

Ситуация становится критической: Клинцевич о том, когда ВСУ могут вывести 72-ю бригаду из Угледара

05:30 26.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
Вооруженные Силы Украины - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
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Цель Зеленского – удержать Угледар за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах военной помощи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Ситуация для 72-й бригады ВСУ, которая уже больше года обороняет Угледар, становится критической. Не исключено, что в ближайшее время противник попытается сохранить и вывести ее из города, заменив менее ценными подразделениями из числа новых мобилизованных, сообщил эксперт.
Сейчас 40-я бригада морской пехоты довольно эффективно рванула от Пречистовки (где есть мост) к Новоукраинке. Само по себе это не перерезает логистику Угледара, но это даст возможность серьезно "нависнуть" над дорогой от Богоявленки, добавил он.
После взятия "Южнодонбасских шахт" от Водяного войска продвигаются к самой Богоявленке. Также часть подразделений преодолели реку Кашлагач и пытаются закрепиться за высотки вдоль трассы Павловка - Константиновка, рассказал Клинцевич.
"Цель Зеленского – удержать этот укрепрайон за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
О том, почему необходимо как можно быстрее уничтожить военную машину Украины — в интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру
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24 сентября, 18:04
Угледар накануне падения. После мощного авиаудара по ВСУ в город вошли российские штурмовикиДонецкий волонтер Елена Бобкова рассказала изданию Украина.ру о военной ситуации вокруг Селидово, Курахово и Угледара
 
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