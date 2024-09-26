https://ukraina.ru/20240926/1057673855.html

Ситуация становится критической: Клинцевич о том, когда ВСУ могут вывести 72-ю бригаду из Угледара

Ситуация становится критической: Клинцевич о том, когда ВСУ могут вывести 72-ю бригаду из Угледара - 26.09.2024 Украина.ру

Ситуация становится критической: Клинцевич о том, когда ВСУ могут вывести 72-ю бригаду из Угледара

Цель Зеленского – удержать Угледар за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах военной помощи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-26T05:30

2024-09-26T05:30

2024-09-26T05:30

новости

угледар

сша

украина

клинцевич

владимир зеленский

окружение

наступление

шахты

всу

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Ситуация для 72-й бригады ВСУ, которая уже больше года обороняет Угледар, становится критической. Не исключено, что в ближайшее время противник попытается сохранить и вывести ее из города, заменив менее ценными подразделениями из числа новых мобилизованных, сообщил эксперт.Сейчас 40-я бригада морской пехоты довольно эффективно рванула от Пречистовки (где есть мост) к Новоукраинке. Само по себе это не перерезает логистику Угледара, но это даст возможность серьезно "нависнуть" над дорогой от Богоявленки, добавил он.После взятия "Южнодонбасских шахт" от Водяного войска продвигаются к самой Богоявленке. Также часть подразделений преодолели реку Кашлагач и пытаются закрепиться за высотки вдоль трассы Павловка - Константиновка, рассказал Клинцевич."Цель Зеленского – удержать этот укрепрайон за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руО том, почему необходимо как можно быстрее уничтожить военную машину Украины — в интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.ру

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новости, угледар, сша, украина, клинцевич, владимир зеленский, окружение, наступление, шахты, всу, донбасс, сво