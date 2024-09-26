Ситуация становится критической: Клинцевич о том, когда ВСУ могут вывести 72-ю бригаду из Угледара
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы УкраиныВооруженные Силы Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Вооруженные Силы Украины
Цель Зеленского – удержать Угледар за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах военной помощи. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Ситуация для 72-й бригады ВСУ, которая уже больше года обороняет Угледар, становится критической. Не исключено, что в ближайшее время противник попытается сохранить и вывести ее из города, заменив менее ценными подразделениями из числа новых мобилизованных, сообщил эксперт.
Сейчас 40-я бригада морской пехоты довольно эффективно рванула от Пречистовки (где есть мост) к Новоукраинке. Само по себе это не перерезает логистику Угледара, но это даст возможность серьезно "нависнуть" над дорогой от Богоявленки, добавил он.
После взятия "Южнодонбасских шахт" от Водяного войска продвигаются к самой Богоявленке. Также часть подразделений преодолели реку Кашлагач и пытаются закрепиться за высотки вдоль трассы Павловка - Константиновка, рассказал Клинцевич.
"Цель Зеленского – удержать этот укрепрайон за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
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