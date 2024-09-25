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Зеленский: "Россия уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции"

Зеленский: "Россия уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции" - 25.09.2024 Украина.ру

Зеленский: "Россия уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции"

В ходе СВО на Украине "уничтожено 80% энергогенерации". Об этом 25 сентября заявил Владимир Зеленский в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН

2024-09-25T19:15

2024-09-25T19:15

2024-09-25T19:15

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Сокращение генерации энергии на Украине, по словам Зеленского, связано со специальной военной операцией России. Ответственность за это он возложил на российскую армию и лично Владимира Путина."Это запланированные атаки – сегодня Россия уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции. Именно так Путин готовится к зиме, стараясь, чтобы обычные украинцы страдали зимой, чтобы они жили во тьме и холоде. Представьте, что в вашей стране уничтожено 80% энергогенерации пропало - именно такие масштабы разрушений", – заявил Зеленский.Он сообщил Генассамблее ООН, что президент России не только намерен оставить украинцев без тепла зимой, но также атаковать АЭС.В июне Владимир Зеленский выступил в Берлине на конференции по восстановлению Украины и заявил, что в постсоветской республике уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, обеспечивавших 80% генерации тепловой электрогенерации. При этом он заявил, что в Киеве есть "чёткий план" восстановления генерации электроэнергии.Ранее на эту тему: Украинский энергохолдинг ДТЭК тратит миллиарды в попытке восстановить поврежденные ТЭС Проблему рассмотрела автор Украина.руАнастасия Градинарова в публикации Независимость "Укрэнерго" от Офиса Зеленского существует только в умах журналистов Politico - Павлив

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