Константинов дал Зеленскому остроумный совет по выпрашиванию помощи у США
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал Владимиру Зеленскому попросить у США особой помощи, передает РИА Новости
"Сейчас Зеленский выпрашивает у американцев всевозможную помощь. Но ему нужна особая помощь - психологическая. Может, хоть так они избавятся от фантомных болей в отношении Крыма", - сказал Константинов.
Накануне член палаты представителей США Мэтт Картрайт сообщил, что Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов.
Подробнее о попрошайничестве - в материале Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press на сайте Украина.ру.