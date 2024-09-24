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Константинов дал Зеленскому остроумный совет по выпрашиванию помощи у США

Константинов дал Зеленскому остроумный совет по выпрашиванию помощи у США - 24.09.2024 Украина.ру

Константинов дал Зеленскому остроумный совет по выпрашиванию помощи у США

Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал Владимиру Зеленскому попросить у США особой помощи, передает РИА Новости

2024-09-24T11:38

2024-09-24T11:38

2024-09-24T11:38

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"Сейчас Зеленский выпрашивает у американцев всевозможную помощь. Но ему нужна особая помощь - психологическая. Может, хоть так они избавятся от фантомных болей в отношении Крыма", - сказал Константинов.Накануне член палаты представителей США Мэтт Картрайт сообщил, что Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов.Подробнее о попрошайничестве - в материале Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press на сайте Украина.ру.

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новости, сша, владимир константинов, владимир зеленский, помощь