Константинов дал Зеленскому остроумный совет по выпрашиванию помощи у США - 24.09.2024 Украина.ру
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Константинов дал Зеленскому остроумный совет по выпрашиванию помощи у США
Константинов дал Зеленскому остроумный совет по выпрашиванию помощи у США - 24.09.2024 Украина.ру
Константинов дал Зеленскому остроумный совет по выпрашиванию помощи у США
Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал Владимиру Зеленскому попросить у США особой помощи, передает РИА Новости
2024-09-24T11:38
2024-09-24T11:38
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"Сейчас Зеленский выпрашивает у американцев всевозможную помощь. Но ему нужна особая помощь - психологическая. Может, хоть так они избавятся от фантомных болей в отношении Крыма", - сказал Константинов.Накануне член палаты представителей США Мэтт Картрайт сообщил, что Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов.Подробнее о попрошайничестве - в материале Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press на сайте Украина.ру.
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новости, сша, владимир константинов, владимир зеленский, помощь
Новости, США, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, помощь

Константинов дал Зеленскому остроумный совет по выпрашиванию помощи у США

11:38 24.09.2024
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Читать в
Глава крымского парламента Владимир Константинов посоветовал Владимиру Зеленскому попросить у США особой помощи, передает РИА Новости
"Сейчас Зеленский выпрашивает у американцев всевозможную помощь. Но ему нужна особая помощь - психологическая. Может, хоть так они избавятся от фантомных болей в отношении Крыма", - сказал Константинов.
Накануне член палаты представителей США Мэтт Картрайт сообщил, что Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов.
Подробнее о попрошайничестве - в материале Зеленский приехал на американский завод боеприпасов и попросил снарядов - Associated Press на сайте Украина.ру.
 
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