https://ukraina.ru/20240924/1057643770.html

Запутался в показаниях: Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения конфликта

Запутался в показаниях: Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения конфликта - 24.09.2024 Украина.ру

Запутался в показаниях: Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения конфликта

По итогам встречи с двухпартийной делегацией американского Конгресса Владимир Зеленский озвучил новые сроки окончания конфликта на Украине, которые не совпадают с теми, что он называл буквально несколько дней назад. Об этом 24 сентября сообщило украинское издание "Страна.ua"

2024-09-24T11:14

2024-09-24T11:14

2024-09-24T11:36

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Журналисты издания обратили внимание, что совсем недавно Зеленский говорил о желании закончить конфликт уже этой осенью, организовав в ноябре саммит мира, а также заявил, что "мы ближе к миру, чем думаем".И действительно, ранее на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку уже в текущем году."Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками", - сказал Зеленский.На это высказывание отреагировал депутата Государственной думы РФ Алексей Чепа. Он отметил, что маловероятно, что точка в украинском конфликте будет поставлена в 2024-м. И более реальным сроком представляется весна следующего года.По мнению Чепы, Зеленский попросту использует так называемый "план победы", чтобы снять с себя ответственность за дальнейшие события на фронте и переложить ее на США. Именно по этой причине, подчеркнул депутат, Киев сейчас активно обвиняет Вашингтон в невыполнении обещаний по поставкам оружия и боеприпасов.Чепа добавил, что возможность урегулировать украинский конфликт была всегда, однако этому процессу мешал коллективный Запад, стремящийся затянуть вооруженное противостояние.Еще по теме: в материале Михаила Павлива Это все надувательство, но очень опасное. Вариант "Б" Зеленского, который он скрывает за "планом победы" и статье Татьяны Сточнович "Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией.

https://ukraina.ru/20240921/1057593111.html

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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, конфликт, срок, урсула фон дер ляйен, михаил павлив, еврокомиссия