Запутался в показаниях: Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения конфликта
11:14 24.09.2024 (обновлено: 11:36 24.09.2024)
Владимир Зеленский
По итогам встречи с двухпартийной делегацией американского Конгресса Владимир Зеленский озвучил новые сроки окончания конфликта на Украине, которые не совпадают с теми, что он называл буквально несколько дней назад. Об этом 24 сентября сообщило украинское издание "Страна.ua"
"Решительные действия сейчас могут ускорить справедливое завершение российской агрессии против Украины в следующем году", - процитировала "Страна" слова Зеленского.
Журналисты издания обратили внимание, что совсем недавно Зеленский говорил о желании закончить конфликт уже этой осенью, организовав в ноябре саммит мира, а также заявил, что "мы ближе к миру, чем думаем".
И действительно, ранее на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку уже в текущем году.
"Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками", - сказал Зеленский.
На это высказывание отреагировал депутата Государственной думы РФ Алексей Чепа. Он отметил, что маловероятно, что точка в украинском конфликте будет поставлена в 2024-м. И более реальным сроком представляется весна следующего года.
По мнению Чепы, Зеленский попросту использует так называемый "план победы", чтобы снять с себя ответственность за дальнейшие события на фронте и переложить ее на США. Именно по этой причине, подчеркнул депутат, Киев сейчас активно обвиняет Вашингтон в невыполнении обещаний по поставкам оружия и боеприпасов.
Чепа добавил, что возможность урегулировать украинский конфликт была всегда, однако этому процессу мешал коллективный Запад, стремящийся затянуть вооруженное противостояние.
21 сентября, 10:59Завершить конфликт уже в этом году: в Госдуме РФ оценили шансы быстро сменить троеточие на точкуМаловероятно, что точка в украинском конфликте будет поставлена в 2024-м, более реальным сроком представляется весна следующего года. Такое мнение депутата Государственной думы РФ Алексея Чепы 21 сентября опубликовало издание "Лента.ру"
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