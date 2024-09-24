Запутался в показаниях: Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения конфликта - 24.09.2024 Украина.ру
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Запутался в показаниях: Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения конфликта
Запутался в показаниях: Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения конфликта - 24.09.2024 Украина.ру
Запутался в показаниях: Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения конфликта
По итогам встречи с двухпартийной делегацией американского Конгресса Владимир Зеленский озвучил новые сроки окончания конфликта на Украине, которые не совпадают с теми, что он называл буквально несколько дней назад. Об этом 24 сентября сообщило украинское издание "Страна.ua"
2024-09-24T11:14
2024-09-24T11:36
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владимир зеленский
конфликт
срок
урсула фон дер ляйен
михаил павлив
еврокомиссия
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Журналисты издания обратили внимание, что совсем недавно Зеленский говорил о желании закончить конфликт уже этой осенью, организовав в ноябре саммит мира, а также заявил, что "мы ближе к миру, чем думаем".И действительно, ранее на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку уже в текущем году."Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками", - сказал Зеленский.На это высказывание отреагировал депутата Государственной думы РФ Алексей Чепа. Он отметил, что маловероятно, что точка в украинском конфликте будет поставлена в 2024-м. И более реальным сроком представляется весна следующего года.По мнению Чепы, Зеленский попросту использует так называемый "план победы", чтобы снять с себя ответственность за дальнейшие события на фронте и переложить ее на США. Именно по этой причине, подчеркнул депутат, Киев сейчас активно обвиняет Вашингтон в невыполнении обещаний по поставкам оружия и боеприпасов.Чепа добавил, что возможность урегулировать украинский конфликт была всегда, однако этому процессу мешал коллективный Запад, стремящийся затянуть вооруженное противостояние.Еще по теме: в материале Михаила Павлива Это все надувательство, но очень опасное. Вариант "Б" Зеленского, который он скрывает за "планом победы" и статье Татьяны Сточнович "Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией.
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новости, украина, россия, сша, владимир зеленский, конфликт, срок, урсула фон дер ляйен, михаил павлив, еврокомиссия
Новости, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, конфликт, срок, Урсула фон дер Ляйен, Михаил Павлив, Еврокомиссия

Запутался в показаниях: Зеленский озвучил новый прогноз по срокам завершения конфликта

11:14 24.09.2024 (обновлено: 11:36 24.09.2024)
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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По итогам встречи с двухпартийной делегацией американского Конгресса Владимир Зеленский озвучил новые сроки окончания конфликта на Украине, которые не совпадают с теми, что он называл буквально несколько дней назад. Об этом 24 сентября сообщило украинское издание "Страна.ua"
"Решительные действия сейчас могут ускорить справедливое завершение российской агрессии против Украины в следующем году", - процитировала "Страна" слова Зеленского.
Журналисты издания обратили внимание, что совсем недавно Зеленский говорил о желании закончить конфликт уже этой осенью, организовав в ноябре саммит мира, а также заявил, что "мы ближе к миру, чем думаем".
И действительно, ранее на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку уже в текущем году.
"Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне. Именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками", - сказал Зеленский.
На это высказывание отреагировал депутата Государственной думы РФ Алексей Чепа. Он отметил, что маловероятно, что точка в украинском конфликте будет поставлена в 2024-м. И более реальным сроком представляется весна следующего года.
По мнению Чепы, Зеленский попросту использует так называемый "план победы", чтобы снять с себя ответственность за дальнейшие события на фронте и переложить ее на США. Именно по этой причине, подчеркнул депутат, Киев сейчас активно обвиняет Вашингтон в невыполнении обещаний по поставкам оружия и боеприпасов.
Чепа добавил, что возможность урегулировать украинский конфликт была всегда, однако этому процессу мешал коллективный Запад, стремящийся затянуть вооруженное противостояние.
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
21 сентября, 10:59
Завершить конфликт уже в этом году: в Госдуме РФ оценили шансы быстро сменить троеточие на точкуМаловероятно, что точка в украинском конфликте будет поставлена в 2024-м, более реальным сроком представляется весна следующего года. Такое мнение депутата Государственной думы РФ Алексея Чепы 21 сентября опубликовало издание "Лента.ру"
Еще по теме: в материале Михаила Павлива Это все надувательство, но очень опасное. Вариант "Б" Зеленского, который он скрывает за "планом победы" и статье Татьяны Сточнович "Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией.
 
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