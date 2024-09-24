"Без проволочек": Козин назвал четыре направления для развития передовых технологий в сфере БПЛА - 24.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240924/1057636716.html
"Без проволочек": Козин назвал четыре направления для развития передовых технологий в сфере БПЛА
"Без проволочек": Козин назвал четыре направления для развития передовых технологий в сфере БПЛА - 24.09.2024 Украина.ру
"Без проволочек": Козин назвал четыре направления для развития передовых технологий в сфере БПЛА
Член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин назвал четыре направления, которые необходимо развивать России, чтобы стать государством "номер один" по передовым военным технологиям.
2024-09-24T03:30
2024-09-24T03:30
новости
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
бпла
беспилотники
дроны
технологии
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057179595_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_46e2d483c7db9d91a1a0752e54998efe.jpg
Ранее президент России Владимир Путин провёл совещание по актуальным вопросам развития Вооружённых Сил в условиях специальной военной операции 18 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.По мнению эксперта, Россия должна стать государством "номер один" по передовым военным технологиям, без проволочек.Для достижения этой цели, во-первых, срочно должны быть найдены как средства противодействия украинским БПЛА, так и созданы такие дроны, которые с еще большим успехом могли бы уничтожать военные объекты и военную технику государства-агрессора Украины, отметил дипломат.Во-вторых, в российских Вооруженных Силах нужно создать специализированные штатные подразделения по управлению дронами и противодействию им, а также подразделения по модернизации и ремонту БПЛА, добавил историк.Четвертое. Важным направлением мне лично представляется программа создания и запуска миниатюрных дронов-камикадзе для индивидуального наведения с целью уничтожения личного состава ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА" читайте на сайте Украина.руО том, почему Зеленского ожидало разочарование после приезда в США — в материале Владимира Скачко: Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240923/1057622222.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057179595_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_ace7875228953ff9ea7e4afd28a0e901.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, бпла, беспилотники, дроны, технологии, сво
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, БПЛА, беспилотники, дроны, технологии, СВО

"Без проволочек": Козин назвал четыре направления для развития передовых технологий в сфере БПЛА

03:30 24.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин назвал четыре направления, которые необходимо развивать России, чтобы стать государством "номер один" по передовым военным технологиям.
Ранее президент России Владимир Путин провёл совещание по актуальным вопросам развития Вооружённых Сил в условиях специальной военной операции 18 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
По мнению эксперта, Россия должна стать государством "номер один" по передовым военным технологиям, без проволочек.
Для достижения этой цели, во-первых, срочно должны быть найдены как средства противодействия украинским БПЛА, так и созданы такие дроны, которые с еще большим успехом могли бы уничтожать военные объекты и военную технику государства-агрессора Украины, отметил дипломат.
Во-вторых, в российских Вооруженных Силах нужно создать специализированные штатные подразделения по управлению дронами и противодействию им, а также подразделения по модернизации и ремонту БПЛА, добавил историк.
"Третье. Требует пристального внимания вопрос создания как можно большей номенклатуры автоматических роботизированных боевых систем — как ударно-разведывательного направления, так и вспомогательно-тылового обеспечения", — уверен Козин.
Четвертое. Важным направлением мне лично представляется программа создания и запуска миниатюрных дронов-камикадзе для индивидуального наведения с целью уничтожения личного состава ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА" читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Зеленского ожидало разочарование после приезда в США — в материале Владимира Скачко: Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины на сайте Украина.ру
Вчера, 15:14
"План победы": что привёз Байдену ЗеленскийЗеленский обещал представить свой план Байдену, но, понятно, утечка произошла сразу же по прибытии в Вашингтон 23 сентября, о чём отчиталась The Times. Разумеется, какие-то детали и количественные характеристики будут опубликованы позже, но в целом очертания плана понятны.
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинБПЛАбеспилотникидронытехнологииСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:45Сумы не надо штурмовать: эксперт рассказал, почему ВС РФ нужно обойти город и взять ВСУ в блокаду
03:30"Без проволочек": Козин назвал четыре направления для развития передовых технологий в сфере БПЛА
03:15Эксперт о том, как решение о возможной мобилизации и накал на фронте связаны с выборами президента США
03:00Кочетков о том, нужно ли менять названия освобожденных городов и откуда в Новороссии взялся Украинск
18:45Продолжение вторжения как "план победы". Итоги 23 сентября на Украине
18:25Испания подготовила 6000 военнослужащих ВСУ
18:08Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже Курском
18:06ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть жертвы, в том числе ребёнок
18:04"Это ужасная мысль". Зеленский боится, что Байден перестанет ему помогать
17:44Воевать с Россией: в Европе назвали дату, когда Москва "должна" напасть, и решили готовиться
17:38Дети в заложниках, взрослые трудятся, как рабы. Алёхин о пропавших курянах и их поиске
17:36"Тимощук не продался − он просто стал русским". Украинский футболист помогает жителям Курской области
17:12"Западный партнер доставил настоящий мусор": Киев жалуется на военную помощь из Чехии и США
17:07Мирный план Сикорского
16:58Порошенко, его сын и экс-директор липецкого "Рошена" признаны экстремистами и террористами
16:57Украинский военнопленный: "Кладут – набирают новых, командиров на позициях нет"
16:29На Украине ограничили призыв, но есть нюансы - Гончаренко*
16:06Отвечаем на вопросы АдГ, которые правительство Германии предпочитает игнорировать
16:00Василий Шуйский и исторические корни "польской пыхи"*
15:52Суд вынес приговор пособнику спецслужб Украины за подготовку покушения на крымского министра
Лента новостейМолния