"Без проволочек": Козин назвал четыре направления для развития передовых технологий в сфере БПЛА
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин назвал четыре направления, которые необходимо развивать России, чтобы стать государством "номер один" по передовым военным технологиям.
Ранее президент России Владимир Путин провёл совещание по актуальным вопросам развития Вооружённых Сил в условиях специальной военной операции 18 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
По мнению эксперта, Россия должна стать государством "номер один" по передовым военным технологиям, без проволочек.
Для достижения этой цели, во-первых, срочно должны быть найдены как средства противодействия украинским БПЛА, так и созданы такие дроны, которые с еще большим успехом могли бы уничтожать военные объекты и военную технику государства-агрессора Украины, отметил дипломат.
Во-вторых, в российских Вооруженных Силах нужно создать специализированные штатные подразделения по управлению дронами и противодействию им, а также подразделения по модернизации и ремонту БПЛА, добавил историк.
"Третье. Требует пристального внимания вопрос создания как можно большей номенклатуры автоматических роботизированных боевых систем — как ударно-разведывательного направления, так и вспомогательно-тылового обеспечения", — уверен Козин.
Четвертое. Важным направлением мне лично представляется программа создания и запуска миниатюрных дронов-камикадзе для индивидуального наведения с целью уничтожения личного состава ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА" читайте на сайте Украина.ру
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