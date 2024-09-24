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"Без проволочек": Козин назвал четыре направления для развития передовых технологий в сфере БПЛА

"Без проволочек": Козин назвал четыре направления для развития передовых технологий в сфере БПЛА - 24.09.2024 Украина.ру

"Без проволочек": Козин назвал четыре направления для развития передовых технологий в сфере БПЛА

Член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин назвал четыре направления, которые необходимо развивать России, чтобы стать государством "номер один" по передовым военным технологиям.

2024-09-24T03:30

2024-09-24T03:30

2024-09-24T03:30

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Ранее президент России Владимир Путин провёл совещание по актуальным вопросам развития Вооружённых Сил в условиях специальной военной операции 18 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.По мнению эксперта, Россия должна стать государством "номер один" по передовым военным технологиям, без проволочек.Для достижения этой цели, во-первых, срочно должны быть найдены как средства противодействия украинским БПЛА, так и созданы такие дроны, которые с еще большим успехом могли бы уничтожать военные объекты и военную технику государства-агрессора Украины, отметил дипломат.Во-вторых, в российских Вооруженных Силах нужно создать специализированные штатные подразделения по управлению дронами и противодействию им, а также подразделения по модернизации и ремонту БПЛА, добавил историк.Четвертое. Важным направлением мне лично представляется программа создания и запуска миниатюрных дронов-камикадзе для индивидуального наведения с целью уничтожения личного состава ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА" читайте на сайте Украина.руО том, почему Зеленского ожидало разочарование после приезда в США — в материале Владимира Скачко: Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240923/1057622222.html

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новости, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, бпла, беспилотники, дроны, технологии, сво