"Мы что-то задумали": Кутырь объяснил, когда армия найдет коридор, чтобы на плечах ВСУ зайти в Сумы - 24.09.2024 Украина.ру
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"Мы что-то задумали": Кутырь объяснил, когда армия найдет коридор, чтобы на плечах ВСУ зайти в Сумы
"Мы что-то задумали": Кутырь объяснил, когда армия найдет коридор, чтобы на плечах ВСУ зайти в Сумы - 24.09.2024 Украина.ру
"Мы что-то задумали": Кутырь объяснил, когда армия найдет коридор, чтобы на плечах ВСУ зайти в Сумы
Сейчас ВСУ контратакуют вдоль реки Сейм в районе Теткино и Глушково, чтобы ударить во фланг группировке ВС РФ, но у них ничего не получается. ВС РФ надо будет выбрать коридор, чтобы войти в Сумскую область на плечах ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-09-24T05:00
2024-09-24T05:00
новости
россия
сумская область
украина
всу
вс рф
наступление
курская область
курск
граница
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Российская армия не стала сломя голову выдавливать ВСУ из Курской области. Командование явно что-то задумало, и это "что-то" сейчас реализовывается, рассказал эксперт.Ранее мы уже обсуждали гипотетическую операцию российских войск в Сумской области и пришли к выводу, что самое удобное направление для удара – пояс реки Сейм, напомнил офицер.По его словам, ВСУ сейчас тоже контратакуют вдоль реки Сейм в районе Теткино и Глушково, чтобы ударить во фланг наступающей группировке ВС РФ, но у них ничего не получается. Бойцы продолжают выдавливать врага с территории РФ, сообщил специалист.Потом ВС РФ надо будет выбрать коридор, чтобы войти в Сумскую область на плечах отступающего противника. А для этого надо накопить силы. Нужно снова обмануть врага, чтобы зайти на его территорию и двигаться как можно дальше, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.руО том, каким будет отопительный сезон для Украины и способна ли ее энергетика пережить грядущую зиму — в интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой на сайте Украина.ру
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сумская область
украина
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Новости
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новости, россия, сумская область, украина, всу, вс рф, наступление, курская область, курск, граница, река, бои, сво
Новости, Россия, Сумская область, Украина, ВСУ, ВС РФ, наступление, Курская область, Курск, граница, река, бои, СВО

"Мы что-то задумали": Кутырь объяснил, когда армия найдет коридор, чтобы на плечах ВСУ зайти в Сумы

05:00 24.09.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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Сейчас ВСУ контратакуют вдоль реки Сейм в районе Теткино и Глушково, чтобы ударить во фланг группировке ВС РФ, но у них ничего не получается. ВС РФ надо будет выбрать коридор, чтобы войти в Сумскую область на плечах ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Российская армия не стала сломя голову выдавливать ВСУ из Курской области. Командование явно что-то задумало, и это "что-то" сейчас реализовывается, рассказал эксперт.

"Посмотрите, каким сюрпризом для противника стали наши контрудары, несмотря на разведданные американских спутников. Мы их переиграли и готовимся переиграть где-то еще", — отметил Кутырь.

Ранее мы уже обсуждали гипотетическую операцию российских войск в Сумской области и пришли к выводу, что самое удобное направление для удара – пояс реки Сейм, напомнил офицер.
По его словам, ВСУ сейчас тоже контратакуют вдоль реки Сейм в районе Теткино и Глушково, чтобы ударить во фланг наступающей группировке ВС РФ, но у них ничего не получается. Бойцы продолжают выдавливать врага с территории РФ, сообщил специалист.
Потом ВС РФ надо будет выбрать коридор, чтобы войти в Сумскую область на плечах отступающего противника. А для этого надо накопить силы. Нужно снова обмануть врага, чтобы зайти на его территорию и двигаться как можно дальше, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.ру
О том, каким будет отопительный сезон для Украины и способна ли ее энергетика пережить грядущую зиму — в интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой на сайте Украина.ру
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Вчера, 18:08
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже КурскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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