"Мы что-то задумали": Кутырь объяснил, когда армия найдет коридор, чтобы на плечах ВСУ зайти в Сумы
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Сейчас ВСУ контратакуют вдоль реки Сейм в районе Теткино и Глушково, чтобы ударить во фланг группировке ВС РФ, но у них ничего не получается. ВС РФ надо будет выбрать коридор, чтобы войти в Сумскую область на плечах ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Российская армия не стала сломя голову выдавливать ВСУ из Курской области. Командование явно что-то задумало, и это "что-то" сейчас реализовывается, рассказал эксперт.
"Посмотрите, каким сюрпризом для противника стали наши контрудары, несмотря на разведданные американских спутников. Мы их переиграли и готовимся переиграть где-то еще", — отметил Кутырь.
Ранее мы уже обсуждали гипотетическую операцию российских войск в Сумской области и пришли к выводу, что самое удобное направление для удара – пояс реки Сейм, напомнил офицер.
По его словам, ВСУ сейчас тоже контратакуют вдоль реки Сейм в районе Теткино и Глушково, чтобы ударить во фланг наступающей группировке ВС РФ, но у них ничего не получается. Бойцы продолжают выдавливать врага с территории РФ, сообщил специалист.
Потом ВС РФ надо будет выбрать коридор, чтобы войти в Сумскую область на плечах отступающего противника. А для этого надо накопить силы. Нужно снова обмануть врага, чтобы зайти на его территорию и двигаться как можно дальше, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.ру
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