https://ukraina.ru/20240924/1057635514.html

"Мы что-то задумали": Кутырь объяснил, когда армия найдет коридор, чтобы на плечах ВСУ зайти в Сумы

"Мы что-то задумали": Кутырь объяснил, когда армия найдет коридор, чтобы на плечах ВСУ зайти в Сумы - 24.09.2024 Украина.ру

"Мы что-то задумали": Кутырь объяснил, когда армия найдет коридор, чтобы на плечах ВСУ зайти в Сумы

Сейчас ВСУ контратакуют вдоль реки Сейм в районе Теткино и Глушково, чтобы ударить во фланг группировке ВС РФ, но у них ничего не получается. ВС РФ надо будет выбрать коридор, чтобы войти в Сумскую область на плечах ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-09-24T05:00

2024-09-24T05:00

2024-09-24T05:00

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Российская армия не стала сломя голову выдавливать ВСУ из Курской области. Командование явно что-то задумало, и это "что-то" сейчас реализовывается, рассказал эксперт.Ранее мы уже обсуждали гипотетическую операцию российских войск в Сумской области и пришли к выводу, что самое удобное направление для удара – пояс реки Сейм, напомнил офицер.По его словам, ВСУ сейчас тоже контратакуют вдоль реки Сейм в районе Теткино и Глушково, чтобы ударить во фланг наступающей группировке ВС РФ, но у них ничего не получается. Бойцы продолжают выдавливать врага с территории РФ, сообщил специалист.Потом ВС РФ надо будет выбрать коридор, чтобы войти в Сумскую область на плечах отступающего противника. А для этого надо накопить силы. Нужно снова обмануть врага, чтобы зайти на его территорию и двигаться как можно дальше, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.руО том, каким будет отопительный сезон для Украины и способна ли ее энергетика пережить грядущую зиму — в интервью Игоря Юшкова о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимой на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240923/1057630201.html

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