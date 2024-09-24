https://ukraina.ru/20240924/1057631130.html

"Купите мне игрушку!" Офицер запаса объяснил, почему Зеленскому никто и никогда не даст атомное оружие

"Купите мне игрушку!" Офицер запаса объяснил, почему Зеленскому никто и никогда не даст атомное оружие - 24.09.2024 Украина.ру

"Купите мне игрушку!" Офицер запаса объяснил, почему Зеленскому никто и никогда не даст атомное оружие

Зеленский напоминает маленького ребенка: "Если вы мне не купите игрушку, я не буду делать уроки". Он постоянно требует у Запада "Джавелины", "Хаймарсы", "Леопарды" и теперь по той же схеме просит самолеты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-09-24T04:00

2024-09-24T04:00

2024-09-24T04:00

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Советские воины 2 мая 1945 года водрузили знамя над Рейхстагом, но немцы прекратили активное сопротивление только 9 мая, пока не нашли уполномоченное лицо, которое взяло на себя ответственность подписать акт о капитуляции, рассказал эксперт.То же самое касается Украины. Войска будут стоять друг напротив друга, пока кто-то не сдастся. А Владимир Зеленский на этот шаг точно не пойдет, потому что это будет стоить ему жизни, отметил офицер запаса.Если Зеленскому дадут самолеты, он скажет: "Ну вот теперь я точно знаю, что нужно для победы над Россией: дайте мне ядерную бомбу". Бомбу ему никто не даст, и он скажет: "Ну вот, мы не победили потому, что вы не дали мне ядерную бомбу", добавил он.Представьте, что есть украинская земля и есть бизнесмены, которые вложили в нее много денег. И вдруг там происходит ядерный взрыв. Убрать мины с полей и без того сложно, а делать рекультивацию после ядерного взрыва еще сложнее. Поэтому Зеленскому никто и никогда не даст ядерное оружие, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.руО событиях 2014 года, первых днях СВО и мотивации личного состава - в интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240922/1057589558.html

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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, ядерное оружие, самолет, мины, бомба, атомная бомба, земля, бизнес