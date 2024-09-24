"Купите мне игрушку!" Офицер запаса объяснил, почему Зеленскому никто и никогда не даст атомное оружие - 24.09.2024 Украина.ру
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"Купите мне игрушку!" Офицер запаса объяснил, почему Зеленскому никто и никогда не даст атомное оружие
"Купите мне игрушку!" Офицер запаса объяснил, почему Зеленскому никто и никогда не даст атомное оружие - 24.09.2024 Украина.ру
"Купите мне игрушку!" Офицер запаса объяснил, почему Зеленскому никто и никогда не даст атомное оружие
Зеленский напоминает маленького ребенка: "Если вы мне не купите игрушку, я не буду делать уроки". Он постоянно требует у Запада "Джавелины", "Хаймарсы", "Леопарды" и теперь по той же схеме просит самолеты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-09-24T04:00
2024-09-24T04:00
новости
россия
украина
запад
владимир зеленский
ядерное оружие
самолет
мины
бомба
атомная бомба
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Советские воины 2 мая 1945 года водрузили знамя над Рейхстагом, но немцы прекратили активное сопротивление только 9 мая, пока не нашли уполномоченное лицо, которое взяло на себя ответственность подписать акт о капитуляции, рассказал эксперт.То же самое касается Украины. Войска будут стоять друг напротив друга, пока кто-то не сдастся. А Владимир Зеленский на этот шаг точно не пойдет, потому что это будет стоить ему жизни, отметил офицер запаса.Если Зеленскому дадут самолеты, он скажет: "Ну вот теперь я точно знаю, что нужно для победы над Россией: дайте мне ядерную бомбу". Бомбу ему никто не даст, и он скажет: "Ну вот, мы не победили потому, что вы не дали мне ядерную бомбу", добавил он.Представьте, что есть украинская земля и есть бизнесмены, которые вложили в нее много денег. И вдруг там происходит ядерный взрыв. Убрать мины с полей и без того сложно, а делать рекультивацию после ядерного взрыва еще сложнее. Поэтому Зеленскому никто и никогда не даст ядерное оружие, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.руО событиях 2014 года, первых днях СВО и мотивации личного состава - в интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, запад, владимир зеленский, ядерное оружие, самолет, мины, бомба, атомная бомба, земля, бизнес
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Ядерное оружие, самолет, мины, бомба, атомная бомба, земля, бизнес

"Купите мне игрушку!" Офицер запаса объяснил, почему Зеленскому никто и никогда не даст атомное оружие

04:00 24.09.2024
 
© fonwall.ru
© fonwall.ru
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Зеленский напоминает маленького ребенка: "Если вы мне не купите игрушку, я не буду делать уроки". Он постоянно требует у Запада "Джавелины", "Хаймарсы", "Леопарды" и теперь по той же схеме просит самолеты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Советские воины 2 мая 1945 года водрузили знамя над Рейхстагом, но немцы прекратили активное сопротивление только 9 мая, пока не нашли уполномоченное лицо, которое взяло на себя ответственность подписать акт о капитуляции, рассказал эксперт.
То же самое касается Украины. Войска будут стоять друг напротив друга, пока кто-то не сдастся. А Владимир Зеленский на этот шаг точно не пойдет, потому что это будет стоить ему жизни, отметил офицер запаса.

"Мне Зеленский напоминает маленького ребенка: "если вы мне не купите игрушку, я не буду делать уроки". Он же постоянно говорит: "Дайте мне "Джавелины", "Хаймарсы", "Леопарды" и я одержу победу над Россией". Сейчас он по той же схеме требует самолеты", — подчеркнул Кутырь.

Если Зеленскому дадут самолеты, он скажет: "Ну вот теперь я точно знаю, что нужно для победы над Россией: дайте мне ядерную бомбу". Бомбу ему никто не даст, и он скажет: "Ну вот, мы не победили потому, что вы не дали мне ядерную бомбу", добавил он.
Представьте, что есть украинская земля и есть бизнесмены, которые вложили в нее много денег. И вдруг там происходит ядерный взрыв. Убрать мины с полей и без того сложно, а делать рекультивацию после ядерного взрыва еще сложнее. Поэтому Зеленскому никто и никогда не даст ядерное оружие, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.ру
О событиях 2014 года, первых днях СВО и мотивации личного состава - в интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
Игорь Юшков интервью
22 сентября, 09:00
Игорь Юшков о том, как Россия сделает эту зиму для Украины невыносимойЕсли зима будет хотя бы средней по температуре, то жесткие графики подачи электроэнергии будут по всей Украине. Если разъединят перетоки с атомных электростанций, то украинской энергосистеме будет совсем плохо.
 
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