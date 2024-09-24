"Купите мне игрушку!" Офицер запаса объяснил, почему Зеленскому никто и никогда не даст атомное оружие
Зеленский напоминает маленького ребенка: "Если вы мне не купите игрушку, я не буду делать уроки". Он постоянно требует у Запада "Джавелины", "Хаймарсы", "Леопарды" и теперь по той же схеме просит самолеты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Советские воины 2 мая 1945 года водрузили знамя над Рейхстагом, но немцы прекратили активное сопротивление только 9 мая, пока не нашли уполномоченное лицо, которое взяло на себя ответственность подписать акт о капитуляции, рассказал эксперт.
То же самое касается Украины. Войска будут стоять друг напротив друга, пока кто-то не сдастся. А Владимир Зеленский на этот шаг точно не пойдет, потому что это будет стоить ему жизни, отметил офицер запаса.
"Мне Зеленский напоминает маленького ребенка: "если вы мне не купите игрушку, я не буду делать уроки". Он же постоянно говорит: "Дайте мне "Джавелины", "Хаймарсы", "Леопарды" и я одержу победу над Россией". Сейчас он по той же схеме требует самолеты", — подчеркнул Кутырь.
Если Зеленскому дадут самолеты, он скажет: "Ну вот теперь я точно знаю, что нужно для победы над Россией: дайте мне ядерную бомбу". Бомбу ему никто не даст, и он скажет: "Ну вот, мы не победили потому, что вы не дали мне ядерную бомбу", добавил он.
Представьте, что есть украинская земля и есть бизнесмены, которые вложили в нее много денег. И вдруг там происходит ядерный взрыв. Убрать мины с полей и без того сложно, а делать рекультивацию после ядерного взрыва еще сложнее. Поэтому Зеленскому никто и никогда не даст ядерное оружие, резюмировал собеседник издания.
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