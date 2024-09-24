Эксперт о том, как решение о возможной мобилизации и накал на фронте связаны с выборами президента США
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Накал страстей на фронте будет связан с выборами президента США, которые запланированы в ноябре. Если станет очевидно, что победит кто-то из кандидатов, с его командой уже начнут договариваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
На сегодняшний день очевидных предпосылок для мобилизации в России нет. Но что будет завтра – никому неизвестно, рассказал специалист.
Нужно дождаться января 2025, когда новый президент США приступит к выполнению своих обязанностей. Когда это будет не просто предвыборная болтовня, а когда слова президента США будут иметь юридическую силу, отметил он.
Любые переговоры просто так никогда не начинаются. Всегда есть подготовительный процесс, который длится месяцами. Если станет очевидно, что в ноябре победит кто-то из кандидатов, с его командой уже начнут договариваться, подчеркнул Кутырь.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.ру
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