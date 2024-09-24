Эксперт о том, как решение о возможной мобилизации и накал на фронте связаны с выборами президента США - 24.09.2024 Украина.ру
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Эксперт о том, как решение о возможной мобилизации и накал на фронте связаны с выборами президента США
Эксперт о том, как решение о возможной мобилизации и накал на фронте связаны с выборами президента США - 24.09.2024 Украина.ру
Эксперт о том, как решение о возможной мобилизации и накал на фронте связаны с выборами президента США
Накал страстей на фронте будет связан с выборами президента США, которые запланированы в ноябре. Если станет очевидно, что победит кто-то из кандидатов, с его командой уже начнут договариваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-09-24T03:15
2024-09-24T03:15
новости
выборы
сша
россия
америка
владимир зеленский
президентские выборы
президент сша
гражданская война
переговоры
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На сегодняшний день очевидных предпосылок для мобилизации в России нет. Но что будет завтра – никому неизвестно, рассказал специалист.По мнению эксперта, накал страстей на фронте будет связан с выборами президента США, которые запланированы в ноябре. Потому что для переговоров нужен человек, который может принимать решения и отвечать за них, с Зеленским никто договариваться не будет, отметил офицер.Нужно дождаться января 2025, когда новый президент США приступит к выполнению своих обязанностей. Когда это будет не просто предвыборная болтовня, а когда слова президента США будут иметь юридическую силу, отметил он.Любые переговоры просто так никогда не начинаются. Всегда есть подготовительный процесс, который длится месяцами. Если станет очевидно, что в ноябре победит кто-то из кандидатов, с его командой уже начнут договариваться, подчеркнул Кутырь.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.руО событиях 2014 года, первых днях СВО и мотивации личного состава - в интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, выборы, сша, россия, америка, владимир зеленский, президентские выборы, президент сша, гражданская война, переговоры
Новости, выборы, США, Россия, Америка, Владимир Зеленский, президентские выборы, президент США, гражданская война, переговоры

Эксперт о том, как решение о возможной мобилизации и накал на фронте связаны с выборами президента США

03:15 24.09.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Накал страстей на фронте будет связан с выборами президента США, которые запланированы в ноябре. Если станет очевидно, что победит кто-то из кандидатов, с его командой уже начнут договариваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
На сегодняшний день очевидных предпосылок для мобилизации в России нет. Но что будет завтра – никому неизвестно, рассказал специалист.
По мнению эксперта, накал страстей на фронте будет связан с выборами президента США, которые запланированы в ноябре. Потому что для переговоров нужен человек, который может принимать решения и отвечать за них, с Зеленским никто договариваться не будет, отметил офицер.
Нужно дождаться января 2025, когда новый президент США приступит к выполнению своих обязанностей. Когда это будет не просто предвыборная болтовня, а когда слова президента США будут иметь юридическую силу, отметил он.
Любые переговоры просто так никогда не начинаются. Всегда есть подготовительный процесс, который длится месяцами. Если станет очевидно, что в ноябре победит кто-то из кандидатов, с его командой уже начнут договариваться, подчеркнул Кутырь.
"Но мы же не знаем, что будет дальше. А вдруг в Америке начнется гражданская война? Кто будет принимать решения и кто будет считаться легитимным президентом? А вдруг начнется прямая война с Европой? Вот тогда мы и посмотрим, понадобится нам мобилизация или нет", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.ру
О событиях 2014 года, первых днях СВО и мотивации личного состава - в интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
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Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для УкраиныКому хуже всего в сложившейся в мире ситуации, так это "просроченному и жалкому" Владимиру Зеленскому (так теперь называют узурпатора и президента Украины с истекшим сроком годности) − его посещают разочарования за разочарованиями. Даже в США, куда он ломанулся как за манной небесной.
 
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