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Эксперт о том, как решение о возможной мобилизации и накал на фронте связаны с выборами президента США

Эксперт о том, как решение о возможной мобилизации и накал на фронте связаны с выборами президента США - 24.09.2024 Украина.ру

Эксперт о том, как решение о возможной мобилизации и накал на фронте связаны с выборами президента США

Накал страстей на фронте будет связан с выборами президента США, которые запланированы в ноябре. Если станет очевидно, что победит кто-то из кандидатов, с его командой уже начнут договариваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-09-24T03:15

2024-09-24T03:15

2024-09-24T03:15

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президент сша

гражданская война

переговоры

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На сегодняшний день очевидных предпосылок для мобилизации в России нет. Но что будет завтра – никому неизвестно, рассказал специалист.По мнению эксперта, накал страстей на фронте будет связан с выборами президента США, которые запланированы в ноябре. Потому что для переговоров нужен человек, который может принимать решения и отвечать за них, с Зеленским никто договариваться не будет, отметил офицер.Нужно дождаться января 2025, когда новый президент США приступит к выполнению своих обязанностей. Когда это будет не просто предвыборная болтовня, а когда слова президента США будут иметь юридическую силу, отметил он.Любые переговоры просто так никогда не начинаются. Всегда есть подготовительный процесс, который длится месяцами. Если станет очевидно, что в ноябре победит кто-то из кандидатов, с его командой уже начнут договариваться, подчеркнул Кутырь.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.руО событиях 2014 года, первых днях СВО и мотивации личного состава - в интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру

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новости, выборы, сша, россия, америка, владимир зеленский, президентские выборы, президент сша, гражданская война, переговоры