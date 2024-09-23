В зоне СВО ликвидирован бывший элитный рейнджер из Ирландии - СМИ - 23.09.2024 Украина.ру
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В зоне СВО ликвидирован бывший элитный рейнджер из Ирландии - СМИ
В зоне СВО ликвидирован бывший элитный рейнджер из Ирландии - СМИ - 23.09.2024 Украина.ру
В зоне СВО ликвидирован бывший элитный рейнджер из Ирландии - СМИ
В зоне проведения спецоперации был уничтожен бывший элитный военнослужащий из Ирландии. Об этом 23 сентября сообщила газета The Irish Times со ссылкой на собственные неназванные источники
2024-09-23T10:16
2024-09-23T10:16
новости
ирландия
украина
вооруженные силы украины
ск рф
всу
иностранные наемники
ликвидация
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Известно, что ирландский рейнджер вступил в ряды ВСУ в начале специальной военной операции и в конце 2022-го получил серьезные ранения. Однако в начале 2024 года он снова встал под ружье.Известно, что боевик входил в рейнджерское крыло Сил обороны и имел за плечами значительный боевой опыт.В апреле текущего года Следственный комитет (СК) РФ сообщал о том, что участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников. Уточнялось, что большая часть "диких гусей" - это американцы (816 наемников). Второе место у Канады (719), которую почти догнали Британия (694) и Грузия (712).На днях военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в настоящее время наемников в ВСУ порядка 5,5-6 тысяч."Контингент наемников резко изменился: теперь это не свободные дикие гуси, которые приезжали зарабатывать деньги, а серьезные профессионалы, направленные различными спецслужбами, министерствами обороны", - сказал полковник.По последним данным Минобороны РФ, Порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".В числе последних на поле боя был уничтожен гражданин Мексики Карлос Хесус Гонсалес Мендоса, также воевавший на стороне ВСУ.А вот наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан пока продолжает воевать на стороне ВСУ. Не так давно он опубликовал угрозы в адрес российских журналистов, пообещав "устранять их". На "дикого гуся" заведено уголовное дело сразу по ряду статей. В их числе: "Убийство", "Покушение на убийство", "Умышленное повреждение чужого имущества", "Подготовка теракта", "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ", "Наемничество" и многим другим.Еще по теме: Стала известна личность второго француза, насиловавшего харьковчанку - фото.
https://ukraina.ru/20240829/1057112789.html
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новости, ирландия, украина, вооруженные силы украины, ск рф, всу, иностранные наемники, ликвидация
Новости, Ирландия, Украина, Вооруженные силы Украины, СК РФ, ВСУ, иностранные наемники, ликвидация

В зоне СВО ликвидирован бывший элитный рейнджер из Ирландии - СМИ

10:16 23.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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В зоне проведения спецоперации был уничтожен бывший элитный военнослужащий из Ирландии. Об этом 23 сентября сообщила газета The Irish Times со ссылкой на собственные неназванные источники
"Известно, что бывший военнослужащий был убит в бою в четверг, 19 сентября, хотя неясно, удалось ли коллегам обнаружить его останки", - говорится в материале издания.
Известно, что ирландский рейнджер вступил в ряды ВСУ в начале специальной военной операции и в конце 2022-го получил серьезные ранения. Однако в начале 2024 года он снова встал под ружье.
Известно, что боевик входил в рейнджерское крыло Сил обороны и имел за плечами значительный боевой опыт.
В апреле текущего года Следственный комитет (СК) РФ сообщал о том, что участие в конфликте на Украине на стороне ВСУ принимают более 3100 иностранных наемников. Уточнялось, что большая часть "диких гусей" - это американцы (816 наемников). Второе место у Канады (719), которую почти догнали Британия (694) и Грузия (712).
На днях военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что в настоящее время наемников в ВСУ порядка 5,5-6 тысяч.
"Контингент наемников резко изменился: теперь это не свободные дикие гуси, которые приезжали зарабатывать деньги, а серьезные профессионалы, направленные различными спецслужбами, министерствами обороны", - сказал полковник.
По последним данным Минобороны РФ, Порядка шести тысяч иностранных наемников уже ликвидированы в ходе СВО. И в СМИ регулярно появляются все новые сообщения об уничтожении очередных "диких гусей".
В числе последних на поле боя был уничтожен гражданин Мексики Карлос Хесус Гонсалес Мендоса, также воевавший на стороне ВСУ.
29 августа, 11:07
"Умер в этой стране": на Украине ликвидирован наемник из МексикиВ зоне спецоперации уничтожен гражданин Мексики Карлос Хесус Гонсалес Мендоса, воевавший на стороне ВСУ. Информацию об этом 29 августа подтвердило министерство иностранных дел Мексики
А вот наемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан пока продолжает воевать на стороне ВСУ. Не так давно он опубликовал угрозы в адрес российских журналистов, пообещав "устранять их".
На "дикого гуся" заведено уголовное дело сразу по ряду статей. В их числе: "Убийство", "Покушение на убийство", "Умышленное повреждение чужого имущества", "Подготовка теракта", "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ", "Наемничество" и многим другим.
19 сентября, 10:42
"Мы будем устранять тебя": наемник-новозеландец объявил войну российским военкорамНаемник из Новой Зеландии Джордан О’Брайан, воюющий за ВСУ, опубликовал угрозы в адрес российских журналистов. Наемник частично раскрыл свое местонахождение: Курская область
Еще по теме: Стала известна личность второго француза, насиловавшего харьковчанку - фото.
 
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