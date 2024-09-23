Депутат Шеремет назвал "план победы" Зеленского уловкой - 23.09.2024 Украина.ру
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Депутат Шеремет назвал "план победы" Зеленского уловкой
Депутат Шеремет назвал "план победы" Зеленского уловкой - 23.09.2024 Украина.ру
Депутат Шеремет назвал "план победы" Зеленского уловкой
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского является уловкой, передает РИА Новости
2024-09-23T09:43
2024-09-23T09:43
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"Озвученный Зеленским так называемый мирный план - это очередная его уловка и новая отвлекающая пустышка для прикрытия своих истинных намерений", - сказал Шеремет.По его словам, Зеленский прилетел в Вашингтон чтобы, прежде всего, попытаться заручиться поддержкой кандидатов в президенты в США, так как нынешний американский лидер Джо Байден для него уже отыгранный и списанный персонаж.Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Зеленский приехал в США чтобы представить Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне, так как он предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России.Накануне британская газета Times писала, что Байден после встречи с Зеленским в американской столице вряд ли объявит о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных западных вооружений для ударов вглубь России.Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир зеленский, джо байден, украина, сша, шеремет, госдума, нато
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина, США, Шеремет, Госдума, НАТО

Депутат Шеремет назвал "план победы" Зеленского уловкой

09:43 23.09.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что так называемый "план победы" Владимира Зеленского является уловкой, передает РИА Новости
"Озвученный Зеленским так называемый мирный план - это очередная его уловка и новая отвлекающая пустышка для прикрытия своих истинных намерений", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский прилетел в Вашингтон чтобы, прежде всего, попытаться заручиться поддержкой кандидатов в президенты в США, так как нынешний американский лидер Джо Байден для него уже отыгранный и списанный персонаж.

"Зеленский опасается, что его непосредственного начальника Байдена попросту отстранили от президентской гонки, а с новым президентом у Зеленского больше такого террористического тандема может уже и не сложится, что для него самого равносильно смертному приговору", - объяснил депутат.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Зеленский приехал в США чтобы представить Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне, так как он предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России.
Накануне британская газета Times писала, что Байден после встречи с Зеленским в американской столице вряд ли объявит о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных западных вооружений для ударов вглубь России.
Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВладимир ЗеленскийДжо БайденУкраинаСШАШереметГосдумаНАТО
 
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