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ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями России

ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями России - 23.09.2024 Украина.ру

ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили украинские беспилотники над несколькими областями России, сообщило Минобороны РФ

2024-09-23T08:00

2024-09-23T08:00

2024-09-23T08:03

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"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - указали в ведомстве.Российские военные уничтожили четыре дрона над территорией Белгородской области и столько же над Курской областью.Кроме того, губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале написал, что около полуночи над регионом было уничтожено три беспилотника.Голубев уточнил, что к месту пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, белгородская область, курская область, кирилл голубев, вооруженные силы украины, дроны, беспилотники, пво