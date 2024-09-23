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ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями России
ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями России - 23.09.2024 Украина.ру
ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили украинские беспилотники над несколькими областями России, сообщило Минобороны РФ
2024-09-23T08:00
2024-09-23T08:00
2024-09-23T08:03
новости
россия
белгородская область
курская область
кирилл голубев
вооруженные силы украины
дроны
беспилотники
пво
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"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - указали в ведомстве.Российские военные уничтожили четыре дрона над территорией Белгородской области и столько же над Курской областью.Кроме того, губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале написал, что около полуночи над регионом было уничтожено три беспилотника.Голубев уточнил, что к месту пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белгородская область, курская область, кирилл голубев, вооруженные силы украины, дроны, беспилотники, пво
Новости, Россия, Белгородская область, Курская область, Кирилл Голубев, Вооруженные силы Украины, дроны, беспилотники, ПВО
ПВО сбила украинские беспилотники над несколькими областями России
08:00 23.09.2024 (обновлено: 08:03 23.09.2024)
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили украинские беспилотники над несколькими областями России, сообщило Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - указали в ведомстве.
Российские военные уничтожили четыре дрона над территорией Белгородской области
и столько же над Курской областью
.
Кроме того, губернатор Ростовской области Василий Голубев
в своем телеграм-канале написал, что около полуночи над регионом было уничтожено три беспилотника.
"В результате падения обломков в поле произошло возгорание сухой растительности", - указал он.
Голубев уточнил, что к месту пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.