Онуфриенко: ВС РФ продвигаются к Гуляйполю, окружают ВСУ в Часовом Яре и "режут надвое" врага в Торецке
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
В Торецке (Дзержинск) российские войска продвигаются вдоль Центрального проспекта, разрезая обороняющегося противника на две части. На Запорожье части продвигаются к Гуляйполю от Марфополя и вдоль берега Днепра. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Обозреватель сообщил, что на днях под Часовым Яром (севернее города) российские войска освободили Григоровку, также завершаются бои в Калиновке. Южнее подразделения практически выдавили противника за канал "Северский Донец-Донбасс", добавил он.
За ВСУ еще остается небольшой кусочек западнее Андреевки, но это вопрос конца недели. Также есть продвижение южнее Красного (Ивановское) на западном берегу канала. То есть ВС РФ охватывают укрепрайон в Часовом Яре с запада, севера и юга, отметил эксперт.
"В Торецке (Дзержинск) наши войска продвигаются вдоль Центрального проспекта, разрезая обороняющегося противника на две части и создавая угрозу для ВСУ в районе Нелеповки. Продолжаются бои на Покровско-Кураховском направлении. Мы полностью освободили Украинск и шахту с терриконом к западу от города", — рассказал Онуфриенко.
Он добавил, что под Угледаром ВС РФ почти полностью взяли под контроль трассу 05-32. Бойцы продвигаются от освобожденного Веселого к западу и северу. Бои идут у отбитых терриконов "Южнодонбасских шахт", что позволяет обходить Угледарский укрепрайон с востока и с севера, сообщил обозреватель.
"Наконец, активизировался несколько затихший Запорожский фронт. Мы продвигаемся к Гуляйполю от Марфополя и вдоль берега Днепра. В целом на всех направлениях наши войска владеют инициативой и продвигаются вперед", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия берет ВСУ в кольцо под Часов Яром, Торецком и Угледаром" читайте на сайте Украина.ру
Подробнее об обстановке на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Поликарпова: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию на сайте Украина.ру
Вчера, 07:00Михаил Делягин: Если Киев станет братской могилой для политиков Запада, ударов по России не будетСейчас на Западе хотят понять, можно ли по нам безнаказанно бить не только дронами, но и ракетами. Поскольку наши слова не всегда соответствуют делам, они пытаются понять, в этот раз мы как обычно или всерьез. Мы можем помочь им в их мыслительном процессе. Это удары по мостам, энергетическим центрам, центрам принятия решений.