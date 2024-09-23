https://ukraina.ru/20240923/1057606547.html

Онуфриенко: ВС РФ продвигаются к Гуляйполю, окружают ВСУ в Часовом Яре и "режут надвое" врага в Торецке

Онуфриенко: ВС РФ продвигаются к Гуляйполю, окружают ВСУ в Часовом Яре и "режут надвое" врага в Торецке - 23.09.2024 Украина.ру

Онуфриенко: ВС РФ продвигаются к Гуляйполю, окружают ВСУ в Часовом Яре и "режут надвое" врага в Торецке

В Торецке (Дзержинск) российские войска продвигаются вдоль Центрального проспекта, разрезая обороняющегося противника на две части. На Запорожье части продвигаются к Гуляйполю от Марфополя и вдоль берега Днепра. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-09-23T06:15

2024-09-23T06:15

2024-09-23T06:15

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Обозреватель сообщил, что на днях под Часовым Яром (севернее города) российские войска освободили Григоровку, также завершаются бои в Калиновке. Южнее подразделения практически выдавили противника за канал "Северский Донец-Донбасс", добавил он. За ВСУ еще остается небольшой кусочек западнее Андреевки, но это вопрос конца недели. Также есть продвижение южнее Красного (Ивановское) на западном берегу канала. То есть ВС РФ охватывают укрепрайон в Часовом Яре с запада, севера и юга, отметил эксперт.Он добавил, что под Угледаром ВС РФ почти полностью взяли под контроль трассу 05-32. Бойцы продвигаются от освобожденного Веселого к западу и северу. Бои идут у отбитых терриконов "Южнодонбасских шахт", что позволяет обходить Угледарский укрепрайон с востока и с севера, сообщил обозреватель."Наконец, активизировался несколько затихший Запорожский фронт. Мы продвигаемся к Гуляйполю от Марфополя и вдоль берега Днепра. В целом на всех направлениях наши войска владеют инициативой и продвигаются вперед", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия берет ВСУ в кольцо под Часов Яром, Торецком и Угледаром" читайте на сайте Украина.руПодробнее об обстановке на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Поликарпова: К октябрю Россия снесет логистику ВСУ под Курском, чтобы провести новую мобилизацию на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240922/1057582781.html

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