Российское посольство заступилось за журналистку Бурцеву: рекомендуем заняться серьезными проблемами - 07.08.2024 Украина.ру
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Российское посольство заступилось за журналистку Бурцеву: рекомендуем заняться серьезными проблемами
Российское посольство заступилось за журналистку Бурцеву: рекомендуем заняться серьезными проблемами - 07.08.2024 Украина.ру
Российское посольство заступилось за журналистку Бурцеву: рекомендуем заняться серьезными проблемами
Российские дипломаты с сожалением констатировали, что в Эстонии продолжается борьба с инакомыслием. Об этом сказано в опубликованном 7 августа комментарии российского посольства в постсоветской прибалтийской республике "в связи с началом судебного процесса над С.Б. Бурцевой"
2024-08-07T14:04
2024-08-07T14:04
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Оценивая ведущуюся эстонскими властями борьбу с инакомыслием, российские дипломаты констатировали негативную тенденцию. Так, после вынесения обвинительного приговора по ускоренной процедуре редактору интернет-издания "Эстляндские ведомости" Аллану Хантсому запущен судебный процесс над журналисткой Светаной Бурцевой. Эстонские правоохранители под надуманными предлогами пытаются уличить в нарушении антироссийских санкций и даже "преступлении против эстонского государства".Бурцевой, по информации российских дипломатов, инкриминируют подготовку статей и материалов, содержание которых не соответствует нарративам местной пропаганды. В связи с этим в российском посольстве задались вопросом: "Где же пресловутая свобода слова, о которой так любят рассуждать власти "демократической" Эстонии?""Очевидно, что подобные злоупотребления являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными независимыми активистами", - сказано в комментарии российских дипломатов.По их мнению, властям постсоветской прибалтийской республики вместо продолжения "охоты на ведьм" и повсеместного поиска фейковой "российской угрозы" было бы неплохо "заняться, наконец, решением действительно серьезных проблем, среди которых плачевное состояние национальной экономики, сокращение объемов промышленного производства и рост безработицы".Скандальное преследование журналистки Светланы Бурцевой стало поводом для реакции официального представителя российской дипломатии. Подробнее об этом в публикации Украина.ру "Глубокий кризис и упадок демократии": МИД РФ оценил арест эстонской журналистки Бурцевой
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Российское посольство заступилось за журналистку Бурцеву: рекомендуем заняться серьезными проблемами

14:04 07.08.2024
 
© AP / Pavel Golovkin
- РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© AP / Pavel Golovkin
Читать в
Российские дипломаты с сожалением констатировали, что в Эстонии продолжается борьба с инакомыслием. Об этом сказано в опубликованном 7 августа комментарии российского посольства в постсоветской прибалтийской республике "в связи с началом судебного процесса над С.Б. Бурцевой"
Оценивая ведущуюся эстонскими властями борьбу с инакомыслием, российские дипломаты констатировали негативную тенденцию. Так, после вынесения обвинительного приговора по ускоренной процедуре редактору интернет-издания "Эстляндские ведомости" Аллану Хантсому запущен судебный процесс над журналисткой Светаной Бурцевой. Эстонские правоохранители под надуманными предлогами пытаются уличить в нарушении антироссийских санкций и даже "преступлении против эстонского государства".
Бурцевой, по информации российских дипломатов, инкриминируют подготовку статей и материалов, содержание которых не соответствует нарративам местной пропаганды. В связи с этим в российском посольстве задались вопросом: "Где же пресловутая свобода слова, о которой так любят рассуждать власти "демократической" Эстонии?"

"Очевидно, что подобные злоупотребления являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными независимыми активистами", - сказано в комментарии российских дипломатов.
По их мнению, властям постсоветской прибалтийской республики вместо продолжения "охоты на ведьм" и повсеместного поиска фейковой "российской угрозы" было бы неплохо "заняться, наконец, решением действительно серьезных проблем, среди которых плачевное состояние национальной экономики, сокращение объемов промышленного производства и рост безработицы".
Скандальное преследование журналистки Светланы Бурцевой стало поводом для реакции официального представителя российской дипломатии. Подробнее об этом в публикации Украина.ру "Глубокий кризис и упадок демократии": МИД РФ оценил арест эстонской журналистки Бурцевой
 
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