https://ukraina.ru/20240807/1056736984.html

Российское посольство заступилось за журналистку Бурцеву: рекомендуем заняться серьезными проблемами

Российское посольство заступилось за журналистку Бурцеву: рекомендуем заняться серьезными проблемами - 07.08.2024 Украина.ру

Российское посольство заступилось за журналистку Бурцеву: рекомендуем заняться серьезными проблемами

Российские дипломаты с сожалением констатировали, что в Эстонии продолжается борьба с инакомыслием. Об этом сказано в опубликованном 7 августа комментарии российского посольства в постсоветской прибалтийской республике "в связи с началом судебного процесса над С.Б. Бурцевой"

2024-08-07T14:04

2024-08-07T14:04

2024-08-07T14:04

новости

эстония

россия

политзаключенные

сми

российские сми

ес

свобода слова

гражданские свободы

демократия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049849562_0:298:3071:2025_1920x0_80_0_0_f4114883d588cd52132d50963eb96edf.jpg

Оценивая ведущуюся эстонскими властями борьбу с инакомыслием, российские дипломаты констатировали негативную тенденцию. Так, после вынесения обвинительного приговора по ускоренной процедуре редактору интернет-издания "Эстляндские ведомости" Аллану Хантсому запущен судебный процесс над журналисткой Светаной Бурцевой. Эстонские правоохранители под надуманными предлогами пытаются уличить в нарушении антироссийских санкций и даже "преступлении против эстонского государства".Бурцевой, по информации российских дипломатов, инкриминируют подготовку статей и материалов, содержание которых не соответствует нарративам местной пропаганды. В связи с этим в российском посольстве задались вопросом: "Где же пресловутая свобода слова, о которой так любят рассуждать власти "демократической" Эстонии?""Очевидно, что подобные злоупотребления являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными независимыми активистами", - сказано в комментарии российских дипломатов.По их мнению, властям постсоветской прибалтийской республики вместо продолжения "охоты на ведьм" и повсеместного поиска фейковой "российской угрозы" было бы неплохо "заняться, наконец, решением действительно серьезных проблем, среди которых плачевное состояние национальной экономики, сокращение объемов промышленного производства и рост безработицы".Скандальное преследование журналистки Светланы Бурцевой стало поводом для реакции официального представителя российской дипломатии. Подробнее об этом в публикации Украина.ру "Глубокий кризис и упадок демократии": МИД РФ оценил арест эстонской журналистки Бурцевой

эстония

россия

прибалтика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эстония, россия, политзаключенные, сми, российские сми, ес, свобода слова, гражданские свободы, демократия, прибалтика, правозащитники, международные отношения, международное право, репрессии, информационная война, русофобия