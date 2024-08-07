Российское посольство заступилось за журналистку Бурцеву: рекомендуем заняться серьезными проблемами
© AP / Pavel Golovkin
© AP / Pavel Golovkin
Российские дипломаты с сожалением констатировали, что в Эстонии продолжается борьба с инакомыслием. Об этом сказано в опубликованном 7 августа комментарии российского посольства в постсоветской прибалтийской республике "в связи с началом судебного процесса над С.Б. Бурцевой"
Оценивая ведущуюся эстонскими властями борьбу с инакомыслием, российские дипломаты констатировали негативную тенденцию. Так, после вынесения обвинительного приговора по ускоренной процедуре редактору интернет-издания "Эстляндские ведомости" Аллану Хантсому запущен судебный процесс над журналисткой Светаной Бурцевой. Эстонские правоохранители под надуманными предлогами пытаются уличить в нарушении антироссийских санкций и даже "преступлении против эстонского государства".
Бурцевой, по информации российских дипломатов, инкриминируют подготовку статей и материалов, содержание которых не соответствует нарративам местной пропаганды. В связи с этим в российском посольстве задались вопросом: "Где же пресловутая свобода слова, о которой так любят рассуждать власти "демократической" Эстонии?"
"Очевидно, что подобные злоупотребления являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными независимыми активистами", - сказано в комментарии российских дипломатов.
"Очевидно, что подобные злоупотребления являются очередным проявлением цинизма официального Таллина, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными независимыми активистами", - сказано в комментарии российских дипломатов.
По их мнению, властям постсоветской прибалтийской республики вместо продолжения "охоты на ведьм" и повсеместного поиска фейковой "российской угрозы" было бы неплохо "заняться, наконец, решением действительно серьезных проблем, среди которых плачевное состояние национальной экономики, сокращение объемов промышленного производства и рост безработицы".
Скандальное преследование журналистки Светланы Бурцевой стало поводом для реакции официального представителя российской дипломатии. Подробнее об этом в публикации Украина.ру "Глубокий кризис и упадок демократии": МИД РФ оценил арест эстонской журналистки Бурцевой