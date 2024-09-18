Генсек НАТО не прислушался к предупреждениям Путина по ударам вглубь РФ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Times заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию
"Он (Столтенберг - ред.) отверг предупреждение (президента РФ Владимира - ред.) Путина о том, что использование ракеты станет "красной чертой", после которой Россия окажется "в войне" с НАТО", - говорится в материале.
По его словам, Путин якобы много раз объявлял "красные линии", но "не шел на эскалацию".
Генсек заявил, что поддерживает страны, как Великобритания и Франция, которые выступили за предоставление Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет.
При этом он утверждает, что их использование Украиной не втянет североатлантический альянс в конфликт с Россией.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, предупредил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Путина предельно чётким и однозначным, по его словам, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.