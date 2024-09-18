Генсек НАТО не прислушался к предупреждениям Путина по ударам вглубь РФ - 18.09.2024 Украина.ру
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Генсек НАТО не прислушался к предупреждениям Путина по ударам вглубь РФ
Генсек НАТО не прислушался к предупреждениям Путина по ударам вглубь РФ - 18.09.2024 Украина.ру
Генсек НАТО не прислушался к предупреждениям Путина по ударам вглубь РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Times заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию
2024-09-18T09:19
2024-09-18T09:19
новости
россия
владимир путин
киев
украина
йенс столтенберг
нато
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"Он (Столтенберг - ред.) отверг предупреждение (президента РФ Владимира - ред.) Путина о том, что использование ракеты станет "красной чертой", после которой Россия окажется "в войне" с НАТО", - говорится в материале.По его словам, Путин якобы много раз объявлял "красные линии", но "не шел на эскалацию".Генсек заявил, что поддерживает страны, как Великобритания и Франция, которые выступили за предоставление Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет. При этом он утверждает, что их использование Украиной не втянет североатлантический альянс в конфликт с Россией.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, предупредил он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Путина предельно чётким и однозначным, по его словам, нет сомнений, что оно достигло адресатов.Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, владимир путин, киев, украина, йенс столтенберг, нато
Новости, Россия, Владимир Путин, Киев, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО

Генсек НАТО не прислушался к предупреждениям Путина по ударам вглубь РФ

09:19 18.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
- РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Yan Dobronosov
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете Times заявил, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь России не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию
"Он (Столтенберг - ред.) отверг предупреждение (президента РФ Владимира - ред.) Путина о том, что использование ракеты станет "красной чертой", после которой Россия окажется "в войне" с НАТО", - говорится в материале.
По его словам, Путин якобы много раз объявлял "красные линии", но "не шел на эскалацию".
Генсек заявил, что поддерживает страны, как Великобритания и Франция, которые выступили за предоставление Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет.
При этом он утверждает, что их использование Украиной не втянет североатлантический альянс в конфликт с Россией.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, предупредил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Путина предельно чётким и однозначным, по его словам, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Подробнее о бесполезности ударов вглубь РФ - в материале Сергея Зуева Бессмысленность ударов вглубь РФ, подрывная деятельность Британии. Главное на Украине на утро 13 сентября на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинКиевУкраинаЙенс СтолтенбергНАТО
 
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